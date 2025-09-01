ETV Bharat / sports

નોવાક જોકોવિચે ઇતિહાસ રચ્યો, યુએસ ઓપન 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરીને એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો - US OPEN 2025

નોવાક જોકોવિચે જાન-લેનાર્ડ સ્ટ્રફ પર સીધા સેટોમાં જીત મેળવીને યુએસ ઓપન 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.

નવી દિલ્હી: સર્બિયન ટેનિસ સ્ટાર નોવાક જોકોવિચ યુએસ ઓપનમાં ઈજા સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે, પરંતુ આ નાની ઈજા પણ આ 38 વર્ષીય ખેલાડીને ટુર્નામેન્ટના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચતા રોકી શકી નહીં. તેણે પુરુષોની સિંગલ્સમાં જર્મન ટેનિસ ખેલાડી જાન-લેનાર્ડ સ્ટ્રફને સીધા સેટમાં હરાવીને છેલ્લા 8માં પ્રવેશ કર્યો. આ સાથે, જોકોવિચ ચારેય ગ્રાન્ડ સ્લેમ સીઝનના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચનાર સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો.

જોકોવિચે સ્ટ્રફને ત્રણ સેટમાં હરાવ્યો

સર્બિયન ખેલાડીએ સ્ટ્રફ સામે લગભગ એક કલાક અને 49 મિનિટમાં 6-3, 6-3, 6-2 થી મેચ જીતી. તેણે જર્મન પ્રતિસ્પર્ધી સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેણે પહેલા રાઉન્ડમાં ઉચ્ચ ક્રમાંકિત હોલ્ગર રુન અને ફ્રાન્સિસ ટિયાફો સામે જીત મેળવીને આ મેચમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

૩૮ વર્ષીય ખેલાડીએ તેની ગરદન અને ખભાની સમસ્યા માટે સેટ વચ્ચે ફિઝિયોને બોલાવ્યો હતો, પરંતુ આ સમસ્યાએ તેની રમત પર કોઈ અસર કરી ન હતી અને તે વિજય તરફ આગળ વધતો રહ્યો. જોકોવિચે મેચમાં ૧૨ એસિસ ફટકાર્યા અને તેની પહેલી સર્વિસ પર લગભગ ૮૦ ટકા પોઈન્ટ મેળવ્યા. જર્મન પ્રતિસ્પર્ધી પર વિજય મેળવ્યા પછી, જોકોવિચે તેના સર્વિસ પ્રદર્શનને પણ શ્રેય આપ્યો.

મેચ પછી જોકોવિચે શું કહ્યું તે જાણો

મેચ પછી, તેણે કહ્યું, 'જો તમે સારી સર્વિસ કરો છો તો તે ચોક્કસપણે મદદ કરે છે. મને લાગે છે કે છેલ્લા રાઉન્ડમાં અને આજે રાત્રે પણ મારું સર્વિસ પ્રદર્શન ઉત્તમ હતું. મેં હમણાં જ આંકડા જોયા છે. મેં આ વર્ષે ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ એસિસ ફટકારનારા ખેલાડીઓમાંથી એકને હરાવ્યો છે, તેથી આ એક મહાન આંકડો છે. દેખીતી રીતે, આ કોર્ટ પર મારું કામ સરળ બનાવે છે. કદાચ મારે એટલી સખત અથવા બિનજરૂરી રીતે મહેનત કરવાની જરૂર નથી જેટલી મારે કરવી જોઈએ'.

ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જોકોવિચનો મુકાબલો ફ્રિટ્ઝ સામે થશે

આ ઉપરાંત, સર્બિયન સ્ટાર ઓપન એરામાં સૌથી વધુ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચવાના સંદર્ભમાં રોજર ફેડરર અને આન્દ્રે અગાસીને પાછળ છોડી ચૂક્યો છે. ફક્ત જિમી કોનર્સ જ તેનાથી આગળ છે જે 17 વખત ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ્યો છે.

જોકોવિચનો મુકાબલો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ચોથા ક્રમાંકિત ટેલર ફ્રિટ્ઝ સામે થશે. ટેલર ફ્રિટ્ઝ સામે તેનો રેકોર્ડ 10-0 છે. વિશ્વના ચોથા ક્રમાંકિત ખેલાડીએ ગયા મહિને ટોરોન્ટો માસ્ટર્સની સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી હતી અને ચોથા રાઉન્ડમાં ટોમસ માચાક પર સીધા સેટમાં સરળ જીત મેળવી હતી.

