કોલકાતા: ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન નોર્થઈસ્ટ યુનાઈટેડ એફસીએ શનિવારે (23 ઓગસ્ટ) 134મા ડ્યુરાન્ડ કપના ગ્રાન્ડ ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન સાથે ટાઇટલ જીત્યું. નોર્થઈસ્ટ યુનાઈટેડ ટુર્નામેન્ટમાં પહેલી વાર રમી રહેલી ડાયમંડ હાર્બર એફસીને 6-1થી હરાવીને સતત બીજી વાર ટાઇટલ જીતનારી 12મી ટીમ બની.
34 વર્ષમાં પહેલી વાર
34 વર્ષમાં પહેલી વાર કોઈ ટીમે સતત બીજા વર્ષે ડ્યુરાન્ડ કપ ટ્રોફી જીતી છે. અગાઉ, ઈસ્ટ બંગાળ સતત બીજી વાર ટાઇટલ જીતનારી છેલ્લી ટીમ હતી, જ્યારે તેણે 1989 થી 1991 સુધી સતત ડ્યુરાન્ડ કપ જીત્યો હતો. આ ઉપરાંત, આ પરિણામ 1896 પછી ડ્યુરાન્ડ કપ ફાઇનલમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ વિજયનું માર્જિન પણ હતું. 1896ની શરૂઆતમાં, સમરસેટ લાઇટ ઇન્ફન્ટ્રીએ બ્લેક વ્હાઇટને સમાન સ્કોરથી હરાવ્યું હતું.
છ અલગ અલગ ખેલાડીઓએ ગોલ કર્યા
નોર્થઈસ્ટ યુનાઈટેડ સતત આક્રમક રમત દર્શાવી અને તેમના વિરોધીઓ પર દબાણ જાળવી રાખ્યું. ફાઇનલ મેચમાં નોર્થઇસ્ટ યુનાઇટેડ માટે છ અલગ અલગ ખેલાડીઓએ ગોલ કર્યા હતા અને કરિશ્માઈ અલાઉદ્દીન અઝરાઇએ ત્રણ આસિસ્ટ અને પેનલ્ટી સાથે અભિનય કર્યો હતો. ડાયમંડ હાર્બરનો એકમાત્ર ગોલ 68મી મિનિટે લુકા મેજેનને આભારી હતો.
The moment, the picture you were waiting for! 🏆🏅#StrongerAsOne #8States1United #134thEditionofIndianOilDurandCup pic.twitter.com/0oeEbiTw6c— NorthEast United FC (@NEUtdFC) August 23, 2025
ગોલ્ડન બોલ અને બૂટ કોણે જીત્યો?
નોર્થઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસીએ બધા વ્યક્તિગત એવોર્ડ જીત્યા, જેમાં મોરોક્કન ફોરવર્ડ અલાઉદ્દીન અઝરાઇ ટુર્નામેન્ટના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનકાર તરીકે ઉભરી આવ્યા. તેણે 8 ગોલ સાથે શ્રેષ્ઠ ખેલાડી માટે ગોલ્ડન બોલ અને ટોપ સ્કોરર તરીકે ગોલ્ડન બૂટ બંને જીત્યા. ગોલકીપર ગુરમીતને તેની સાતત્યતા અને મહત્વપૂર્ણ બચાવ માટે ગોલ્ડન ગ્લોવ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
ડ્યુરાન્ડ કપ 2025 એવોર્ડ વિજેતા
- પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ (ગોલ્ડન બોલ): અલાઉદ્દીન અઝરાઇ (નોર્થઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસી)
- સૌથી વધુ ગોલ સ્કોરર (ગોલ્ડન બૂટ): અલાઉદ્દીન અઝરાઇ (નોર્થઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસી)
- શ્રેષ્ઠ ગોલકીપર (ગોલ્ડન ગ્લોવ): ગુરમીત સિંહ (નોર્થઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસી)
નોર્થઇસ્ટે કેટલી ઇનામી રકમ જીતી?
સ્પર્ધાના વિજેતાને 1.21 કરોડ રૂપિયા અને રનર-અપને 60 લાખ રૂપિયાની ઇનામી રકમ આપવામાં આવશે. ટુર્નામેન્ટના સેમી-ફાઇનલમાં પહોંચનાર દરેકને 25 લાખ રૂપિયા મળશે.
