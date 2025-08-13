ETV Bharat / sports

ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ માટેના સ્થળોની યાદીમાંથી એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને દૂર કરવામાં આવ્યું છે.

ICC મહિલા વર્લ્ડ કપની મેચો ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે નહીં
ICC મહિલા વર્લ્ડ કપની મેચો ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે નહીં
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 4:49 PM IST

બેંગલુરુ, ICC Womens's World Cup 2025 : આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ માટેના સ્થળોની યાદીમાંથી એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને હટાવવામાં આવ્યું છે. કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) ના સૂત્રોએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, રાજ્ય સરકાર RCBની વિજય પરેડમાં થયેલી ભાગદોડની ઘટના બાદ સુરક્ષા જોખમોને ટાંકીને ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને મેચોનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપી રહી નથી. જેના કારણે મહિલા વર્લ્ડ કપની એક પણ મેચ હવે અહીં રમાશે નહીં.

રાજ્ય સરકારે જસ્ટિસ જોન માઈકલ ડી'કુન્હા કમિશનના અહેવાલને મંજૂરી આપ્યા બાદ આ નિર્ણય લીધો હતો, જેણે ભાગદોડની ઘટનાની તપાસ કરી હતી અને ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને મોટા પાયે ઇવેન્ટ્સ માટે અયોગ્ય અને અસુરક્ષિત ગણાવ્યું હતું. અગાઉ આ સ્ટેડિયમને મહારાજા ટ્રોફી મેચોનું આયોજન કરવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી.

RCB ના વિજય સરઘસમાં ભાગદોડની ઘટના

આ વર્ષે IPL ની 18મી આવૃત્તિમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. ફાઇનલ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સને 6 રનથી હરાવીને તેઓએ પહેલીવાર IPL ટ્રોફી જીતી હતી. બીજા દિવસે, RCB એ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ બેંગલુરુમાં વિજય પરેડ યોજશે. જોકે, ટ્રાફિક અને સુરક્ષા સમસ્યાઓની શક્યતાને કારણે બેંગલુરુ પોલીસે તેને મંજૂરી આપી ન હતી.

KSCA ના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમે ICC વર્લ્ડ કપ, IPL, ચેમ્પિયન્સ લીગ સહિત ઘણી ટુર્નામેન્ટના મેચ સફળતાપૂર્વક યોજ્યા છે. જ્યારે 4 જૂને બનેલી ઘટના કોઈ પણ મેચ દરમિયાન બની ન હતી. પરંતું તે RCB ની પહેલી IPL ટ્રોફી જીતવાની ખુશીમાં લોકોની ભીડ એકઠી થઈ, જેમાં RCB ફ્રેન્ચાઈઝી અને બેંગલોર પોલીસ વચ્ચે ગેરસમજ પેદા થવાથી આ ખુશીનો માહોલ શોકમાં વ્ચાપી ગયો.

છેલ્લી ઘડીએ, યોજના બદલી નાખવામાં આવી અને વિજય ઉત્સવ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. આ પછી, લાખો લોકો તેમના મનપસંદ ખેલાડીઓને જોવા માટે મેદાનની નજીક એકઠા થયા. બાદમાં, ભાગદોડ મચી ગઈ જેમાં 11 લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા. માટે હવે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવતા, એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપની કોઈપણ મેચનું આયોજન કરશે નહીં.

વર્લ્ડ કપની 5 મેચ તિરુવનંતપુરમ ખસેડવામાં આવી

મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાનો છે અને BCCI એ હજુ સુધી ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ માટે વૈકલ્પિક સ્થળોની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ મીડિયા અહેવાલો દાવો કરી રહ્યા છે કે બેંગલુરુમાં રમાનારી મેચોને કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં આવેલ ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ખસેડવામાં આવી છે.

કેરળ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KCA) એ કરિયાવટ્ટમ ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટેડિયમમાં મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચનું આયોજન કરવાની ઇચ્છા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) સમક્ષ વ્યક્ત કરી છે. KCA ના પ્રમુખ જયેશ જ્યોર્જે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે તેમને આશા છે કે સપ્ટેમ્બરના અંતમાં યોજાનારી મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચ માટે સ્ટેડિયમની પસંદગી કરવામાં આવશે.

"આ સ્ટેડિયમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોનું આયોજન કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે એ પણ માહિતી આપી હતી કે કેરળ ક્રિકેટ લીગ મેચો પણ અહીં 21 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાઈ રહી છે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચ 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની હોવાથી, જ્યોર્જે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે શેડ્યૂલમાં કોઈ ટક્કર નથી અને બંને મેચ કોઈપણ અવરોધ વિના એક જ સ્ટેડિયમમાં યોજાઈ શકે છે.

