Nitish Rana Hanuman Chalisa: વેસ્ટ દિલ્હી લાયન્સ ટીમ દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ (DPL 2025) માં વધુ એક શાનદાર જીત નોંધાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. શનિવાર 30 ઓગસ્ટના રોજ રમાયેલી બીજી ક્વોલિફાયર મેચમાં, નીતિશ રાણાની ટીમ દિલ્હી લાયન્સે ઇસ્ટ દિલ્હી રાઇડર્સને 8 વિકેટથી હરાવ્યું અને ટુર્નામેન્ટ જીતવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર છે. આ જીતમાં, કેપ્ટન નીતિશ રાણાની શાનદાર ઇનિંગ્સે બધાનું દિલ જીતી લીધું. રાણાએ પ્રથમ એલિમિનેટર મેચમાં સદી ફટકારીને પોતાની ટીમને વિજય તરફ દોરી હતી. તે મેચમાં, નીતિશ રાણાએ 55 બોલમાં અણનમ 134 રન બનાવીને પોતાની ટીમને 202 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં મદદ કરી.
નીતિશે 173.08 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 26 બોલમાં 45 રનની ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે બીજી તરફ, આયુષ દોસેજાએ 49 બોલમાં 54 રન બનાવીને ટીમને જીત તરફ દોરી હતી. પ્રથમ ઇનિંગમાં, ઇસ્ટ દિલ્હી રાઇડર્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 140 રન બનાવ્યા હતા. જે પશ્ચિમ દિલ્હીની ટીમે 18મી ઓવરના ત્રીજા બોલ પર 2 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો હતો. હવે ફાઇનલમાં, પશ્ચિમ દિલ્હી લાયન્સ 31 ઓગસ્ટે દિલ્હી કિંગ્સનો સામનો કરશે.
Final showdown! 🏆— Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 31, 2025
Central Delhi Kings take on West Delhi Lions in a battle for glory in the Adani Delhi Premier League 2025! 🏏
Who will lift the trophy and be crowned champions?
Central Delhi Kings | West Delhi Lions | Jonty Sidhu | Nitish Rana | #AdaniDPL2025 #DPL2025 #DPL… pic.twitter.com/u2VB3CwRJn
આ ફક્ત હનુમાન ચાલીસાના કારણે શક્ય બન્યું
મેચ પછી, નીતિશ રાણાએ કહ્યું, 'મને હનુમાન ચાલીસાથી બધી શક્તિ મળી. બજરંગ બલીની કૃપાથી જ મેં મારી પહેલી સદી ફટકારી અને હવે હું ટીમને ફાઇનલમાં લઈ જઈ શક્યો છું. બેટિંગ કરતી વખતે, મને એવું લાગ્યું કે જાણે કોઈ ખાસ શક્તિ મારામાં પ્રવેશી ગઈ હોય. મેં છગ્ગા મારવાનું વિચાર્યું ન હતું, ફક્ત મારી કુદરતી રમત રમી.' પીટીઆઈ સાથે વાત કરતા, નીતિશ રાણાએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે હું બેટિંગ કરતી વખતે હનુમાન ચાલીસાને મારા ખિસ્સામાં રાખું છું.
VIDEO | DPL 2025: West Delhi Lions skipper Nitish Rana showed the Hanuman Chalisa that he carries in his pocket while batting and said that he gets the energy from there.— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0pH2R5PjHm
કુલ સંપત્તિ અને આવક
આઈપીએલ કરાર, સ્થાનિક ક્રિકેટ અને બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ સાથે, નીતિશ રાણાની કમાણી દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. હાલમાં, તેમની કુલ સંપત્તિ લગભગ 40 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. કોલકાતા ફ્રેન્ચાઇઝમાં જોડાયા પછી, રાણાનું જીવન અને તેના ચાહકોની સંખ્યામાં વધુ વધારો થયો છે. નીતિશને ભારત માટે ફક્ત એક જ ODI અને 2 T20 મેચ રમવાની તક મળી. તે પછી તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો. પરંતુ તે અત્યાર સુધી IPLમાં ત્રણ ટીમો માટે રમી ચૂક્યો છે. જેમાં તેણે કુલ 118 મેચ રમી છે. હાલમાં, તે રાજસ્થાન ટીમ સાથે જોડાયેલો છે અને ગઈ સિઝનમાં તે જ ટીમ સાથે રમ્યો હતો.
