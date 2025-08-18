ETV Bharat / sports

જુઓ: હાર સહન ન થતા, ખેલાડી મેદાન પર જ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો - NEYMAR JR CRYING

બ્રાઝિલિયન ફૂટબોલ લીગમાં નેમાર જુનિયરની ટીમ સાન્તોસને 6-0 થી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

હાર સહન ન થતા, ખેલાડી મેદાન પર જ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો
હાર સહન ન થતા, ખેલાડી મેદાન પર જ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો (AFP PHOTO)
Published : August 18, 2025 at 2:49 PM IST

Neymar Jr breaks down: 17 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ બ્રાઝિલિયન ફૂટબોલ લીગમાં નેમાર જુનિયરની ટીમ સેન્ટોસ અને વાસ્કો દ ગામા વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. જેમાં સેન્ટોસને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વાસ્કોએ સેન્ટોસને 6-0થી કચડી નાખ્યો અને નેમાર જુનિયરને તેની કારકિર્દીની સૌથી મોટી હાર અપાવી.

ખેલાડી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યો

નેમાર શરમજનક હારનું દુઃખ સહન કરી શક્યો નહીં અને મેદાનમાં જ રડવા લાગ્યો. મેચ પછી ડ્રેસિંગ રૂમ તરફ જતી વખતે પણ બ્રાઝિલિયન સ્ટાર રડતો રહ્યો. તેના રડવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

આ કારમી હારથી ખેલાડીઓ જ દુઃખી નહોતા, પરંતુ સેન્ટોસના ચાહકો પણ તેમની ટીમના પ્રદર્શનને જોઈને ગુસ્સે થયા હતા, ઘણા લોકો સ્ટેડિયમ છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા જ્યારે કેટલાકે ટીમ તરફ પીઠ ફેરવી હતી અને સેન્ટોસ ટીમને ગાળો આપવા અને વાસ્કોની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા હતા.

નેમારે સાન્તોસની ટીકા કરી

તમને જણાવી દઈએ કે, સિઝનમાં 19 મેચોમાં સાન્તોસની આ 10મી હાર હતી. તેઓ હાલમાં બ્રાઝિલની ટોચની લીગમાં 15મા સ્થાને છે. નેમારે હાર બાદ સાન્તોસની ટીકા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે ટીમનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ હતું અને સાન્તોસની જર્સી પહેરીને આ રીતે રમવું શરમજનક હતું. મને લાગે છે કે આજે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના ચહેરા છુપાવીને ઘરે જવું જોઈએ અને વિચારવું જોઈએ કે તેઓ શું કરવા માંગે છે.

સાન્તોસના કોચને બરતરફ કરાયો

આ કારમી હાર બાદ, સાન્તોસે તેના કોચ ક્લેબર ઝેવિયરને બરતરફ કર્યા. સાન્તોસે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરેલા એક નિવેદનમાં કહ્યું, 'સાન્તોસ ફૂટબોલ ક્લબ કોચ ક્લેબર ઝેવિયરને બરતરફ કરવાની જાહેરાત કરે છે. ક્લબ કોચનો તેમની સેવાઓ બદલ આભાર માને છે અને તેમના ભાવિ કારકિર્દી માટે તેમને શુભકામનાઓ પાઠવે છે,'

