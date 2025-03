ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાન પોતાની ઇજ્જત બચાવશે કે કિવિ ટીમ ફરીથી પ્રભુત્વ જમાવશે? NZ vs PAK ટી20 મેચ અહીં જુઓ ફ્રી માં લાઈવ - NEW ZEALAND VS PAKISTAN 2ND T20I

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : Mar 17, 2025, 7:40 PM IST | Updated : Mar 17, 2025, 7:47 PM IST

અમદાવાદ : ન્યુઝીલેન્ડની રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ અને પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચેની બીજી ટી20આઈ મેચ 18 માર્ચે રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ મુકાબલો ભારતીય સમય મુજબ સવારે 6:45 વાગ્યે ડ્યુનેડિનના યુનિવર્સિટી ઓવલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. NZ vs PAK બીજી ટી20 મેચ (AFP) પ્રથમ ટી20 મેચમાં પાકિસ્તાન નવ વિકેટે હાર્યું: તે મેચમાં પાકિસ્તાનના બેટ્સમેનોએ ખૂબ જ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું. તેમના ત્રણ બેટ્સમેન માત્ર એક રન બનાવીને આઉટ થયા અને તેમની ઇનિંગ્સ 91 રન પર સમાપ્ત થઈ. પરિણામે, યજમાન ટીમે પહેલી T20 મેચ 9 વિકેટથી જીતી અને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી. હવે પાકિસ્તાન શ્રેણીના બીજા મેચમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે કિવી ટીમ આ મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 2-0ની લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. આ શ્રેણીમાં ન્યુઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ માઈકલ બ્રેસવેલ કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા છે. યજમાન ટીમ નવા કેપ્ટન સાથે મેદાનમાં: આ 5 મેચની T20 શ્રેણી 16 માર્ચથી શરૂ થઈ રહી છે. આ શ્રેણીમાં માઈકલ બ્રેસવેલ ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન છે. તો, આગા સલમાન પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળશે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ના કારણે, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે તેના અનુભવી અને સ્ટાર ખેલાડીઓને ટીમમાં સ્થાન આપ્યું નથી. બંને ટીમોનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ : ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પ્રથમ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 2007 માં રમાઈ હતી. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 45 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. પાકિસ્તાનની ટીમે આમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. પાકિસ્તાનની ટીમે 23 મેચ જીતી છે. આમ, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે 20 મેચ જીતી છે. બે મેચમાં કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર બંને ટીમો વચ્ચે 21 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. આમાં ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે ૧૩ મેચ જીતી છે અને ૮ મેચ હારી છે. પાકિસ્તાન પહેલાથી જ ચાર વખત ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરી ચૂક્યું છે. જોકે, તેઓ હજુ સુધી કિવી ટીમની જેમ કોઈ T20 શ્રેણી જીતી શક્યા નથી. હવે તેઓ આ પ્રવાસ પર શ્રેણી જીતવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે. પિચ રિપોર્ટ : યુનિવર્સિટી ઓવલમાં ટોસ જીતનારી ટીમો ઘણીવાર પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે. જેથી અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો લાભ લઈને લક્ષ્યનો પીછો કરી શકાય. યુનિવર્સિટી ઓવલની પિચ બેટિંગ માટે ખૂબ જ સારી રહેશે. પરંતુ જેમ જેમ રમત આગળ વધશે તેમ તેમ સ્પિનરો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ડ્યુનેડિનમાં યુનિવર્સિટી ઓવલ ખાતે અત્યાર સુધીમાં કુલ 7 ટી20 મેચ રમાઈ છે. જેમાં પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમ 5 વખત જીતી છે, જ્યારે પાછળથી બેટિંગ કરનારી ટીમ 2 વખત જીતી છે. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ (AFP) ન્યુઝીલેન્ડ - પાકિસ્તાન ટી20 શ્રેણીનું શેડ્યૂલ: પહેલી મેચ: 16 માર્ચ (ન્યુઝીલેન્ડ 9 વિકેટથી જીત્યું)

બીજી મેચ: 18 માર્ચ, યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાગો, ડ્યુનેડિન

ત્રીજી મેચ: 21 માર્ચ, ઇડન પાર્ક, ઓકલેન્ડ

ચોથી મેચ: 23 માર્ચ, બે ઓવલ, તૌરંગા

પાંચમી મેચ: 25 માર્ચ, સ્કાય સ્ટેડિયમ, વેલિંગ્ટન ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી ટી20 મેચ મંગળવાર, 18 માર્ચે રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો ભારતીય સમય મુજબ સવારે 6:45 વાગ્યે ડ્યુનેડિનના યુનિવર્સિટી ઓવલ ખાતે શરૂ થશે. આ મેચ માટે ટોસ મેચ શરૂ થવાના અડધા કલાક પહેલા થશે. ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન બીજી T20I મેચ ભારતમાં સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર જોઈ શકાય છે. વધુમાં, તમે ફેન્કોડ એપ્લિકેશન અને વેબસાઇટ પર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગનો આનંદ માણી શકો છો. મેચ માટે બંને ટીમો: ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), ટિમ રોબિન્સન, ફિન એલન, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ઈશ સોઢી, જેકબ ડફી, બેન સીઅર્સ, કાયલ જેમીસન, વિલિયમ ઓ'રોર્ક, મિશેલ હે. પાકિસ્તાન ટીમ: ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), સલમાન આગા (કેપ્ટન), ઓમેર યુસુફ, અબ્દુલ સમદ, મોહમ્મદ હરિસ, ખુશદિલ શાહ, ઇરફાન ખાન, શાદાબ ખાન, શાહીન આફ્રિદી. અબરાર અહેમદ, હરિસ રૌફ, સુફિયાન મુકીમ, અબ્બાસ આફ્રિદી, મોહમ્મદ અલી, હસન નવાઝ, જહાંદાદ ખાન

