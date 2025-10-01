NZ vs AUS T20I: ભારતમાં તમે ક્યારે અને ક્યાં મેચ જોઈ શકો છો? એક ક્લિકમાં બધી માહિતી મેળવો
ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ટી20 શ્રેણી 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહી છે.
NZ vs AUS 1લી T20 લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ: ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે. પહેલી મેચ આજે, 1 ઓક્ટોબરના રોજ માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ ખાતે રમાશે. આ શ્રેણી બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આવતા વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપ ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા યોજાશે. તેથી, આ શ્રેણી ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડને તેમની કુશળતા સુધારવાની તક પૂરી પાડશે.
જોકે, બંને ટીમો આ શ્રેણીમાં તેમના કેટલાક મોટા નામો વિના રમશે. ગ્લેન મેક્સવેલ અને જોશ ઇંગ્લિસ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાંથી ગુમ છે, જ્યારે મિશેલ સ્ટાર્ક T20I માંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે. દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડ તેમના નિયમિત કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર, વિલ ઓ'રોર્ક, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ફિન એલન અને રચિન રવિન્દ્ર વિના રમશે.
ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
બંને ટીમો વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ T20 રેકોર્ડ પર એક નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખે છે. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 19 T20 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા 13 વખત જીત્યું છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ ફક્ત છ જીતી શક્યું છે. વધુમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ છેલ્લી 10 T20 શ્રેણીમાંથી સાત જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 2025 થી 11 T20 શ્રેણીમાંથી નવ જીતી છે.
ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ AUS T20 મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ
ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ ખાતે ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:45 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે, જ્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ એમેઝોન પ્રાઇમ એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.
બંને ટીમો
ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ: માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, જેક ફોક્સ, મેટ હેનરી, બેવોન જેકબ્સ, કાયલ જેમીસન, ડેરિલ મિશેલ, જીમી નીશમ, ટિમ રોબિન્સન, બેન સીઅર્સ, ટિમ સીફર્ટ, ઇશ સોઢી
ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), સીન એબોટ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી, ટિમ ડેવિડ, બેન દ્વારશુઇસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, મેટ કુહનેમેન, મિશેલ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, એડમ ઝમ્પા
