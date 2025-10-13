ETV Bharat / sports

ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની T20I સિરીઝ માટે કિવી ટીમની જાહેરાત, ટીમમાં સ્ટાર બેટ્સમેનની વાપસી

ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની T20I સિરીઝ માટે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NEW ZEALAND SQUAD FOR ENG T20I SERIES: ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ ઘરઆંગણે ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ ટી20 અને ત્રણ વનડે રમશે. ટી20 શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નિયમિત કેપ્ટન, 33 વર્ષીય મિશેલ સેન્ટનર, ટીમમાં પાછા ફર્યો છે અને કેપ્ટનશીપ સંભાળી છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રચિન રવિન્દ્ર પણ ટી20 ટીમમાં પાછા ફર્યો છે.

કેન વિલિયમસન ટી20 શ્રેણીમાંથી બહાર: ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન, કેન વિલિયમસન, ટી20 શ્રેણીમાં રમશે નહીં. તે ODI શ્રેણી માટે પાછો ફરે તેવી શક્યતા છે. વિલિયમસનનો ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે આકસ્મિક કરાર છે. તેણે અગાઉ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણી માટે પોતાને અનુપલબ્ધ જાહેર કર્યો હતો. દરમિયાન, ગયા અઠવાડિયે તાલીમ દરમિયાન બેન સીઅર્સ ઘાયલ થયો હતો. MRI સ્કેન બાદમાં હેમસ્ટ્રિંગ ઈજા જાહેર થઈ, જેમાંથી સ્વસ્થ થવામાં ત્રણથી ચાર અઠવાડિયા લાગશે.

રચિન રવિન્દ્ર ટીમમાં પાછા ફર્યો: ઈજાને કારણે રચિન રવિન્દ્ર ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ, પ્રથમ T20 મેચ પહેલા પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન, ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તેનો બોલ બાઉન્ડ્રી બોર્ડ પર વાગ્યો. સ્પિન વિભાગમાં મિશેલ સેન્ટનર અને માઈકલ બ્રેસવેલને તક આપવામાં આવી છે. જરૂર પડ્યે રચિનને ​​પણ ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે. ટીમમાં ત્રણ સ્પિનરોની હાજરીને કારણે ઇશ સોઢીને T20 ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

ન્યૂઝીલેન્ડના કોચે શું કહ્યું: ન્યૂઝીલેન્ડના કોચ રોબ વોલ્ટરે કહ્યું, "મિશેલ સેન્ટનરનું વાપસી શાનદાર છે. તે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ સ્પિનરોમાંનો એક છે. તેની કુશળતા અને અનુભવ ટીમ માટે ઉપયોગી થશે. હું રચિન રવિન્દ્ર માટે પણ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું." કેન વિલિયમસન વિશે, તેમણે કહ્યું, "તે ચોક્કસપણે એક વિશ્વ કક્ષાનો ખેલાડી છે, અને અમને આશા છે કે આ બે અઠવાડિયા તેને ઇંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પ્રવાસ સામેની ODI માટે તૈયાર કરશે."

ન્યૂઝીલેન્ડની T20I ટીમ:

મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, જેક ફોક્સ, મેટ હેનરી, બેવોન જેકબ્સ, કાયલ જેમીસન, ડેરિલ મિશેલ, જીમી નીશમ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ રોબિન્સન, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર).

આ પણ વાંચો:

  1. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે નામિબિયાની ઐતિહાસિક જીત, છેલ્લા બોલ પર મેળવી જીત
  2. મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતની સતત બીજી હાર, ઓસ્ટ્રેલિયાની 3 વિકેટથી જીત

For All Latest Updates

TAGGED:

SQUAD FOR T20I SERIES VS ENGLANDNEW ZEALAND CRICKET TEAMNZ VS ENGNEW ZEALAND SQUAD FOR ENG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.