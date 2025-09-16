ટીમ ઈન્ડિયાને મળ્યો નવો સ્પોન્સર, નામ અને કિંમત જાણીને તમને નવાઈ લાગશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને નવો જર્સી સ્પોન્સર મળ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાના સ્પોન્સર તરીકે ડ્રીમ11 ને કોણે બદલ્યું છે, ચાલો જાણીએ...
Published : September 16, 2025 at 5:47 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજકાલ સ્પોન્સર વિના મેદાનમાં જોવા મળી રહી છે. એશિયા કપ 2025માં ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પર કોઈ સ્પોન્સર નથી. આનું કારણ એ છે કે BCCI એ Dream11 સાથેનો કરાર સમાપ્ત કરી દીધો હતો. ત્યારથી, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) નવા સ્પોન્સરની શોધમાં હતું.
BCCI એ 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના જર્સી સ્પોન્સર માટે અરજી ફોર્મ બહાર પાડ્યું હતું, જેની છેલ્લી તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર હતી. હવે ટીમ ઈન્ડિયાને એક નવો સ્પોન્સર મળ્યો છે. એપોલો ટાયર્સે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્પોન્સર માટે બોલી જીતી લીધી છે.
ટીમ ઈન્ડિયાને નવો સ્પોન્સર મળ્યો
એપોલો ટાયર્સ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જર્સીનો નવો સ્પોન્સર હશે. અહેવાલો અનુસાર, એપોલો ટાયર્સ દરેક દ્વિપક્ષીય મેચ માટે BCCIને 4.5 કરોડ રૂપિયા ચૂકવશે. અગાઉ, Dream11 ક્રિકેટ બોર્ડને 4 કરોડ રૂપિયા ચૂકવતું હતું. આ સોદો ત્રણ વર્ષ માટે 579 કરોડ રૂપિયાનો છે, જે ડ્રીમ11 ટીમ દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા 358 કરોડ રૂપિયાની અગાઉની રકમ કરતાં વધુ છે. આ સોદામાં 121 દ્વિપક્ષીય મેચ અને ૨૧ ICC મેચનો સમાવેશ થાય છે. એપોલો ટાયર્સનો કરાર ૨૮ માર્ચ, ૨૦૨૮ સુધી ચાલશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 130 મેચ રમાશે. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ ૨૦૨૫ થી સ્પોન્સર લોગો જર્સી બહાર પાડવામાં આવશે.
એપોલો ટાયર્સે કેનવા અને જેકે ટાયરના રૂપમાં બે અન્ય બોલી લગાવનારાઓને પાછળ છોડીને બોલી જીતી લીધી છે. અહેવાલો અનુસાર, બિરલા ઓપ્ટસ પેઇન્ટ્સ પણ ટીમ ઇન્ડિયાના સ્પોન્સર બનવામાં રસ ધરાવતી હતી પરંતુ બોલીમાં ભાગ લેવા માંગતી ન હતી. ટીમ ઇન્ડિયાના અગાઉના સ્પોન્સર ડ્રીમ11 હતા, જે દરેક મેચ માટે 4 કરોડ રૂપિયા ચૂકવતા હતા.
🚨 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨#TeamIndia 🤝 Apollo Tyres— BCCI (@BCCI) September 16, 2025
BCCI announces Apollo Tyres as new lead Sponsor of Team India.
All The Details 🔽 @apollotyreshttps://t.co/dYBd2nbOk2
આ બ્રાન્ડ્સ બોલીમાં ભાગ લઈ શક્યા નહીં
જ્યારે BCCI એ ૨ સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય ટીમના મુખ્ય પ્રાયોજક માટે અરજીઓ જારી કરી. તે સમયે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે ગેમિંગ, સટ્ટાબાજી, ક્રિપ્ટો અને તમાકુ બ્રાન્ડ્સને બોલી લગાવવાની મંજૂરી નથી. તેમને બોલી લગાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. સરકારના ઓનલાઈન ગેમિંગ એક્ટ 2025 હેઠળ ડ્રીમ11 ને બાકાત રાખવામાં આવ્યું હતું.
ભારતીય પુરુષ ટીમ હાલમાં દુબઈમાં રમાઈ રહેલા એશિયા કપમાં કોઈપણ સ્પોન્સર વિના રમી રહી છે. તે જ સમયે, ભારતીય મહિલા ટીમ પણ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં કોઈ સ્પોન્સર વિના ભાગ લઈ રહી છે. હવે સમય જ કહેશે કે ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પર એપોલો ટાયર્સ ક્યારે દેખાશે.
એપોલો ટાયર્સ સંબંધિત કેટલીક ખાસ માહિતી જાણો
એપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ વિશ્વની 7મી સૌથી મોટી ટાયર ઉત્પાદક કંપની છે. તેની શરૂઆત 1972 માં થઈ હતી. તે એક ભારતીય ટાયર કંપની છે. તેનો પહેલો પ્લાન્ટ ભારતના કેરળના ત્રિશૂરના પેરામ્બ્રા ખાતે શરૂ થયો હતો. ભારત ઉપરાંત, તેનો વ્યવસાય નેધરલેન્ડ અને હંગેરીમાં પણ ચાલતો હતો. તેના ચેરમેન ઓમકાર સિંહ કંવર છે અને વાઇસ ચેરમેન નીરજ કંવર છે.
