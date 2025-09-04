IPL ticket prices: કેન્દ્ર સરકારે GST નિયમોમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે, અને વર્તમાન ચાર GST સ્લેબમાંથી ફક્ત બે સ્લેબ (5 અને 18 ટકા) ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. જ્યારે 12 અને 28 ટકાના સ્લેબને દૂર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં મળેલી 56મી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જે 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશમાં લાગુ થશે.
જોકે, બે-સ્લેબ સિસ્ટમની સાથે, કેન્દ્રએ 40 ટકાનો નવો ખાસ ટેક્સ સ્લેબ પણ રજૂ કર્યો છે. જેમાં લક્ઝરી વસ્તુઓ, મોંઘી કાર, તમાકુ ઉત્પાદનો અને સિગારેટ આ સ્લેબ હેઠળ આવશે. આ સાથે, રેસ ક્લબ, લીઝિંગ અથવા ભાડા સેવાઓ, ઘોડા દોડ, કેસિનો, સટ્ટાબાજી, લોટરી, ઓનલાઈન મની ગેમિંગ અને રમતગમતના કાર્યક્રમો પણ તેના કાર્યક્ષેત્રમાં આવશે. આ જ ક્રમમાં, હાઇ-પ્રોફાઇલ IPL પર પણ 40 ટકા ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે. જેના કારણે IPL મેચોની ટિકિટના ભાવ પણ વધશે.
IPL ટિકિટ મોંઘી થશે
નવા GST નિયમોથી ઘણી વસ્તુઓ સસ્તી થઈ ગઈ છે પરંતુ IPL ટિકિટ ઘણી મોંઘી થઈ ગઈ છે. આનું કારણ એ છે કે સરકારે પ્રીમિયમ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ પર GST 28 ટકાથી વધારીને 40 ટકા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનાથી સ્ટેડિયમમાં IPL મેચ જોવા માંગતા ચાહકો પર વધુ ભારણ પડશે.
અગાઉના કર શાસન હેઠળ, 1,000 રૂપિયાની ટિકિટ પર 28 ટકા GST વસૂલવામાં આવતો હતો, જેના કારણે કુલ કિંમત 1,280 રૂપિયા થઈ ગઈ. હવે 40 ટકાના નવા દર સાથે, તે જ ટિકિટની કિંમત 1,400 રૂપિયા થશે, એટલે કે, દરેક 1,000 રૂપિયા ખર્ચવા પર 120 રૂપિયાનો વધારો થશે.
સરકારે IPLનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો હોવા છતાં, પ્રો કબડ્ડી લીગ (PKL) અને ઇન્ડિયન સુપર લીગ (ISL) જેવી અન્ય મોટી લીગ પણ 40 ટકા ટેક્સના દાયરામાં આવશે કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી.
આઈપીએલ ટિકિટના ભાવ
|ટિકીટની કિંમત
|28 % GST
|40% GST
|વધારો
|500
|640 રુપિયા
|700 રુપિયા
|60 રુપિયા
|1000
|1280 રુપિયા
|1400 રુપિયા
|120 રુપિયા
|2000
|2560 રુપિયા
|2800 રુપિયા
|240 રુપિયા
આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો માટેની ટિકિટો
હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું નવા GST સ્લેબથી ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો પર પણ અસર થશે. તો જવાબ છે, ના. આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો પર તેની કોઈ અસર થશે નહીં, અને 500 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતની ટિકિટો પર કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે. જો કિંમત 500 રૂપિયાથી વધુ હોય, તો તે ટિકિટો પર ટેક્સનો દર હાલની જેમ 18 ટકા રહેશે. એટલે કે, તેમાં ટીમ ઇન્ડિયાની મેચો અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોનો સમાવેશ થાય છે. આ મેચો પર 40 ટકાનો ખાસ ટેક્સ લાગુ થશે નહીં. તે 18 ટકાના સ્લેબમાં રહેશે.
ક્રિકેટ ચાહકો ચિંતિત
આ સાથે, સંબંધિત સ્ટેડિયમના આધારે ઓનલાઈન બુકિંગ ફી અને વધારાના ચાર્જ પણ વસૂલવામાં આવશે. આનાથી દર્શકો પર વધુ બોજ પડશે. આ બોજ દરેક દર્શક પર પડશે જે સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા માંગે છે. ચાહકો આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તેમનું માનવું છે કે ફ્રેન્ચાઇઝી અને બીસીસીઆઈએ આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપવી જોઈએ અને દર્શકોના હિતમાં કોઈપણ નિર્ણય લેવો જોઈએ.
