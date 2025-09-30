ETV Bharat / sports

NEP vs WI: નેપાળે શારજાહમાં ઇતિહાસ રચ્યો, બીજી T20Iમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને શ્રેણી જીતી

NEP vs WI બીજી T20 મેચ: નેપાળે શારજાહમાં બીજી T20Iમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 90 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો.

NEP vs WI બીજી T20 મેચ
NEP vs WI બીજી T20 મેચ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 12:02 PM IST

હૈદરાબાદ: 29 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ નેપાળ માટે યાદગાર બની ગયો, કારણ કે તેમણે બે વખતના વર્લ્ડ T20 ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 90 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણી જીતી લીધી. આ નેપાળનો કોઈ પૂર્ણ સભ્ય દેશ સામે પ્રથમ T20 શ્રેણી વિજય હતો.

શારજાહમાં રમાયેલી બીજી T20 મેચમાં, નેપાળે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આસિફ શેખના 47 બોલમાં 68 રન અને સંદીપ જોરાના 39 બોલમાં 63 રનની મદદથી, નેપાળ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 173 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું.

174 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ. મોહમ્મદ આદિલની 4 વિકેટ અને કુશલ ભુર્તેલની 3 વિકેટની મદદથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 17.1 ઓવરમાં માત્ર 83 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના પરિણામે તેમની એસોસિયેટ ટીમને 90 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે એક શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ફક્ત 83 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જે પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એસોસિયેટ ટીમ સામે પૂર્ણ સભ્ય ટીમનો સૌથી ઓછો સ્કોર હતો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ 2014ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડના નામે હતો, જ્યારે તેઓ નેધરલેન્ડ્સ સામે 88 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા હતા.

નેપાળે ઈતિહાસ રચ્યો

90 રનથી જીતીને, નેપાળ પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પૂર્ણ સભ્ય ટીમ સામે સૌથી મોટા માર્જિનથી જીત મેળવનારી એસોસિયેટ ટીમ બની. અગાઉ, આ રેકોર્ડ અફઘાનિસ્તાનના નામે હતો, જેણે 2016માં ઝિમ્બાબ્વે સામે 81 રનથી જીત મેળવી હતી.

નેપાળે પહેલી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 19 રનથી અને બીજી મેચમાં 90 રનથી હરાવ્યું હતું. ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ આસિફ શેખે કહ્યું, "ક્રિકેટ નેપાળ માટે એક તહેવાર છે, અને અમે અમારા ચાહકોનો આભારી છીએ કે, જેઓ અમને દરેક જગ્યાએ સમર્થન આપે છે." અમે આ શ્રેણી 3-0 થી સમાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ.

