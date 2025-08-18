Diamond League final 2025: ભારતના ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપરાએ કમાલ કરી દિધો છે. પોલેન્ડ ડાયમંડ લીગમાંથી ખસી જવા છતાં, તેણે ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. તેની સાથે ત્રિનિદાદ ટોબેગોના કેશોર્ન વોલકોટ અને જર્મનીના જુલિયન વેબર પણ ફાઇનલ મેચ માટે ક્વોલિફાય થયા છે.
ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ ક્યારે છે?
ડાયમંડ લીગ 2025 ની ફાઇનલ મેચ 27 અને 28 ઓગસ્ટના રોજ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના ઝ્યુરિચમાં રમાશે. ગયા વર્ષે, નીરજ ચોપરાને ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં એન્ડરસન પીટર્સથી 0.01 મીટરના નાના માર્જિનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જેના કારણે તે બીજા સ્થાને રહ્યો હતો. નીરજ 2022 માં ડાયમંડ લીગનો ખિતાબ જીત્યો હતો.
તમને જણાવી દઈએ કે ફાઇનલ મેચ પહેલા, નીરજ 16 ઓગસ્ટના રોજ પોલેન્ડના સિલેસિયામાં ડાયમંડ લીગ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાનો હતો જ્યાં તેનો સામનો પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમ સાથે થવાની અપેક્ષા હતી. પરંતુ બંને ખેલાડીઓએ આ સ્પર્ધામાંથી પોતાના નામ પાછા ખેંચી લીધા હતા.
નવી રેન્કિંગમાં નીરજનું સ્થાન
સિલેસિયા ડાયમંડ લીગ પછી જાહેર કરાયેલ ભાલા ફેંકવાની નવી રેન્કિંગ મુજબ, નીરજના બે ડાયમંડ લીગ સ્પર્ધાઓમાં 15 પોઈન્ટ છે, જેના કારણે તે ત્રીજા સ્થાને છે. નીરજ બેમાંથી એકમાં ટાઇટલ જીત્યો હતો અને બીજીમાં તે બીજા સ્થાને હતો. આ ઉપરાંત, કેશોર્ન વોલકોટ 17 પોઈન્ટ સાથે પ્રથમ અને જુલિયન વેબર 15 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે.
નીરજનું આ સિઝનમાં પ્રદર્શન
નીરજ ચોપરાએ છેલ્લે બેંગલુરુમાં આયોજિત નીરજ ચોપરા ક્લાસિકમાં ભાગ લીધો હતો. જેમાં તેણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. નીરજ દોહા ડાયમંડ લીગમાં આ સિઝનમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને 90 મીટરનો આંકડો પાર કર્યો હતો. તેણે લીગમાં 90.23 મીટર ફેંક્યો હતો, પરંતુ જુલિયન વેબર પછી બીજા સ્થાને રહ્યો હતો. આ પછી, નીરજ પેરિસ ડાયમંડ લીગમાં 88.16 મીટરના થ્રો સાથે લીગ જીતી ગયો.
નીરજ ચોપરાનું આગામી લક્ષ્ય
ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ પછી, નીરજ ચોપરાનું આગામી લક્ષ્ય વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ બચાવવાનું હશે. જે 13-21 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ટોક્યોમાં રમાશે.
