નીરજ ચોપરા પાસે બીજો ડાયમંડ લીગ ટાઇટલ જીતવાની તક હશે, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાશે મેચ - NEERAJ CHOPRA

નીરજ ચોપરાનો ગોલ્ડન બોય આજે રાત્રે ઝુરિચમાં ડાયમંડ લીગ 2025 ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે. તેની પાસે ટાઇટલ જીતવાની તક હશે.

નીરજ ચોપરા
નીરજ ચોપરા (IANS)
Published : August 28, 2025 at 5:27 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા આજે રાત્રે ઝુરિચમાં ડાયમંડ લીગ 2025 ની ફાઇનલમાં જોવા મળશે. નીરજ આ ભાલાફેંક ઇવેન્ટ જીતવાનો મજબૂત દાવેદાર છે. ડાયમંડ લીગમાં નીરજ ચોપરાના પ્રદર્શનને લઈ વાત કરવામાં આવે તો તે એક વખત ખિતાબ પોતાને નામ કરી ચૂક્યો છે. નીરજે વર્ષ 2022ના ડાયમંડ લીગનો ખિતાબ જીત્યો હતો. વર્ષ 2023 અને 2024માં રનર્સ-અપ રહ્યો હતો.

નીરજ ચોપરા ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 11:45 વાગ્યે આ ઇવેન્ટમાં એક્શનમાં જોવા મળશે. આ મેચ ડાયમંડ લીગના યુટ્યુબ અને ફેસબુક પેજ પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે.

નીરજને આ ખેલાડીઓ તરફથી પડકાર મળશે

ડાયમંડ લીગ 2025 ની ફાઇનલમાં, નીરજ ચોપરાનો સામનો સિમોન વેઇલેન્ડ (SB: 79.33 મીટર) અને મોલ્ડોવાના એડ્રિયન માર્ડારે (82.38 મીટર) સામે થશે. નીરજ તેમને હરાવીને ફરી એકવાર ટાઇટલ જીતવા માંગશે. બધા ભારતીય ચાહકો અપેક્ષા રાખશે કે તે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના પ્રતિષ્ઠિત લેટઝીગ્રુન્ડ સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી આ ઇવેન્ટમાં જીતશે.

નીરજ ચોપરા બીજી વખત આ ખિતાબ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે

તમને જણાવી દઈએ કે નીરજ ચોપરાએ 3 વર્ષ પહેલા ઝુરિચના આ જ સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ અને એકમાત્ર ડાયમંડ લીગ ટ્રોફી જીતી હતી. આ બે દિવસીય ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ બુધવારથી શરૂ થઈ હતી. જ્યારે નીરજ ચોપરાની ભાલા ફેંકવાની ઇવેન્ટ ગુરુવારે એટલે કે આજે રમાશે.

27 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડીએ આ સિઝનમાં બે ડાયમંડ લીગ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો છે. તેણે દોહામાં 90.23 મીટરનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડીને બીજા સ્થાને રહ્યો અને 88.16 મીટર સાથે પેરિસ સ્ટેજ જીત્યો. ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યા પછી, તેણે 2025 ડાયમંડ લીગ સીઝનના સિલેસિયા અને બ્રસેલ્સ સ્ટેજથી દૂર રહેવાનું નક્કી કર્યું.

નીરજ ચોપરાને ફાઇનલમાં સાત ખેલાડીઓ દ્વારા પડકાર આપવામાં આવશે. ઝુરિચમાં રમાનારી ડાયમંડ લીગ 2025ની ફાઈનલમાં કુલ 7 ખેલાડીઓ જોવા મળશે. આ ટીમના છ એથ્લેટ વિશ્વના ટોચના 10 ખેલાડીઓમાં સામેલ છે. આમાંથી, ગ્રેનાડાના એન્ડરસન પીટર્સ નીરજ માટે પડકાર સાબિત થઈ શકે છે. જર્મનીના જુલિયન વેબર, જેમણે આ વર્ષની શરૂઆતમાં દોહામાં નીરજને હરાવ્યો હતો. તે તેના માટે મોટો ખતરો પણ સાબિત થઈ શકે છે. નીરજને કેશોર્ન વોલકોટ અને જુલિયસ યેગો તરફથી પણ મુશ્કેલ પડકારનો સામનો કરવો પડશે.

