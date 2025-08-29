ETV Bharat / sports

નીરજ ચોપરાએ ડાયમંડ લીગમાં સિલ્વપ મેડલ જીત્યો, જુલિયન વેબરે ગોલ્ડ જીત્યો - NEERAJ CHOPRA

ઝુરિચમાં ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં નીરજ ચોપરા 85.1 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે બીજા સ્થાને રહ્યા અને જુલિયન વેબર સામે હારી ગયા.

નીરજ ચોપરા
નીરજ ચોપરા (AP)
નવી દિલ્હી: ટોચના ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા ડાયમંડ લીગમાં બીજા સ્થાને રહ્યો, જેની ફાઇનલ ગુરુવારે મોડી રાત્રે ઝુરિચના લેટઝીગ્રુન્ડ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. ચોપરાએ પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં 84.35 મીટરના થ્રો સાથે ફાઇનલની સારી શરૂઆત કરી. પહેલા પ્રયાસ પછી, જર્મનીના જુલિયન વેબરે 91.37 મીટરના જોરદાર થ્રો સાથે લીડ મેળવી. આ સમયે નીરજ ત્રીજા સ્થાને હતો.

હરિયાણાનો નીરજ પોતાના બીજા પ્રયાસમાં ફક્ત 84 મીટર જ ફેંકી શક્યો. તેણે ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા પ્રયાસમાં ફાઉલ કર્યો. દરેક ભાલા ફેંકનાર પાસે છ પ્રયાસ હોય છે, અને તેના છઠ્ઠા અને અંતિમ પ્રયાસમાં, નીરજ 85.1 મીટર ફેંકવામાં સફળ રહ્યો. આનાથી તેનું બીજું સ્થાન સુનિશ્ચિત થયું, જ્યારે વેબરે 91 મીટરથી વધુના થ્રો સાથે ડાયમંડ લીગ જીતી.

કેશોમ વોલકોટ 84.95 મીટરના થ્રો સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો. આ સતત ત્રીજી વખત છે જ્યારે નીરજ આ ટુર્નામેન્ટમાં બીજા સ્થાને રહ્યો છે. ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા ચોપરા 2022 માં કોઈપણ ઇવેન્ટમાં ડાયમંડ લીગ ચેમ્પિયન બનનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા. રસપ્રદ વાત એ છે કે ફાઇનલ તે વર્ષે પણ ઝુરિચમાં યોજાઈ હતી. આ સ્ટાર ખેલાડીએ અનુક્રમે યુજેન અને બ્રસેલ્સમાં યોજાયેલી બે અનુગામી આવૃત્તિઓમાં પણ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. જોકે, તે બંને વખત રનર-અપ રહ્યો.

ઝુરિચ ફાઇનલ 2025 ડાયમંડ લીગ સીઝનની પરાકાષ્ઠા હતી, જેમાં બે દિવસીય ફાઇનલ પહેલા 14 નિયમિત તબક્કાઓ યોજાયા હતા. 27 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડીએ આ સીઝનમાં બે ડાયમંડ લીગ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો છે - દોહામાં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ-બ્રેકિંગ 90.23 મીટર સાથે બીજા સ્થાને રહ્યો અને 88.16 મીટર સાથે પેરિસ લેગ જીત્યો.

ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યા પછી, નીરજે 2025 ડાયમંડ લીગ સીઝનના સિલેસિયા અને બ્રસેલ્સ લેગ છોડી દેવાનું નક્કી કર્યું, જેમાં ભાલા ફેંક સ્પર્ધાઓ પણ શામેલ હતી. ફાઇનલમાં સાત ખેલાડીઓનો મજબૂત દળ હતો, જેમાં વિશ્વના ટોચના 10 માં સ્થાન મેળવનારા છ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રેનાડાના એન્ડરસન પીટર્સે ગયા વર્ષે બ્રસેલ્સમાં નીરજને માત્ર એક સેન્ટિમીટરથી હરાવીને ઝુરિચ મીટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

આ વર્ષની શરૂઆતમાં દોહામાં નીરજને હરાવનાર વિશ્વના નંબર વન જર્મનીના જુલિયન વેબર, લંડન 2012 ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન કેશોર્ન વોલકોટ અને ભૂતપૂર્વ વિશ્વ ખિતાબ વિજેતા જુલિયસ યેગો પણ દોડમાં છે. વિશ્વના નંબર 43 સિમોન વેઇલેન્ડ ફાઇનલમાં યજમાન રાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સપ્ટેમ્બર 2025 માં ટોક્યોમાં યોજાનારી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં તેના મોટા ખિતાબ બચાવ માટે તૈયારી કરવા માટે ફાઇનલ નીરજ માટે એક આદર્શ પ્લેટફોર્મ બની જાય છે.

