રાષ્ટ્રીય રમત ગમત દિવસ પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું

ખેલ રત્ન મેજર ધ્યાનચંદની જન્મદિવસની ઉજવણીના રૂપે 29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.

નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે
નેશનલ સ્પોર્ટ્સ (Etv Bharat)
Published : August 29, 2025 at 4:54 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 5:16 PM IST

અમદાવાદ: આજે 'રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ' છે. અમદાવાદમાં વિવિધ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી દ્વારા સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે આજે અંધજન મંડળ દ્વારા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમાજના દરેક ખૂણામાં પ્રતિભા છુપાયેલી હોય છે, જરૂર છે તો માત્ર તેને યોગ્ય મંચ આપવાની, આજે અંધજન મંડળ દ્વારા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓને આ કોમ્પિટિશન યોજીને મંચ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું.

40 જેટલા પ્રજ્ઞાચક્ષુઓએ આ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો: ખેલ રત્ન મેજર ધ્યાનચંદની જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજન કરવામાં આવે છે. આજે વસ્ત્રાપુર ખાતે આવેલ અંધજન મંડળમાં અંધજન મંડળના વિધાર્થીઓ, મેમનગરની કન્યા પ્રકાશ ગૃહની વિધાર્થીની, નવરંગપુરાની અંધશાળાના વિધાર્થીઓ થઇને 40 જેટલા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓએ આ ચેસ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો હતો. અંધજન મંડળ દ્વારા આ ચેસ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેનાર ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ ચેસ કોમ્પિટિશનમાં પણ ભાગ લીધો છે અને મેડલ પણ મેળવ્યો છે.

નેશનલ સ્પોર્ટ્સ દિવસ
નેશનલ સ્પોર્ટ્સ દિવસ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રજ્ઞાચક્ષુ લોકોની ચેસને લઈને રાહુલ વાઘેલાએ કહ્યું કે, બ્લાઇન્ડ ચેસ, રેગ્યુલર ચેસ કરતા થોડીક અલગ હોય છે. આ ચેસ બોર્ડને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે, સ્પર્શથી અમે બોક્સને ઓળખીએ છીએ. ચેસ ગેમ એક જ ગેમ છે કે જે, દ્રષ્ટિ વાળા લોકો અને પ્રજ્ઞાચક્ષુ બંને કોઈપણ નિયમ તોડ્યા વગર રમી શકે છે. ચેસ સ્પર્ધા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ લોકોને સમાજમાં સ્થાન અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. રાહુલ વાઘેલા, જેમણે સપ્ટેમ્બર 2024 ઇન્ટરનેશનલ જુનિયર ચેસ પ્લેયરમાં ભાગ લીધો હતો.

અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું
અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

અંધજન મંડળના જનરલ સેક્રેટરીએ કહ્યું કે, અમે વિદ્યાર્થીઓને, સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા મદદ કરીએ છીએ, ગુજરાત સરકાર ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ જે મેડલ લાવ્યા હોય, તેમને રોકડ ઈનામ અને સ્પોર્ટ્સ કોટામાં નોકરી આપે છે. હાલમાં આ સંસ્થાના ત્રણ પ્લેયર, હિમાંશી રાઠી, એશિયન ચેસ ચેમ્પિયન્સ બ્લાઇન્ડમાં સિલ્વર મેડલ મળ્યો હતો અત્યારે તેઓ અમદાવાદ શહેરમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી છે. બીજા વિદ્યાર્થી દર્પણ કે જેમણે એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો, તેઓ અત્યારે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટીમાં ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. ત્રીજા વિદ્યાર્થી અશ્વિન મકવાણા, જેમણે એશિયન ચેસ બ્લાઇન્ડ ગેમ્સમાં એક રજત અને એક ગોલ્ડ મેડલ મળવ્યો હતો તેમને અત્યારે વડોદરામાં ઇન્ફોર્મેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોબ મળી છે.

અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું
અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓના મેન્ટોર એ કહ્યું કે, હું છેલ્લા 36 વર્ષથી અંધજન મંડળમાં, વિદ્યાર્થીઓના મેન્ટર તરીકે ફરજ બજાવું છું. છેલ્લા 20 વર્ષથી, પ્રજ્ઞાચક્ષુ લોકો કેવી રીતે ચેસમાં આગળ વધી શકે, તેમાં મેન્ટર તરીકે મદદ કરું છું. અહીંયાના વિદ્યાર્થીઓ, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે ચેસ રમે છે, આ ગેમમાં આ વિદ્યાર્થી એટલા નિપુણ થયા છે કે, તેઓ પોતાની બૌદ્ધિક ક્ષમતા પુરવાર કરે છે.

અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું
અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

દ્રષ્ટિ વિનાની દુનિયામાં જીવન પસાર કરતા અંધજન પોતાની આંતરિક શક્તિ, તીવ્ર બુદ્ધિશક્તિ અને અદમ્ય આત્મવિશ્વાસ દ્વારા કેવી રીતે સફળતાના નવા દ્વાર ખોલી શકે છે તેનો સંદેશ આ આયોજન ચેસ કોમ્પિટિશન આપે છે. ચેસ માત્ર એક રમત નથી, પરંતુ જીવનની જેમ જ વિચારશક્તિ, ધીરજ, આયોજનશક્તિ અને યોગ્ય નિર્ણય લેવાની કળા શીખવતી એક અનોખી પ્રક્રિયા છે.

અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું
અમદાવાદમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે પર અંધજન મંડળ દ્વારા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિધાર્થીઓ માટે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારા દરેક ખેલાડી પોતાની મર્યાદાઓને પાર કરી બુદ્ધિની રમત દ્વારા એક નવું સાહસ સર્જી રહ્યા છે. અંધજન મંડળનો આ પ્રયત્ન માત્ર રમતગમત પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ સમાજને એ સંદેશ આપે છે કે દ્રષ્ટિ ન હોવા છતાં દિશા ગુમાવી દેવી પડે એવું નથી. હિંમત, મનોબળ અને અડગ ઈચ્છાશક્તિ સાથે દરેક અવરોધને પરાજિત કરી શકાય છે.

