ETV Bharat / sports

રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ કેમ ઉજવવામાં આવે છે, જાણો તેનો ઇતિહાસ અને મહત્વ - NATIONAL SPORTS DAY 2024

દેશમાં રમતગમતની પરંપરાને યાદ કરવા માટે 29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ
રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: દેશમાં રમતગમતની પરંપરાની ઉજવણી કરવા અને ભારતીય રમતગમતના દિગ્ગજોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે તે હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદને શ્રદ્ધાંજલિ પણ છે. ગુરુવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2024, રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસના દિવસે ભારતીય હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદનો 119મો જન્મજયંતિ છે.

મેજર ધ્યાનચંદનો જન્મ 29 ઓગસ્ટ 1905 ના રોજ અમદાવાદના એક રાજપૂત પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા સમેશ્વર સિંહની જેમ, તેઓ ભારતીય સેનામાં જોડાયા અને ત્યાં તેમને રમત સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. મહાન ભારતીય હોકી ખેલાડીનું મૂળ નામ ધ્યાનસિંહ હતું, પરંતુ તેઓ ફક્ત ચાંદની રાત્રે જ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા અને તેથી તેમના સાથી ખેલાડીઓએ તેમનું નામ ધ્યાનચંદ રાખ્યું.

22 વર્ષથી વધુની કારકિર્દીમાં, તેમણે 400 ગોલ કર્યા અને ટીમ માટે ત્રણ ઓલિમ્પિક મેડલ જીત્યા. દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય હોકી સ્ટેડિયમનું નામ 2002 માં મેજર ધ્યાનચંદ હોકી સ્ટેડિયમ રાખવામાં આવ્યું. ભારતીય હોકીમાં તેમના યોગદાન બદલ તેમને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે મેદાન પર પોતાના શૌર્યપૂર્ણ પ્રદર્શનથી રમતમાં યોગદાન આપ્યું જ નહીં, પરંતુ પછીના વર્ષોમાં કોચ તરીકે પણ યોગદાન આપ્યું. તેઓ પટિયાલામાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્પોર્ટ્સમાં મુખ્ય કોચ હતા. આ સાથે, દર વર્ષે ભારતીય હોકી દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદના નામે ખેલ રત્ન એવોર્ડ આપવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે?

રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ મેજર ધ્યાનચંદના જીવન અને યોગદાનને યાદ કરવા અને તેમના યોગદાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, બાળકો અને યુવાનો માટે રમતગમત સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને તેમને મેજર ધ્યાનચંદ વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ આ રીતે ઉજવવામાં આવશે

રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ નિમિત્તે, કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત અને શ્રમ મંત્રી મનસુખ માડવીયાએ નાગરિકોને ઓછામાં ઓછા એક કલાક માટે આઉટડોર રમતોમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી છે. આ સાથે, મંત્રીએ નાગરિકોને ચાર વર્ષ પહેલાં રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ નિમિત્તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી હતી.

રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ પર ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળનો પ્રારંભ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2019 માં રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ પર ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળ શરૂ કરી હતી. આ ચળવળનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરણા આપવાનો છે. આ ચળવળ લોકોને તેમના રોજિંદા જીવનમાં શારીરિક પ્રવૃત્તિ અને રમતગમતનો સમાવેશ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ ચળવળ લોકોને રોગોથી બચવા માટે તેમની જીવનશૈલીમાં નાના ફેરફારો કરવામાં મદદ કરે છે. વિવિધ સંસ્થાઓ ખાસ ફિટનેસ કાર્યક્રમો અને રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને આ દિવસની ઉજવણી કરે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 29 થી 31 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન ઉજવાશે 'રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ' ઉજવશે, ત્રણ દિવસ રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે
  2. ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

નવી દિલ્હી: દેશમાં રમતગમતની પરંપરાની ઉજવણી કરવા અને ભારતીય રમતગમતના દિગ્ગજોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે તે હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદને શ્રદ્ધાંજલિ પણ છે. ગુરુવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2024, રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસના દિવસે ભારતીય હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદનો 119મો જન્મજયંતિ છે.

મેજર ધ્યાનચંદનો જન્મ 29 ઓગસ્ટ 1905 ના રોજ અમદાવાદના એક રાજપૂત પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા સમેશ્વર સિંહની જેમ, તેઓ ભારતીય સેનામાં જોડાયા અને ત્યાં તેમને રમત સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. મહાન ભારતીય હોકી ખેલાડીનું મૂળ નામ ધ્યાનસિંહ હતું, પરંતુ તેઓ ફક્ત ચાંદની રાત્રે જ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા અને તેથી તેમના સાથી ખેલાડીઓએ તેમનું નામ ધ્યાનચંદ રાખ્યું.

22 વર્ષથી વધુની કારકિર્દીમાં, તેમણે 400 ગોલ કર્યા અને ટીમ માટે ત્રણ ઓલિમ્પિક મેડલ જીત્યા. દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય હોકી સ્ટેડિયમનું નામ 2002 માં મેજર ધ્યાનચંદ હોકી સ્ટેડિયમ રાખવામાં આવ્યું. ભારતીય હોકીમાં તેમના યોગદાન બદલ તેમને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે મેદાન પર પોતાના શૌર્યપૂર્ણ પ્રદર્શનથી રમતમાં યોગદાન આપ્યું જ નહીં, પરંતુ પછીના વર્ષોમાં કોચ તરીકે પણ યોગદાન આપ્યું. તેઓ પટિયાલામાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્પોર્ટ્સમાં મુખ્ય કોચ હતા. આ સાથે, દર વર્ષે ભારતીય હોકી દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદના નામે ખેલ રત્ન એવોર્ડ આપવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે?

રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ મેજર ધ્યાનચંદના જીવન અને યોગદાનને યાદ કરવા અને તેમના યોગદાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, બાળકો અને યુવાનો માટે રમતગમત સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને તેમને મેજર ધ્યાનચંદ વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ આ રીતે ઉજવવામાં આવશે

રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ નિમિત્તે, કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત અને શ્રમ મંત્રી મનસુખ માડવીયાએ નાગરિકોને ઓછામાં ઓછા એક કલાક માટે આઉટડોર રમતોમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી છે. આ સાથે, મંત્રીએ નાગરિકોને ચાર વર્ષ પહેલાં રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ નિમિત્તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી હતી.

રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ પર ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળનો પ્રારંભ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2019 માં રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ પર ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળ શરૂ કરી હતી. આ ચળવળનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરણા આપવાનો છે. આ ચળવળ લોકોને તેમના રોજિંદા જીવનમાં શારીરિક પ્રવૃત્તિ અને રમતગમતનો સમાવેશ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ ચળવળ લોકોને રોગોથી બચવા માટે તેમની જીવનશૈલીમાં નાના ફેરફારો કરવામાં મદદ કરે છે. વિવિધ સંસ્થાઓ ખાસ ફિટનેસ કાર્યક્રમો અને રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને આ દિવસની ઉજવણી કરે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 29 થી 31 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન ઉજવાશે 'રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ' ઉજવશે, ત્રણ દિવસ રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે
  2. ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL SPORTS DAY 2024NATIONAL SPORTS DAY 2024

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.