નવી દિલ્હી: દેશમાં રમતગમતની પરંપરાની ઉજવણી કરવા અને ભારતીય રમતગમતના દિગ્ગજોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે તે હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદને શ્રદ્ધાંજલિ પણ છે. ગુરુવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2024, રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસના દિવસે ભારતીય હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદનો 119મો જન્મજયંતિ છે.
મેજર ધ્યાનચંદનો જન્મ 29 ઓગસ્ટ 1905 ના રોજ અમદાવાદના એક રાજપૂત પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા સમેશ્વર સિંહની જેમ, તેઓ ભારતીય સેનામાં જોડાયા અને ત્યાં તેમને રમત સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. મહાન ભારતીય હોકી ખેલાડીનું મૂળ નામ ધ્યાનસિંહ હતું, પરંતુ તેઓ ફક્ત ચાંદની રાત્રે જ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા અને તેથી તેમના સાથી ખેલાડીઓએ તેમનું નામ ધ્યાનચંદ રાખ્યું.
Teamwork, inclusiveness, fitness & fair play that is the true spirit of National Sports Day.— Agriculture INDIA (@AgriGoI) August 28, 2025
Join the 3- day mega celebration from August 29–31 and pledge ‘Ek Ghanta, Khel Ke Maidan Mein’#NationalSportsDay #NSD2025 #AgriGoI #KhelegaDeshKhilegaDesh pic.twitter.com/hcq7EYP8K9
22 વર્ષથી વધુની કારકિર્દીમાં, તેમણે 400 ગોલ કર્યા અને ટીમ માટે ત્રણ ઓલિમ્પિક મેડલ જીત્યા. દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય હોકી સ્ટેડિયમનું નામ 2002 માં મેજર ધ્યાનચંદ હોકી સ્ટેડિયમ રાખવામાં આવ્યું. ભારતીય હોકીમાં તેમના યોગદાન બદલ તેમને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે મેદાન પર પોતાના શૌર્યપૂર્ણ પ્રદર્શનથી રમતમાં યોગદાન આપ્યું જ નહીં, પરંતુ પછીના વર્ષોમાં કોચ તરીકે પણ યોગદાન આપ્યું. તેઓ પટિયાલામાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્પોર્ટ્સમાં મુખ્ય કોચ હતા. આ સાથે, દર વર્ષે ભારતીય હોકી દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદના નામે ખેલ રત્ન એવોર્ડ આપવામાં આવે છે.
રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે?
રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ મેજર ધ્યાનચંદના જીવન અને યોગદાનને યાદ કરવા અને તેમના યોગદાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, બાળકો અને યુવાનો માટે રમતગમત સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને તેમને મેજર ધ્યાનચંદ વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.
રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ આ રીતે ઉજવવામાં આવશે
રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ નિમિત્તે, કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત અને શ્રમ મંત્રી મનસુખ માડવીયાએ નાગરિકોને ઓછામાં ઓછા એક કલાક માટે આઉટડોર રમતોમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી છે. આ સાથે, મંત્રીએ નાગરિકોને ચાર વર્ષ પહેલાં રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ નિમિત્તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી હતી.
રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ પર ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળનો પ્રારંભ
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2019 માં રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ પર ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળ શરૂ કરી હતી. આ ચળવળનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરણા આપવાનો છે. આ ચળવળ લોકોને તેમના રોજિંદા જીવનમાં શારીરિક પ્રવૃત્તિ અને રમતગમતનો સમાવેશ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ ચળવળ લોકોને રોગોથી બચવા માટે તેમની જીવનશૈલીમાં નાના ફેરફારો કરવામાં મદદ કરે છે. વિવિધ સંસ્થાઓ ખાસ ફિટનેસ કાર્યક્રમો અને રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને આ દિવસની ઉજવણી કરે છે.
