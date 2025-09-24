ETV Bharat / sports

ગુજરાતના રમતવીરનું ગુંડાની દુનિયામાં પતન: ખેલ જગતનો ચમકતો સિતારો ગુનાના માર્ગે

સુરતનો નેશનલ શૂટિંગ-વોલીબોલ પ્લેયર વિકાસ અશોક ભાર્ગવ તમંચા સાથે ઝડપાયો
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 6:57 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 7:47 PM IST

સુરત: જે હાથમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ શોભતા હતા, તે જ હાથમાં આજે તમંચો જોવા મળ્યો. સુરતનો નેશનલ શૂટિંગ-વોલીબોલ પ્લેયર વિકાસ અશોક ભાર્ગવ તમંચા સાથે ઝડપાતા રમતગમત જગતમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. ચોકબજાર પોલીસે ફુલવાડી-ભરીમાતા રોડ પરથી તેને દબોચી લીધો છે, જેના કારણે તેના મેડલ્સ અને ગુનાહિત ભૂતકાળની ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ છે.

'ખેલ મહાકુંભ'માં પાંચ ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ

30 વર્ષીય વિકાસ ભાર્ગવ નાની ઉંમરથી જ શૂટિંગ-વોલીબોલનો ઉત્કૃષ્ટ ખેલાડી રહ્યો છે. અંડર-14 થી જ આ રમત સાથે જોડાયેલો વિકાસ પાંચ વખત નેશનલ લેવલ પર ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે. તેણે 'ખેલ મહાકુંભ' જેવી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં પાંચ ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ જીતીને સુરતનું અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ઝડપી લીધો

પાંચ દિવસ પહેલા જ તે જાલંધરમાં ક્રિકેટ રમીને પરત ફર્યો હતો. આટલી શાનદાર રમતગમત કારકિર્દી ધરાવતો ખેલાડી હથિયાર સાથે પકડાયો તે બાબત સૌ માટે આઘાતજનક છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ફુલવાડી-ભરીમાતા રોડ ઉપર વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. બાતમી મુજબ, એક શખ્સ તમંચો લઈને પસાર થવાનો હતો. પોલીસે વિકાસને દબોચી લીધો અને તેની ઝડપી લેતા હાથ બનાવટનો તમંચો મળી આવ્યો હતો.

વિકાસ ભાર્ગવ આ પહેલા પણ ઝડપાઈ ચૂક્યો છે

પૂછપરછમાં વિકાસે પોલીસને જણાવ્યું કે, આ તમંચો તેને વેડ રોડ આનંદપાર્કમાં રહેતા તેના માથાભારે મિત્ર ઋત્વિક ઉર્ફે સોનિયો પ્રકાશ જોગીએ સાચવવા માટે આપ્યો હતો. જોકે, આ ખુલાસા બાદ પણ તેના ગુનાહિત ભૂતકાળને અવગણી શકાય નહીં. વિકાસ ભાર્ગવ વર્ષ 2022માં પણ હત્યાની કોશિશ અને આર્મ્સ એક્ટના ગુનામાં મદદગારી કરવા બદલ ઝડપાઈ ચૂક્યો છે. રમતગમતની દુનિયામાંથી ગુનાની દુનિયામાં પ્રવેશ કરનાર આ ખેલાડીનો કિસ્સો યુવાનો માટે એક ચેતવણી સમાન છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે વ્યક્તિ કયા રસ્તે જાય છે તે તેની પસંદગી પર આધાર રાખે છે.

