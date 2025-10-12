દક્ષિણ આફ્રિકા સામે નામિબિયાની ઐતિહાસિક જીત, છેલ્લા બોલ પર મેળવી જીત
Published : October 12, 2025 at 4:00 PM IST
હૈદરાબાદ: નામિબિયાએ શનિવારે વિન્ડહોકમાં રમાયેલી એકમાત્ર ટી20 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ચાર વિકેટથી રોમાંચક વિજય મેળવ્યો, અને મેચના છેલ્લા બોલ પર વિજય મેળવ્યો. આ દક્ષિણ આફ્રિકાનો એસોસિયેટ રાષ્ટ્ર સામે બીજો T20I હાર હતો, અગાઉ 2022 T20 વર્લ્ડ કપમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
છેલ્લા બોલ પર વિજય
135 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, નામિબિયાએ ઝેન ગ્રીનના 23 બોલમાં અણનમ 30 રન અને રૂબેન ટ્રમ્પેલમેનના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન (28 રનમાં 3/3 અને 8 બોલમાં અણનમ 11) પર ભરોષો હતો. અંતિમ ઓવરમાં 11 રનની જરૂર હતી ત્યારે, ગ્રીને એન્ડીલ સિમેલેનના પહેલા બોલ પર છગ્ગો ફટકારીને વિજયની નજીક પહોંચી ગયો. ત્યારબાદ ઝડપી બોલરે ચાર ચુસ્ત બોલ ફેંક્યા, ચાર બોલમાં ચાર રન આપ્યા. છેલ્લા બોલમાં એક રનની જરૂર હતી ત્યારે, ગ્રીને સરળતાથી ચાર રન માટે નીચો ફુલ-ટોસ ફટકાર્યો.
A memorable first-ever T20I at the Namibia Cricket Ground as the hosts defeat South Africa in a thriller 🏟️🤩 pic.twitter.com/8wDhWJ5kst— ICC (@ICC) October 11, 2025
NAM vs SA T20I મેચ હાઇલાઇટ્સ
પહેલા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને ક્વિન્ટન ડી કોક અને રીઝા હેન્ડ્રિક્સને સસ્તામાં ગુમાવ્યા. મુશ્કેલ પિચ પર, લુઆ-ડ્રે પ્રિટોરિયસ અને રૂબિન હર્મને 30 રન ઉમેર્યા, પરંતુ ટ્રમ્પેલમેને ડીપ સ્ક્વેર લેગ પર શાનદાર કેચ કરીને મેચને રમતમાં પાછી લાવી. વિકેટોમાં સતત ઘટાડો થવાને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા શરૂઆતથી જ સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું, અને 11મી ઓવરમાં તેઓ 5 વિકેટે 68 રન પર હતા.
જેસન સ્મિથ (31) એ અંતે કેટલાક રન ઉમેર્યા, પરંતુ પિચની પકડ અને ઉછાળ પર બાઉન્ડ્રી શોધવા મુશ્કેલ હતા. બીજોર્ન ફોર્ટુઇન અને ગેરાલ્ડ કોટ્ઝીના યોગદાનથી કુલ સ્કોર 130 ને વટાવી ગયો. દક્ષિણ આફ્રિકા આખરે 8 વિકેટે 134 રન સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું.
135 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, નામિબિયાની શરૂઆત પણ નબળી રહી, તેણે 22 રન પર તેમની પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી. તે પછી પણ તેઓ રન બનાવતા રહ્યા અને સાત ઓવર પછી તેમનો સ્કોર ત્રણ વિકેટે 51 રન થઈ ગયો.
કેપ્ટન ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ, જેજે સ્મિટ અને જેસન ક્રુગરે વચ્ચેની ઓવરોમાં ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને નામિબિયાને વિજયની અણી પર પહોંચાડ્યું. છેલ્લી ત્રણ ઓવરમાં 28 રનની જરૂર હતી, ત્યારે ગ્રીન અને ટ્રમ્પેલમેને સંયમ જાળવી રાખ્યો અને છેલ્લા બોલ પર અદભુત વિજય મેળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ બાઉન્ડ્રી ફટકારી. ટ્રમ્પેલમેનને તેમના નિર્ણાયક ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યા, જેણે નામિબિયાની ઐતિહાસિક જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
આ મેચના કેટલાક રેકોર્ડ્સ અહીં છે:
- 2022 માં બુલાવાયોમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યા પછી, નામિબિયાએ છેલ્લા બોલે T20I મેચ જીતી હોય તેવી આ બીજી ઘટના છે.
- દક્ષિણ આફ્રિકા છેલ્લા બોલે હારી ગયું હોય તેવી આ બીજી ઘટના છે. અગાઉ, ૨૦૧૬ માં જોહાનિસબર્ગમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેઓ પાંચ વિકેટે, છેલ્લા બોલે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
- દક્ષિણ આફ્રિકા બીજી વખત T20I માં એસોસિયેટ રાષ્ટ્ર સામે હારી ગયું હોય તેવી આ બીજી ઘટના છે. અગાઉ, તેઓ ૨૦૨૨ ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન એડિલેડમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે હારી ગયા હતા.
- પૂર્ણ સભ્ય રાષ્ટ્ર સામે નામિબિયાનો આ ચોથો T20I વિજય છે. તેઓએ અગાઉ આયર્લેન્ડ, ઝિમ્બાબ્વે અને શ્રીલંકાને હરાવ્યા છે.
