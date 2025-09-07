'કેપ્ટન કૂલ' બન્યો એક્શન હીરો, ફિલ્મ 'ધ ચેઝ' માં આર. માધવન સાથે જોવા મળશે
બોલિવૂડ અભિનેતા આર માધવને પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેના પછી ચાહકોના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
Published : September 7, 2025 at 5:59 PM IST
મુંબઈ: રવિવારે બોલિવૂડ અભિનેતા આર માધવને પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક વીડિયો શેર કર્યો. તેમણે તેને વાસન બાલાની ફિલ્મ 'ધ ચેઝ'નું ટીઝર ગણાવ્યું. જોકે, આ ટીઝરમાં એમએસ ધોની આર માધવન સાથે સંપૂર્ણ ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. તે આર માધવન સાથે ટાસ્ક ફોર્સ ઓફિસર તરીકે જોવા મળે છે. જોકે, માધવને પોતાની પોસ્ટમાં સ્પષ્ટતા કરી નથી કે તે ફિલ્મ છે, વેબ સિરીઝ છે કે બીજું કંઈક.
એમએસ ધોનીનું અભિનેતા તરીકે ડેબ્યૂ? : આ ટીઝરમાં માધવન અને ધોનીને ટાસ્ક ફોર્સ ઓફિસર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત, બંને ગોળીઓ ચલાવતા જોવા મળે છે. બંને એકસરખા યુનિફોર્મ પહેરેલા જોવા મળે છે. ટીઝરમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તે એક મજેદાર એક્શન અને રોમાંચક શો હશે. ટીઝર શેર કરતા આર માધવને લખ્યું છે કે એક મિશન, બે લડવૈયાઓ. બકલ અપ, એક જંગલી, વિસ્ફોટક પીછો શરૂ થાય છે. ધ ચેઝનું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ડિરેક્ટર વાસન બાલા ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યા છે.
થોડીવારમાં વીડિયો વાયરલ: માધવને સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો પોસ્ટ કરતા જ આ વીડિયો થોડીવારમાં વાયરલ થઈ ગયો. નેટીઝન્સ તેના પર જોરદાર ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા છે. આ ટીઝરથી ઘણા લોકો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. જોકે, ફિલ્મ હોય, વેબ સિરીઝ હોય કે જાહેરાત હોય, યુઝર્સ કોમેન્ટ સેક્શનમાં પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. ધોની વિશે વાત કરીએ તો, તેણે આ પહેલા ઘણી જાહેરાતોમાં કામ કર્યું છે. તે તમિલ ફિલ્મ 'ધ ગોટ'માં ખાસ ભૂમિકામાં જોવા મળ્યો છે.
🚨 Buckle up, fans – this is BIG!— Yola Cricket (@Yolacricket) September 7, 2025
🎬 The Captain Cool himself, MS Dhoni, teams up with powerhouse actor R Madhavan in Vasan Bala’s high-octane project The Chase! 💥 The teaser just dropped, and it’s already breaking the internet 🌐.
With Dhoni donning the avatar of a fearless… pic.twitter.com/xZSJpMsuMs
ધોની IPLમાં રમી રહ્યો છે: 15 ઓગસ્ટ 2020 ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહેનાર એમએસ ધોની હજુ સુધી IPLમાંથી નિવૃત્ત થયો નથી. તે હજુ પણ CSK માટે રમી રહ્યો છે. એવી અપેક્ષા છે કે તે 2026 ની IPLમાં પણ CSK માટે રમતા જોવા મળશે.
આર. માધવનનું વર્કફ્રન્ટ: આર. માધવનના કામની વાત કરીએ તો, માધવન તાજેતરમાં જ નેટફ્લિક્સ ફિલ્મ 'આપ જૈસા કોઈ'માં ફાતિમા સના શેખ સાથે દેખાયો હતો અને તેના પાત્ર માટે તેને ઘણી પ્રશંસા મળી હતી. આ ફિલ્મ પ્રેમ, લિંગ ભૂમિકાઓ અને સામાજિક પરિસ્થિતિઓને લગતા ઘણા વિષયો પર ચર્ચા કરે છે. હવે બધાની નજર વાસન બાલાના આગામી પ્રોજેક્ટ 'ધ ચેઝ' પર છે. ચાહકો હવે વધુ માહિતી માટે ઉત્સુક છે.
આ પણ વાંચો: