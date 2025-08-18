ETV Bharat / sports

ભારત માટે દરેક દાયકામાં સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારનારા બેટ્સમેન - MOST HUNDREDS IN EACH DECADE

1930 થી 2020 સુધી, દરેક દાયકામાં ભારત માટે સૌથી વધુ સદી ફટકારનારા બેટ્સમેનોની સંપૂર્ણ યાદી અહીં જુઓ.

હૈદરાબાદ: ભારતનો ક્રિકેટ ઇતિહાસ દાયકાઓમાં ફેલાયેલો છે, જેમાં ઘણા દિગ્ગજ બેટ્સમેનોએ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવીને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે. દરેક દાયકામાં, કેટલાક એવા ખેલાડીઓ ઉભરી આવ્યા છે, જે તે સમયે ભારતની બેટિંગનો આધાર બન્યા અને સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સદીઓ ફટકારી.

આ સદીઓ પાછળ ભારતીય ક્રિકેટની મહેનત, સંઘર્ષ અને વિકાસની વાર્તા છુપાયેલી છે, જે દરેક પેઢીના ક્રિકેટ પ્રેમીઓને પ્રેરણા આપે છે. આ મહાન બેટ્સમેનોમાં વિજય મર્ચન્ટ, સૈયદ મુશ્તાક અલી, વિજય હજારે, મન્સૂર અલી ખાન પટૌડી, સુનીલ ગાવસ્કર અને સચિન તેંડુલકરના નામ સૌથી આગળ છે.

આ બધા ખેલાડીઓ માત્ર ભારત માટે મહાન નથી પરંતુ તેમને વિશ્વ ક્રિકેટમાં પણ મહાન માનવામાં આવે છે. કારણ કે આ દિગ્ગજ બેટ્સમેનોએ સ્થાનિક અને વિદેશી ધરતી પર સદીઓ ફટકારીને વિશ્વ સમક્ષ પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી છે અને દરેક દાયકામાં પોતાની છાપ છોડી રહ્યા છે.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (ANI PHOTO)

ચાલો 1930 થી 2020 સુધી, દરેક દાયકામાં ભારત માટે સૌથી વધુ સદી ફટકારનારા બેટ્સમેન પર એક નજર કરીએ:

1930નો દશક

લાલા અમરનાથ, વિજય મર્ચન્ટ અને સૈયદ મુશ્તાક અલી: દરેકે 1-4 સદી. ભારતીય ક્રિકેટના શરૂઆતના દિવસોમાં, આ ત્રણ ખેલાડીઓએ પહેલું પગલું ભર્યું અને દેશને તેની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ અપાવી.

1940નો દશક

વિજય હજારે: 4 સદી (25 ઇનિંગ્સ). વિજય હજારેએ આ મુશ્કેલ સમયમાં ભારત માટે શાનદાર બેટિંગ કરી અને ઘણી યાદગાર ઇનિંગ્સ રમી.

1950નો દશક

પોલી ઉમરીગર: 7 સદી (70 ઇનિંગ્સ). આ સમયગાળા દરમિયાન, ઉમરીગર ભારતીય બેટિંગનો મુખ્ય કેન્દ્ર હતો અને વિદેશી ધરતી પર તેમનું પ્રદર્શન પણ પ્રશંસનીય હતું.

1960નો દશક

મન્સૂર અલી ખાન પટૌડી: 6 સદી (71ઇનિંગ્સ). પટૌડીએ ભારતીય ક્રિકેટને આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ આપ્યું, અને બેટિંગમાં પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.

1970નો દશક

સુનીલ ગાવસ્કર: 22 સદી (117 ઇનિંગ્સ). ગાવસ્કરે આ દાયકામાં વિશ્વ ક્રિકેટમાં પોતાની બેટિંગથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા અને પ્રથમ ભારતીય સુપરસ્ટાર બન્યા.

1980નો દશક

સુનીલ ગાવસ્કર: 13 સદી (199 ઇનિંગ્સ) / દિલીપ વેંગસરકર: 13 સદી (221 ઇનિંગ્સ). આ દાયકામાં, બે અનુભવી બેટ્સમેનોએ સમાન યોગદાન આપ્યું અને ભારતને ઘણી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાંથી બહાર કાઢ્યું.

1990નો દશક

સચિન તેંડુલકર: 46 સદી (330 ઇનિંગ્સ). 90નો દાયકા સચિનના ઉદયનો સમય હતો. ખૂબ જ નાની ઉંમરે, તેણે પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી અને ભારતીય ક્રિકેટને નવી દિશા આપી.

2000નો દાયકા

સચિન તેંડુલકર: 42 સદી (358 ઇનિંગ્સ). ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે જાણીતા સચિન તેંડુલકરે 2000ના દાયકામાં પણ પોતાનું સાતત્ય જાળવી રાખ્યું અને ઘણી ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ રમી.

2010નો દાયકા

વિરાટ કોહલી: 69 સદી (431 ઇનિંગ્સ). વિરાટ કોહલીએ આ દાયકામાં સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાની બેટિંગ કુશળતા સાબિત કરી. તેણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું અને દાયકાના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંનો એક બન્યો.

2020નો દાયકા

શુભમન ગિલ: 18 સદી (143 ઇનિંગ્સ). આ દાયકામાં, યુવા બેટ્સમેન શુભમન ગિલે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સદીઓ ફટકારી છે. તાજેતરમાં રમાયેલી એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફી 2025માં તેણે 4 સદી ફટકારીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેની બેટિંગ ટેકનિક અને રન બનાવવાની ભૂખ ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રેરણારૂપ છે.

