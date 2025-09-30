ETV Bharat / sports

મોહસીન નકવી હોટલમાં ભારતની એશિયા કપ ટ્રોફી લઈને બેઠા, ફક્ત એક શરતે આપવા સંમત થયા. જાણો આખી વાત.

એશિયા કપનો ચેમ્પિયન બનવા છતાં, ટીમ ઈન્ડિયાને ટ્રોફી મળી નહીં કારણ કે મોહસીન નકવી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા.

મોહસીન નકવી
મોહસીન નકવી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને એશિયા કપ 2025 જીત્યો. ત્યારબાદ ભારતે એશિયા કપના વિજેતા તરીકે ટ્રોફી અને મેડલ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. ટ્રોફી અને મેડલ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ મોહસીન નકવીને અર્પણ કરવાના હતા, પરંતુ ભારતીય ટીમે તેમને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો.

કોણ છે મોહસીન નકવી

મોહસીન નકવી પાકિસ્તાનના છે. તેઓ PCBના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે. પરિણામે, ભારતીય ટીમ અને ખેલાડીઓએ તેમની પાસેથી ટ્રોફી અને મેડલ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. એશિયા કપ દરમિયાન, ભારતીય ખેલાડીઓએ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાને કારણે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનું ટાળ્યું હતું, જેમાં 26 નિર્દોષ ભારતીય પ્રવાસીઓના જીવ ગયા હતા. ત્યારબાદ, ભારતે ઓપરેશન સિંદર શરૂ કર્યું.

આ સંદર્ભમાં, ભારતીય ટીમ પહેલગામ હુમલાના પીડિતોના પરિવારો અને ભારતીય સેના સાથે ઉભી રહી, આ વલણને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું. પરંતુ હવે, મીડિયા અહેવાલો ફરતા થઈ રહ્યા છે કે મોહસીન નકવીએ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી અર્પણ કરી.

મોહસીન નકવી
મોહસીન નકવી (IANS)

એશિયા કપ ફાઇનલ પછી નકવી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા

ખરેખર, મોહસીન નકવી એશિયા કપ ફાઇનલ પછી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ, બીસીસીઆઈએ આઈસીસીમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેઓ ભારતીય ટીમની વિજેતા ટ્રોફી લઈ ગયા હતા. વિવિધ મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, નકવી પાસે એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી છે, અને તે તેમની પાસે તે હોટેલમાં છે જ્યાં તેઓ રોકાઈ રહ્યા છે.

બીસીસીઆઈ ટ્રોફી ભારત પાછી લાવવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, બીસીસીઆઈ હવે એસીસીમાં ભાગ લેતા અન્ય દેશોના ક્રિકેટ સંગઠનોની મધ્યસ્થી દ્વારા ટ્રોફી ભારત પાછી લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. નકવીને એશિયા કપ ટ્રોફી દુબઈના સ્પોર્ટ્સ સિટીમાં એસીસી ઓફિસમાં પહોંચાડવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. એકવાર ટ્રોફી ત્યાં પહોંચી જાય, પછી તેને સરળતાથી ભારત પાછી લાવી શકાય છે. ભારતના મતે, ટ્રોફી એસીસીની છે અને નકવીની વ્યક્તિગત મિલકત નથી.

નકવીએ ટ્રોફી ભારતને પરત કરવાની મહત્વપૂર્ણ માંગ કરી છે

આ બધા વચ્ચે, ક્રિકબઝનો એક આશ્ચર્યજનક અહેવાલ સામે આવ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નકવી ટ્રોફી અને ખેલાડીઓના મેડલ ભારતને પરત કરવા સંમત થયા છે, પરંતુ એક મહત્વપૂર્ણ શરત સાથે. અહેવાલ મુજબ, નકવીએ આયોજકોને કહ્યું કે સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની ટીમ ફક્ત ત્યારે જ મેડલ અને ટ્રોફી પ્રાપ્ત કરી શકશે જો કોઈ ઔપચારિક કાર્યક્રમ યોજાય, જેમાં તેમને (મોહસીન) ભારતીય ટીમને વ્યક્તિગત રીતે ટ્રોફી અને મેડલ રજૂ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારતે પાકિસ્તાન સામે ફાઈનલ જીતવા છતાં પણ એશિયા કપની ટ્રોફી કેમ ન લીધી ? BCCIએ જણાવ્યું કારણ
  2. એશિયા કપ 2025: ભારત એશિયાનું ચેમ્પિયન બન્યું, તિલક વર્મા મેચનો હીરો, PM મોદીએ ટીમ ઈન્ડિયાને આપ્યા અભિનંદન

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHSIN NAQVIASIA CUP TROPHYMOHSIN NAQVI ON ASIA CUP TROPHYMOHSIN NAQVI ON ASIA CUP TROPHY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.