IND vs WI: મોહમ્મદ સિરાજે રચ્યો ઇતિહાસ, ઓસ્ટ્રેલિયન ઝડપી બોલરને પાછળ છોડીને સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો

હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ બે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે ચાર વિકેટ લઈને એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે 14 ઓવરમાં 40 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી, જેમાં ત્રણ મેડનનો પણ સમાવેશ થાય છે, અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 162 રનમાં રોકી દીધું.

મોહમ્મદ સિરાજની ખાસ સિદ્ધિ

મોહમ્મદ સિરાજ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 માં નંબર 1 વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો છે. તે 2025 કેલેન્ડર વર્ષમાં ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર પણ બન્યો છે, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કને પાછળ છોડી દીધો છે.

મોહમ્મદ સિરાજ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 માં અત્યાર સુધી સાત મેચમાં 31 વિકેટ લીધી છે, જેની સરેરાશ 29.60 અને સ્ટ્રાઈક રેટ 44.3 છે. સિરાજે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાં 23 વિકેટ, જાન્યુઆરીમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાર અને હવે અમદાવાદમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચાર વિકેટ લીધી, જેનાથી આ WTC સિઝનમાં તેની વિકેટોની સંખ્યા 31 થઈ ગઈ.

સિરાજે આ બોલરોને પાછળ છોડી દીધા

આ સાથે, તેણે મિશેલ સ્ટાર્કને પાછળ છોડી દીધો, જેણે સાત મેચોમાં 14 ઇનિંગ્સમાં 29 વિકેટ લીધી હતી. સ્ટાર્ક ઉપરાંત, નાથન લિયોને 24 વિકેટ લીધી છે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના શમાર્હ જોસેફે 22 વિકેટ લીધી છે અને ઇંગ્લેન્ડના જોશ ટોંગે 21 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, જો આપણે જૂન 2025 માં શરૂ થતા નવા WTC ચક્રને ધ્યાનમાં લઈએ, તો સિરાજ 27 વિકેટ સાથે ચાર્ટમાં પણ આગળ છે.

પ્રથમ ટેસ્ટમાં ભારતીય બોલરોની શાનદાર રમત

આ મેચની વાત કરીએ તો, ટોસ જીતીને અને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા પછી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પ્રથમ સત્રમાં 90 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બીજા સત્રમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ભારત તરફથી સિરાજ ઉપરાંત જસપ્રીત બુમરાહે 3 વિકેટ, કુલદીપ યાદવે 2 વિકેટ અને વોશિંગ્ટન સુંદરે 1 વિકેટ લીધી.

