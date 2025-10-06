ETV Bharat / sports

મોહમ્મદ સિરાજે ધોની અને રોહિત વિશે ઘણા રહસ્યો ખોલ્યા, બુમરાહની ઈજા પર આપ્યું મોટું નિવેદન

ભારત દિલ્હીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બીજી ટેસ્ટ રમવા માટે તૈયાર છે. તે પહેલા, મોહમ્મદ સિરાજે ધોની, રોહિત અને બુમરાહ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.

મોહમ્મદ સિરાજ
મોહમ્મદ સિરાજ (IANS)
Published : October 6, 2025 at 8:52 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં મોહમ્મદ સિરાજ ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં તેણે શાનદાર બોલિંગ કરી હતી, જેમાં ભારતની ઈનિંગ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 140 રનની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

મોહમ્મદ સિરાજે પહેલી ઈનિંગમાં ચાર અને બીજી ઈનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી મેચમાં કુલ સાત વિકેટ મળી હતી. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ, સિરાજે એક્સપ્રેસ સ્પોર્ટ્સ સાથે વાત કરતા એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. સિરાજે ધોનીથી લઈને રોહિત શર્મા અને જસપ્રીત બુમરાહ સુધીના બધા વિશે ખુલીને વાત કરી હતી.

સિરાજે ધોનીની શિખામણને યાદ કરી

મોહમ્મદ સિરાજે ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની વિશે વાત કરતા કહ્યું, "જ્યારે હું ટીમમાં જોડાયો ત્યારે એમએસ ધોનીએ મને કહ્યું હતું કે, 'બીજા શું કહે છે તેના પર ધ્યાન ન આપો. જ્યારે તમે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છો, ત્યારે ચાહકો અને દુનિયા તમારી સાથે રહેશે અને કહેશે કે સિરાજ જેવો કોઈ બોલર નથી. જો તમે આગામી મેચમાં સારું પ્રદર્શન નહીં કરો, તો તેઓ તમને તમારા પિતા સાથે ઓટો ચલાવવાનું કહેશે." તું એક મેચમાં હીરો છે અને બીજી મેચમાં શૂન્ય.

સિરાજે રોહિત સાથેની વાત યાદ કરી

મોહમ્મદ સિરાજે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ટીમમાંથી બહાર રહેવા વિશે વાત કરતા કહ્યું, "રોહિત ભાઈએ મને કહ્યું હતું કે મોટાભાગની બોલિંગ સ્પિનરો દ્વારા કરવામાં આવશે, અને તેઓ ઇચ્છતા ન હતા કે હું ફક્ત બેન્ચ પર બેઠો. તેમણે મને મારા પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાનું, પ્રેક્ટિસ કરવાનું અને મારી ફિટનેસ પર કામ કરવાનું કહ્યું."

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (IANS)

મોહમ્મદ સિરાજે ઇંગ્લેન્ડમાં પાંચ મેચની શ્રેણીમાં બધી મેચ રમવા વિશે વાત કરતા કહ્યું, "જ્યારે હું ઇંગ્લેન્ડ પહોંચ્યો, ત્યારે મારો ધ્યેય ત્યાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બનવાનો હતો. હું સંપૂર્ણપણે ફિટ રહેવા માંગતો હતો અને પાંચેય મેચ રમવા માંગતો હતો. જ્યારે મને ખબર પડી કે જસ્સી (જસપ્રીત બુમરાહ) ભાઈ પાંચેય ટેસ્ટ રમી શકશે નહીં, ત્યારે હું મારું 100% આપવા માંગતો હતો."

જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ (IANS)

સિરાજે બુમરાહની ઈજા અંગે એક મોટું રહસ્ય ખોલ્યું

ઈંગ્લેન્ડ સામેની પાંચમી ટેસ્ટમાં ન રમવા બદલ જસપ્રીત બુમરાહના ટ્રોલ થવા પર પ્રતિક્રિયા આપતા મોહમ્મદ સિરાજે કહ્યું, "બુમરાહ ભાઈને પીઠમાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને તેમની મોટી સર્જરી કરાવવામાં આવી હતી. જો તેમણે તે મેચમાં બોલિંગ કરી હોત, તો જો તેમની હાલત વધુ ખરાબ થઈ હોત તો તેઓ ફરીથી બોલિંગ કરતા કે નહીં તે કોઈ કહી શકતું નથી. તે ખૂબ જ ગંભીર છે. ઈજા ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. તેમની બોલિંગ એક્શન ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તે ભારત માટે એક મુખ્ય બોલર છે, અને તેમની ઉપલબ્ધતા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. એશિયા કપથી લઈને આવતા વર્ષના વર્લ્ડ કપ સુધી. ભારતીય ચાહકોએ સમજવું જોઈએ કે તે ટીમનો કરોડરજ્જુ છે અને ખાતરી રાખો કે તે જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે રમશે. જસપ્રીત ભાઈએ યોગ્ય નિર્ણય લીધો છે."

