મોહમ્મદ સિરાજને ઈંગ્લેન્ડમાં શાનદાર પ્રદર્શન માટે મળ્યું ઈનામ, ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ માટે નામાંકિત

ઈંગ્લેન્ડ સામેની છેલ્લી ટેસ્ટમાં સિરાજે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ભારતને છ રનથી વિજય અપાવ્યો હતો.

મોહમ્મદ સિરાજ
મોહમ્મદ સિરાજ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 8:51 PM IST

દુબઈ: ભારતના મોહમ્મદ સિરાજ, ન્યુઝીલેન્ડના મેટ હેનરી અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના જેડન સીલ્સને ઓગસ્ટ 2025 માટે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં તમામ ફોર્મેટમાં ઉત્કૃષ્ટ બોલિંગ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે.

ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીના છેલ્લા દિવસે સિરાજના શાનદાર પ્રદર્શનથી ભારતને ઓવલ ખાતે છ રનથી નાટકીય જીત મળી અને પાંચ મેચની શ્રેણી 2-2 થી બરાબર થઈ ગઈ. જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરીમાં, સિરાજે સંપૂર્ણ દૃઢ નિશ્ચય સાથે બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કર્યું. તેણે શ્રેણીની છેલ્લી બે ઇનિંગ્સમાં 46 થી વધુ ઓવર બોલિંગ કરી. પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં ચાર વિકેટ અને બીજી ઇનિંગ્સમાં શાનદાર પાંચ વિકેટ લેતા, ભારતને વિદેશી ધરતી પર એક અવિસ્મરણીય જીત મળી, જેમાં સિરાજે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો હતો.

ન્યુઝીલેન્ડના મેટ હેનરીનુું પણ નામ

બીજી બાજુ, મેટ હેનરીએ મેચ વિજેતા પ્રદર્શન કર્યું, 9.12 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 16 વિકેટ લીધી અને ન્યુઝીલેન્ડે ઝિમ્બાબ્વે સામે ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0 થી જીતી. હેનરીએ શ્રેણીની શરૂઆતની પ્રથમ ઇનિંગમાં 39 રનમાં 6 વિકેટ લીધી, ત્યારબાદ બીજી ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ અને 90 રનમાં 9 વિકેટ લઈને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર થયો. તેણે બીજી ટેસ્ટમાં પણ પોતાનું શાનદાર ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું, પ્રથમ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ અને બીજી ઇનિંગમાં બે વિકેટ લીધી અને ન્યૂઝીલેન્ડે એક ઇનિંગ અને 359 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝના જેડેન સીલ્સનું પણ નામ

વેસ્ટ ઇન્ડીઝની પાકિસ્તાન સામેની ઐતિહાસિક ODI શ્રેણી જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી, જે 34 વર્ષમાં તેમનો આ પ્રકારનો પ્રથમ વિજય હતો. તેણે 10 ની સરેરાશથી 10 વિકેટ અને માત્ર 4.10 ના ઇકોનોમી રેટથી 10 વિકેટ લીધી. પ્રથમ ODI માં ધીમી શરૂઆત પછી, જ્યાં તેણે 59 રનમાં એક વિકેટ લીધી અને ટીમ હારી ગઈ, સીલ્સે બીજી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે સાત ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લીધી અને મુખ્ય બેટ્સમેન બાબર આઝમ અને સૈમ અયુબને આઉટ કરીને વેસ્ટ ઇન્ડીઝને શ્રેણી સરભર કરવામાં મદદ કરી.

તેમના પ્રદર્શને પ્રભાવશાળી ફિનિશ માટે મંચ તૈયાર કર્યો, જ્યાં તેમણે 18 રન આપીને કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ 6 વિકેટ લીધી, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કોઈપણ બોલર દ્વારા ODI ઇતિહાસમાં ત્રીજો શ્રેષ્ઠ બોલ હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 202 રનના મોટા માર્જિનથી જીત મેળવી અને 1991 પછી પાકિસ્તાન સામે તેમની પ્રથમ શ્રેણી જીત નોંધાવી હતી.

