ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થની જાહેરાત, ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડીએ જીત્યો એવોર્ડ

મોહમ્મદ સિરાજે ન્યુઝીલેન્ડના મેટ હેનરી અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના જેડન સીલ્સને હરાવીને આ એવોર્ડ જીત્યો છે.

મોહમ્મદ સિરાજ
મોહમ્મદ સિરાજ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 8:45 PM IST

હૈદરાબાદ: જે લોકો સખત મહેનત કરે છે તેઓ ક્યારેય હારતા નથી. આ કહેવત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે સાચી સાબિત કરી છે. તેણે તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને આરામ લીધા વિના પાંચેય મેચ રમીને, તેણે એ પણ સાબિત કર્યું કે તે દેશ માટે કંઈક કરવા માંગે છે.

જ્યારે પણ ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો, ત્યારે સિરાજે તે મેચમાં ખુલ્લેઆમ પોતાની પ્રતિભા બતાવી અને શ્રેણીમાં ટીમના સૌથી સફળ બોલર તરીકે ઉભરી આવ્યો. તે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 23 વિકેટ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર પણ હતો.

સિરાજ ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચેય ટેસ્ટ મેચમાં રમનાર એકમાત્ર ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હતો, જેના કારણે તે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો, અને શ્રેણીના છેલ્લા દિવસ સુધી તે જ તીવ્રતાથી બોલિંગ કરવી એ એક પ્રશંસનીય પ્રયાસ હતો.

મોહમ્મદ સિરાજ
મોહમ્મદ સિરાજ (IANS)

મહેનતનું ફળ

હવે ICCએ તેની મહેનતનું મોટું ફળ આપ્યું છે અને ઓગસ્ટ મહિનામાં તેના ઉત્તમ પ્રદર્શનને કારણે, તેને ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. જમણા હાથના બોલરે આ એવોર્ડ માટે ન્યુઝીલેન્ડના મેટ હેનરી અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ફાસ્ટ બોલર જેડન સીલ્સને પાછળ છોડી દીધા.

સિરાજે ઓગસ્ટમાં રમાયેલી ટેસ્ટમાં 21.11 ની સરેરાશથી 9 વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી ભારતને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી ટેસ્ટ જીતવામાં મદદ મળી હતી અને શ્રેણી 2-2 થી બરાબર રહી હતી. સિરાજને અંતિમ ટેસ્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બીજી ઇનિંગમાં 30 ઓવર બોલિંગ કરતી વખતે પાંચ વિકેટ લેવાનો સમાવેશ થાય છે. સિરાજે ઇંગ્લેન્ડ સામેની છેલ્લી ટેસ્ટ પછી ICC મેન્સ ટેસ્ટ બોલર રેન્કિંગમાં કારકિર્દીની શ્રેષ્ઠ રેન્કિંગ પણ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ રહ્યા. તેમણે પાંચ ટેસ્ટમાં 32.43 ની સરેરાશથી 23 વિકેટ લીધી હતી, જેમાં બે વાર ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.

9મો ભારતીય ખેલાડી

આ વર્ષે, આ પુરસ્કાર ભારતીય ખેલાડીઓએ જીત્યો છે. આ દર્શાવે છે કે ભારતીય ખેલાડીઓ ફક્ત ઘરે જ નહીં પરંતુ બહાર પણ પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી રહ્યા છે. આ વર્ષે, ભારતના ચાર ખેલાડીઓને અત્યાર સુધીમાં આ પુરસ્કાર મળ્યો છે, જ્યારે સિરાજ આ પુરસ્કાર જીતનાર 9મો ભારતીય ખેલાડી છે.

2025 માં ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ જીતનારા ખેલાડીઓ

  • જાન્યુઆરી - જોમેલ વોરિકન (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ)
  • ફેબ્રુઆરી - શુભમન ગિલ (ભારત)
  • માર્ચ - શ્રેયસ ઐયર (ભારત)
  • એપ્રિલ - મહેદી હસન મિરાઝ (બાંગ્લાદેશ)
  • મે - મોહમ્મદ વસીમ (યુએઈ)
  • જૂન - એડન માર્કરામ (દક્ષિણ આફ્રિકા)
  • જુલાઈ - શુભમન ગિલ (ભારત)
  • ઓગસ્ટ - મોહમ્મદ સિરાજ (ભારત)

ભારતીયો જેમણે સૌથી વધુ ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ જીત્યા છે

અત્યાર સુધી, ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલ ભારતીય ખેલાડીઓમાં આ એવોર્ડ જીતવામાં આગળ છે. તેણે કુલ 4 વખત આ એવોર્ડ જીત્યો છે. જ્યારે બુમરાહ અને ઐયરે બે-બે વખત આ એવોર્ડ જીત્યો છે. આ ઉપરાંત, કોહલી, જયસ્વાલ, પંત, અશ્વિન, ભુવનેશ્વર અને સિરાજ એક વખત આ એવોર્ડ મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે.

2021 થી 2025 સુધી

જો આપણે દર વર્ષે જોઈએ તો, ભારતીય ખેલાડીઓએ આ વર્ષે સૌથી વધુ 4 પુરસ્કારો જીત્યા છે. આ પહેલા, ભારતે 2021 અને 2024 માં 3-3 પુરસ્કારો જીત્યા હતા. જ્યારે 2022 અને 2023 માં, તેણે 2-2 પુરસ્કારો જીત્યા હતા. અહીં અમે તે ખેલાડીઓના નામ પણ આપી રહ્યા છીએ જેમણે આ પુરસ્કારો જીત્યા છે.

વર્ષ 2021

જાન્યુઆરી - ઋષભ પંત

ફેબ્રુઆરી - રવિ અશ્વિન

માર્ચ - ભુવનેશ્વર કુમાર

વર્ષ 2022

ફેબ્રુઆરી - શ્રેયસ ઐયર

ઓક્ટોબર - વિરાટ કોહલી

વર્ષ 2023

જાન્યુઆરી - શુભમન ગિલ

સપ્ટેમ્બર - શુભમન ગિલ

વર્ષ 2024

ફેબ્રુઆરી - યશસ્વી જયસ્વાલ

જૂન - જસપ્રીત બુમરાહ

ડિસેમ્બર - જસપ્રીત બુમરાહ

વર્ષ 2025

ફેબ્રુઆરી - શુભમન ગિલ

માર્ચ - શ્રેયસ ઐયર

જુલાઈ - શુભમન ગિલ

ઓગસ્ટ - મોહમ્મદ સિરાજ

