નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી આ દિવસોમાં ક્રિકેટના મેદાનથી બહાર છે. તે ભારતીય ટીમનો ભાગ નથી. આવી સ્થિતિમાં, તેણે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. જે ચારે બાજુ હેડલાઇન્સનું કારણ બન્યું છે. એક ખાનગી ચેનલ સાથે વાત કરતા, શમીએ પોતાની નિવૃત્તિ તેમજ અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે.
શમીએ પોતાના સ્વપ્ન વિશે રહસ્ય ખોલ્યું
મોહમ્મદ શમીએ પોતાના ક્રિકેટ કારકિર્દી દરમિયાન જોયેલા સ્વપ્ન વિશે કહ્યું, 'મારું ફક્ત એક જ સ્વપ્ન બાકી છે, તે છે ODI વર્લ્ડ કપ જીતવાનું. 2023 માં, અમે ખૂબ નજીક હતા. અમારી અંદરથી એક લાગણી હતી, પરંતુ નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પણ ડર હતો. ચાહકોના ઉત્સાહ અને વિશ્વાસે અમને પ્રેરણા આપી. કદાચ તે સમયે મારા નસીબમાં નહોતું, પરંતુ હું 2027 વર્લ્ડ કપમાં ત્યાં પહોંચવા માંગુ છું'.
October 28, 2024.
મોહમ્મદ શમીએ નિવૃત્તિ પર મૌન તોડ્યું
મોહમ્મદ શમીએ ટીમમાં પોતાની નિવૃત્તિ વિશે કહ્યું અને આગળ કહ્યું, 'જો કોઈને કોઈ સમસ્યા હોય તો મને કહો, શું હું નિવૃત્તિ લઈશ તો તેમનું જીવન સારું થશે?' મને કહો, હું કોના જીવનનો પથ્થર બની ગયો છું કે તમે મને નિવૃત્તિ લેવા માંગો છો. જે દિવસે હું કંટાળી જઈશ, હું ક્રિકેટ છોડી દઈશ. તમે મને પસંદ ન કરો પણ હું સખત મહેનત કરતો રહીશ. તમે મને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પસંદ ન કરો, હું સ્થાનિક ક્રિકેટ રમતો રહીશ. હું ક્યાંક રમતો રહીશ. જ્યારે તમે કંટાળો આવવા લાગશો ત્યારે તમારે આ નિર્ણયો લેવા પડશે. હવે મારા માટે તે સમય નથી.'
ટીમ ઇન્ડિયામાં પોતાની પસંદગી પર મોહમ્મદ શમીએ કહ્યું, 'હું પસંદગી ન થવા બદલ કોઈને દોષ આપતો નથી અને ન તો હું તેના વિશે ફરિયાદ કરું છું. જો હું ટીમ માટે યોગ્ય હોઉં તો મને પસંદ કરો. જો નહીં તો કોઈ વાંધો નથી. ભારત માટે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાની જવાબદારી પસંદગીકારોની છે. જ્યારે મને તક મળશે, ત્યારે હું મારું શ્રેષ્ઠ આપીશ, હું સખત મહેનત કરી રહ્યો છું.'
વર્લ્ડ કપમાં શમીનું યાદગાર પ્રદર્શન
તમને જણાવી દઈએ કે મોહમ્મદ શમીનું યાદગાર પ્રદર્શન ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2023 માં આવ્યું હતું. જ્યાં તેણે 24 વિકેટ લીધી હતી. તે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતો, ભલે તેને શરૂઆતની મેચોમાં રમવાની તક ન મળી. તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલમાં 7 વિકેટ લીધી હતી. શમી ટૂંક સમયમાં ઘરેલુ ક્રિકેટમાં દુલીપ ટ્રોફીમાં ભારત તરફથી રમતા જોવા મળશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શમીના આંકડા કેવા છે?
મોહમ્મદ શમીએ ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 સહિત તમામ ફોર્મેટમાં ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. શમીએ 64 ટેસ્ટ મેચમાં 229 વિકેટ લીધી છે. તેણે 108 વનડેમાં 206 વિકેટ લીધી છે. તેણે 25 ટી20 મેચમાં 27 વિકેટ લીધી છે.
