આત્મહત્યા કરવાનું વિચાર્યું હતું, પણ એવું ન થયું! મોહમ્મદ શમીના જીવન વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા
મોહમ્મદ શમીએ એક ટીવી શોમાં પોતાના અંગત જીવન વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે.
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો જમણો હાથનો ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી આ દિવસોમાં ભારતીય ટીમથી દૂર છે, તેને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો ન હતો અને ન તો તેને એશિયા કપ 2025 માટે ટીમમાં સ્થાન મળ્યું. શમીએ ભારત માટે છેલ્લી ટેસ્ટ 2023 માં રમી હતી જ્યારે છેલ્લી સફેદ બોલ મેચ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં રમાઈ હતી. ત્યારબાદ તે ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.
આત્મહત્યા વિશે વિચાર્યું, પરંતુ થયું નહીં!
તાજેતરમાં, તેણે એક ટીવી શો 'આપ કી અદાલત' માં ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. આ જ શોમાં, શમીએ પણ સ્વીકાર્યું કે એક સમયે તેને આત્મહત્યાના વિચારો આવતા હતા, પરંતુ ક્રિકેટને કારણે તેણે આ વિચારને નકારી કાઢ્યો. શમીએ કહ્યું, 'મેં તેના વિશે વિચાર્યું, પરંતુ થયું નહીં, ભગવાનનો આભાર નહીંતર હું વર્લ્ડ કપ ચૂકી ગયો હોત.' શમીએ આગળ કહ્યું, 'મેં મારું જીવન સમાપ્ત કરવાનું વિચાર્યું, પરંતુ પછી મેં વિચાર્યું, આ રમત, જેણે મને આટલી ખ્યાતિ આપી, હું આ બધું કેવી રીતે ભૂલી શકું, પછી મેં પ્રેમ અને સ્નેહ વિશે વિચાર્યું. ' તેથી મેં નિર્ણય લીધો, ભૂલી જાઓ અને મારા રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.'
મોહમ્મદ શમીનું અંગત જીવન
મુશ્કેલી ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે 2018 માં તેની પત્ની ઘરેલુ હિંસાનો આરોપ લગાવીને તેનાથી અલગ થઈ ગઈ. તમને જણાવી દઈએ કે હસીન જહાંએ 2014 માં મોહમ્મદ શમી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. 2015 માં, આ દંપતીને એક પુત્રી હતી. આ વર્ષે જુલાઈમાં, કોલકાતા હાઈકોર્ટે શમીને તેની અલગ રહેતી પત્ની હસીન જહાં અને પુત્રીને માસિક 4 લાખ રૂપિયા ભરણપોષણ તરીકે ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
ઘરેલુ હિંસાના આરોપો પછી
સોશિયલ મીડિયા પર શમી વિશે કરવામાં આવતી અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ વિશે પૂછવામાં આવતા, શમીએ જવાબ આપ્યો, 'ખરાબ વાતો કહેવામાં આવે છે, પરંતુ આજકાલ તેઓ એવી વસ્તુઓ વિશે વાત કરે છે જે અસ્તિત્વમાં જ નથી... તે જ મને સૌથી વધુ ડરાવે છે. ગઈકાલે હું એક ફોટો જોઈ રહ્યો હતો, અને મને ખ્યાલ પણ નહોતો કે મેં તે ક્યારે લીધો. છેલ્લા 6-7 વર્ષોમાં, મારા પર કોઈપણ આતંકવાદી કરતાં વધુ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા છે. હું તેના વિશે કંઈ કરી શકતો નથી.
વિરાટ શમીની માતાને મળ્યો
આ વિશે વાત કરતાં મોહમ્મદ શમીએ કહ્યું, 'વિરાટ કોહલી મારી માતા સાથે ફોન પર વાત કરતો હતો. પરંતુ તે ક્યારેય તેને રૂબરૂ મળી ન હતી અને જ્યારે તે વર્ષો પછી મેચ જોવા આવી ત્યારે મેં વિરાટને કહ્યું કે મારી માતા મેચ જોવા આવી છે, ત્યારે વિરાટ સીધો તેને મળવા ગયો.'
મોહમ્મદ શમીએ પોતાના ક્રિકેટ કરિયરમાં અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે કુલ 64 ટેસ્ટ, 108 વનડે અને 25 ટી20 મેચ રમી છે. તેણે ટેસ્ટમાં 229 વિકેટ, વનડેમાં 206 વિકેટ અને ટી20માં 27 વિકેટ લીધી છે. શમી હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શમીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ઘરેલુ શ્રેણી અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મર્યાદિત ઓવરોની શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવે છે કે નહીં.
