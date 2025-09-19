ETV Bharat / sports

જે બોલર સામે મોહમ્મદ નબીએ પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા, તેના પિતાનું મેચ દરમિયાન અવસાન થયું, જાણો નબીએ શું કહ્યું

એશિયા કપમાં શ્રીલંકા સામે અફઘાનિસ્તાન તરફથી મોહમ્મદ નબી એ જેના સામે પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા તે બોલરના પિતાનું અવસાન થયું.

મોહમ્મદ નબી
મોહમ્મદ નબી (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ગુરુવારે એશિયા કપ 2025 માં અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે મેચ રમાઈ. અફઘાનિસ્તાન 6 વિકેટથી મેચ હારી ગયું, જેનાથી લીગ સ્ટેજમાં તેમનું ટુર્નામેન્ટ અભિયાન સમાપ્ત થયું. જોકે, મોહમ્મદ નબીએ અફઘાનિસ્તાન માટે અણનમ 60 રનની ઇનિંગ રમી. તેણે અફઘાનિસ્તાનની ઇનિંગની અંતિમ ઓવરમાં 22 વર્ષીય શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર દુનિથ વેલાલેજને પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા.

આ મેચ પછી, યુવા ડાબોડી સ્પિનર ​​દુનિથ વેલાલેજ માટે એક દુ:ખદ ઘટના બની. તેના પિતા, સુરંગા વેલાલેજનું મેચ દરમિયાન હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. મેચ પછી શ્રીલંકાના કોચ સનથ જયસૂર્યાએ તેમને આ સમાચાર આપ્યા. ત્યારબાદ તેઓ ઘરે ગયા. એક વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

વેલાલેજના પિતાના અવસાન પર નબીની પ્રતિક્રિયા

આ વીડિયોમાં, એક વ્યક્તિ અફઘાનિસ્તાનના મોહમ્મદ નબીને દુનિથ વેલાલેજના પિતાના અચાનક અવસાન વિશે માહિતી આપતો જોવા મળે છે. નબી આ સાંભળીને ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત છે. થોડા કલાકો પહેલા, તેણે વેલ્લાલેજના પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વીડિયોમાં, નબીને જણાવવામાં આવે છે કે વેલ્લાલેજના પિતાનું મેચ દરમિયાન હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું છે. આ સાંભળીને, અફઘાનિસ્તાનનો આ અનુભવી ઓલરાઉન્ડર આઘાત પામે છે. વીડિયોમાં, નબી એવી પ્રતિક્રિયા આપે છે કે જાણે તેને આ વાતની ખબર જ ન હોય. તે વીડિયોમાં પુષ્ટિ પણ કરે છે કે શું ખરેખર આવું બન્યું છે.

મોહમ્મદ નબીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "ડુનિથ વેલાલેજ અને તેમના પરિવારને તેમના પ્રિય પિતાના અવસાન પર મારી સંવેદના. ભાઈ, મજબૂત રહો."

મોહમ્મદ નબીએ 22 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા સાથે 60 રન બનાવ્યા. ડ્યુનિથ વેલાલેજની અંતિમ ઓવરમાં, નબીએ 31 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ છગ્ગા અને એક સિંગલનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વેલાલેજે 32 રન આપ્યા, જેમાં એક નો-બોલનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી અફઘાનિસ્તાને 169 રન બનાવ્યા, અને શ્રીલંકાએ 170 રનનો લક્ષ્યાંક ચાર વિકેટ ગુમાવીને પ્રાપ્ત કર્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ મેચ દરમિયાન શ્રીલંકન ખેલાડીને મળ્યા દુ:ખદ સમાચાર, મેદાનમાં જ કોચે કરી જાણ
  2. ફ્રી ફ્રી ફ્રી.....! એક પણ રુપિયો ખર્ચા વગર જુઓ ભારત અને ઓમાન મેચ, કરો બસ આટલું કામ
  3. એશિયા કપ 2025: અફઘાનિસ્તાન એશિયા કપમાંથી બહાર, શ્રીલંકા-બાંગ્લાદેશની સુપર ફોરમાં એન્ટ્રી

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHAMMAD NABIDUNITH WELLALAGEASHIYA CUP 2025AFG VS SRIMOHAMMAD NABI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.