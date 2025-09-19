જે બોલર સામે મોહમ્મદ નબીએ પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા, તેના પિતાનું મેચ દરમિયાન અવસાન થયું, જાણો નબીએ શું કહ્યું
એશિયા કપમાં શ્રીલંકા સામે અફઘાનિસ્તાન તરફથી મોહમ્મદ નબી એ જેના સામે પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા તે બોલરના પિતાનું અવસાન થયું.
Published : September 19, 2025 at 7:15 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુરુવારે એશિયા કપ 2025 માં અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે મેચ રમાઈ. અફઘાનિસ્તાન 6 વિકેટથી મેચ હારી ગયું, જેનાથી લીગ સ્ટેજમાં તેમનું ટુર્નામેન્ટ અભિયાન સમાપ્ત થયું. જોકે, મોહમ્મદ નબીએ અફઘાનિસ્તાન માટે અણનમ 60 રનની ઇનિંગ રમી. તેણે અફઘાનિસ્તાનની ઇનિંગની અંતિમ ઓવરમાં 22 વર્ષીય શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર દુનિથ વેલાલેજને પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા.
આ મેચ પછી, યુવા ડાબોડી સ્પિનર દુનિથ વેલાલેજ માટે એક દુ:ખદ ઘટના બની. તેના પિતા, સુરંગા વેલાલેજનું મેચ દરમિયાન હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. મેચ પછી શ્રીલંકાના કોચ સનથ જયસૂર્યાએ તેમને આ સમાચાર આપ્યા. ત્યારબાદ તેઓ ઘરે ગયા. એક વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
The moment when Mohamed Nabi was informed about the sudden demise of Dunith Wellalage’s father. Mohamed Nabi hit 5 sixes of Dunith Wellalage’s bowling in the last over of Afghanistan’s innings. pic.twitter.com/sjfAUzQvE6— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 18, 2025
વેલાલેજના પિતાના અવસાન પર નબીની પ્રતિક્રિયા
આ વીડિયોમાં, એક વ્યક્તિ અફઘાનિસ્તાનના મોહમ્મદ નબીને દુનિથ વેલાલેજના પિતાના અચાનક અવસાન વિશે માહિતી આપતો જોવા મળે છે. નબી આ સાંભળીને ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત છે. થોડા કલાકો પહેલા, તેણે વેલ્લાલેજના પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વીડિયોમાં, નબીને જણાવવામાં આવે છે કે વેલ્લાલેજના પિતાનું મેચ દરમિયાન હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું છે. આ સાંભળીને, અફઘાનિસ્તાનનો આ અનુભવી ઓલરાઉન્ડર આઘાત પામે છે. વીડિયોમાં, નબી એવી પ્રતિક્રિયા આપે છે કે જાણે તેને આ વાતની ખબર જ ન હોય. તે વીડિયોમાં પુષ્ટિ પણ કરે છે કે શું ખરેખર આવું બન્યું છે.
Heartfelt condolences to Dunith Wellalage and his family on the loss of his beloved father.— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) September 18, 2025
Stay strong Brother pic.twitter.com/d6YF2BhlnV
મોહમ્મદ નબીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "ડુનિથ વેલાલેજ અને તેમના પરિવારને તેમના પ્રિય પિતાના અવસાન પર મારી સંવેદના. ભાઈ, મજબૂત રહો."
મોહમ્મદ નબીએ 22 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા સાથે 60 રન બનાવ્યા. ડ્યુનિથ વેલાલેજની અંતિમ ઓવરમાં, નબીએ 31 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ છગ્ગા અને એક સિંગલનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વેલાલેજે 32 રન આપ્યા, જેમાં એક નો-બોલનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી અફઘાનિસ્તાને 169 રન બનાવ્યા, અને શ્રીલંકાએ 170 રનનો લક્ષ્યાંક ચાર વિકેટ ગુમાવીને પ્રાપ્ત કર્યો.
