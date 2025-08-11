ETV Bharat / sports

'તેની મોત કેવી રીતે થઈ તે જણાવો'... ઈઝરાયેલના હુમલામાં ફિલિસ્તાના ખેલાડીની મૃત્યુ પર દિગ્ગજ ફુટબોલર ભડક્યો - MOHAMED SLALAH SLAMS UEFA POST

સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહે ઈઝરાયલના હુમલામાં પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલર સુલેમાન અલ-ઓબેદના મૃત્યુની આકરી ટીકા કરી છે.

લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ
લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read

Palestinian Pele Death In Gaza: ઇઝરાયલી હુમલામાં પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલર સુલેમાન અલ-ઓબેદ (પેલેસ્ટિનિયન પેલે)નું મૃત્યુ થયું. ત્યારબાદ યુરોપિયન ફૂટબોલ એસોસિએશન UEFA પેલેસ્ટિનિયન પેલેના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો, જેમની પોસ્ટ પર લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ ગુસ્સે થયા છે.

UEFA એ લખ્યું હતું કે, 'પેલેસ્ટિનિયન પેલે' સુલેમાન અલ-ઓબેદને શ્રદ્ધાંજલિ, એક પ્રતિભા જેણે અસંખ્ય બાળકોને આશાનું કિરણ બતાવ્યું, સૌથી મુશ્કેલ સમયમાં પણ.' આ પોસ્ટ જોઈને, લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ ગુસ્સે થયા અને તેને રીટ્વીટ કરીને લખ્યું, 'શું તમે અમને કહી શકો છો કે તેમનું મૃત્યુ કેવી રીતે, ક્યાં અને શા માટે થયું?

UEFA પેલેસ્ટિનિયન પેલેના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો
UEFA પેલેસ્ટિનિયન પેલેના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો (UEFA X Handle)

યુરોપિયન ફૂટબોલ એસોસિએશને હજુ સુધી આ ટ્વીટ પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. આ લિવરપૂલ સ્ટારે સતત ગાઝાને માનવતાવાદી સહાય આપવાની હિમાયત કરી છે. કારણ કે, ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટીમાં હમાસ સાથેના યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં લાખો નાગરિકોને મારી નાંખ્યા છે, જેમાંથી મોટાભાગના બાળકો અને મહિલાઓ છે.

ઇઝરાયલી હુમલામાં પેલેસ્ટિનિયન પેલેનું મૃત્યું

પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલ એસોસિએશન (PFA) એ ગુરુવાર, 7 ઓગસ્ટના રોજ જાહેરાત કરી કે દક્ષિણ ગાઝા પટ્ટીમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં ઓબેદનું મૃત્યુ થયું. ફૂટબોલના મેદાન પરના તેમના જાદુએ તેમને 'પેલેસ્ટિનિયન પેલે' ઉપનામ આપ્યું. 1984માં જન્મેલા સુલેમાન અલ-ઓબેદ ગાઝાના સૌથી પ્રશંસનીય ફૂટબોલરોમાંના એક હતા. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં 100 થી વધુ ગોલ કર્યા છે. ઓબેદે 24 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં બે ગોલ કર્યા છે. તેઓ 2010ના AFC ચેલેન્જ કપ ક્વોલિફાયર અને 2014ના વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં પેલેસ્ટિનિયન ટીમ માટે રમ્યા હતા.

પીએફએએ અલ-ઓબેદ નામના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરની પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, 'આ એ આનંદનો પુરાવો છે જે મુશ્કેલીઓ છતાં લોકોના હૃદયમાં ખીલી શકે છે. તેમણે ગાઝાના બાળકોને પોતાની પ્રતિભા અને સમર્પણ આપ્યું અને મુશ્કેલીઓ છતાં તેમના સપનાઓને ખીલવાની આશા આપી. તેમનું મૃત્યુ ફૂટબોલ જગત અને લોકોને એક કરવામાં રમતગમતની શક્તિને ઓળખતા બધા લોકો માટે એક મોટું નુકસાન છે.'

ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધમાં 61 હજારથી વધુ લોકો માર્યા ગયા

PFA એ એ પણ જાહેર કર્યું કે ઓક્ટોબર 2023 થી ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલ સમુદાયના લગભગ 325 ખેલાડીઓ, કોચ, વહીવટકર્તાઓ, રેફરી અને ક્લબ બોર્ડ સભ્યો માર્યા ગયા છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, યુદ્ધની શરૂઆતથી ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં માર્યા ગયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 61,430 થઈ ગઈ છે, જ્યારે 153,213 ઘાયલ થયા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડુતના પુત્રને આવ્ચો વિરાટ કોહલીનો ફોન! RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદાર સાથે પણ કરી વાત
  2. એશિયન રગ્બી U-20 માં ભારતીય મહિલા ટીમે જીત્યો બ્રોન્ઝ મેડલ, આ દેશ બન્યો વિજેતા
  3. ભાવનગરની 14 વર્ષીય દિવ્યાંગ ધ્રુવીએ નેશનલ લેવલે બોચી સ્પર્ધામાં જીત્યો ગોલ્ડ, જાણો કેવી રીતે રમાય આ ગેમ

Palestinian Pele Death In Gaza: ઇઝરાયલી હુમલામાં પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલર સુલેમાન અલ-ઓબેદ (પેલેસ્ટિનિયન પેલે)નું મૃત્યુ થયું. ત્યારબાદ યુરોપિયન ફૂટબોલ એસોસિએશન UEFA પેલેસ્ટિનિયન પેલેના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો, જેમની પોસ્ટ પર લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ ગુસ્સે થયા છે.

UEFA એ લખ્યું હતું કે, 'પેલેસ્ટિનિયન પેલે' સુલેમાન અલ-ઓબેદને શ્રદ્ધાંજલિ, એક પ્રતિભા જેણે અસંખ્ય બાળકોને આશાનું કિરણ બતાવ્યું, સૌથી મુશ્કેલ સમયમાં પણ.' આ પોસ્ટ જોઈને, લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ ગુસ્સે થયા અને તેને રીટ્વીટ કરીને લખ્યું, 'શું તમે અમને કહી શકો છો કે તેમનું મૃત્યુ કેવી રીતે, ક્યાં અને શા માટે થયું?

UEFA પેલેસ્ટિનિયન પેલેના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો
UEFA પેલેસ્ટિનિયન પેલેના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો (UEFA X Handle)

યુરોપિયન ફૂટબોલ એસોસિએશને હજુ સુધી આ ટ્વીટ પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. આ લિવરપૂલ સ્ટારે સતત ગાઝાને માનવતાવાદી સહાય આપવાની હિમાયત કરી છે. કારણ કે, ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટીમાં હમાસ સાથેના યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં લાખો નાગરિકોને મારી નાંખ્યા છે, જેમાંથી મોટાભાગના બાળકો અને મહિલાઓ છે.

ઇઝરાયલી હુમલામાં પેલેસ્ટિનિયન પેલેનું મૃત્યું

પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલ એસોસિએશન (PFA) એ ગુરુવાર, 7 ઓગસ્ટના રોજ જાહેરાત કરી કે દક્ષિણ ગાઝા પટ્ટીમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં ઓબેદનું મૃત્યુ થયું. ફૂટબોલના મેદાન પરના તેમના જાદુએ તેમને 'પેલેસ્ટિનિયન પેલે' ઉપનામ આપ્યું. 1984માં જન્મેલા સુલેમાન અલ-ઓબેદ ગાઝાના સૌથી પ્રશંસનીય ફૂટબોલરોમાંના એક હતા. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં 100 થી વધુ ગોલ કર્યા છે. ઓબેદે 24 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં બે ગોલ કર્યા છે. તેઓ 2010ના AFC ચેલેન્જ કપ ક્વોલિફાયર અને 2014ના વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં પેલેસ્ટિનિયન ટીમ માટે રમ્યા હતા.

પીએફએએ અલ-ઓબેદ નામના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરની પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, 'આ એ આનંદનો પુરાવો છે જે મુશ્કેલીઓ છતાં લોકોના હૃદયમાં ખીલી શકે છે. તેમણે ગાઝાના બાળકોને પોતાની પ્રતિભા અને સમર્પણ આપ્યું અને મુશ્કેલીઓ છતાં તેમના સપનાઓને ખીલવાની આશા આપી. તેમનું મૃત્યુ ફૂટબોલ જગત અને લોકોને એક કરવામાં રમતગમતની શક્તિને ઓળખતા બધા લોકો માટે એક મોટું નુકસાન છે.'

ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધમાં 61 હજારથી વધુ લોકો માર્યા ગયા

PFA એ એ પણ જાહેર કર્યું કે ઓક્ટોબર 2023 થી ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલ સમુદાયના લગભગ 325 ખેલાડીઓ, કોચ, વહીવટકર્તાઓ, રેફરી અને ક્લબ બોર્ડ સભ્યો માર્યા ગયા છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, યુદ્ધની શરૂઆતથી ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં માર્યા ગયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 61,430 થઈ ગઈ છે, જ્યારે 153,213 ઘાયલ થયા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડુતના પુત્રને આવ્ચો વિરાટ કોહલીનો ફોન! RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદાર સાથે પણ કરી વાત
  2. એશિયન રગ્બી U-20 માં ભારતીય મહિલા ટીમે જીત્યો બ્રોન્ઝ મેડલ, આ દેશ બન્યો વિજેતા
  3. ભાવનગરની 14 વર્ષીય દિવ્યાંગ ધ્રુવીએ નેશનલ લેવલે બોચી સ્પર્ધામાં જીત્યો ગોલ્ડ, જાણો કેવી રીતે રમાય આ ગેમ

For All Latest Updates

TAGGED:

PALESTINIAN PELE DEATH IN GAZAPALESTINIAN PELE DEATHMOHAMED SLALAH SLAMS UEFAUEFA PALESTINIAN PELE DEATH POSTMOHAMED SLALAH SLAMS UEFA POST

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.