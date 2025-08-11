Palestinian Pele Death In Gaza: ઇઝરાયલી હુમલામાં પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલર સુલેમાન અલ-ઓબેદ (પેલેસ્ટિનિયન પેલે)નું મૃત્યુ થયું. ત્યારબાદ યુરોપિયન ફૂટબોલ એસોસિએશન UEFA પેલેસ્ટિનિયન પેલેના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો, જેમની પોસ્ટ પર લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ ગુસ્સે થયા છે.
UEFA એ લખ્યું હતું કે, 'પેલેસ્ટિનિયન પેલે' સુલેમાન અલ-ઓબેદને શ્રદ્ધાંજલિ, એક પ્રતિભા જેણે અસંખ્ય બાળકોને આશાનું કિરણ બતાવ્યું, સૌથી મુશ્કેલ સમયમાં પણ.' આ પોસ્ટ જોઈને, લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના સ્ટાર ફૂટબોલર મોહમ્મદ સલાહ ગુસ્સે થયા અને તેને રીટ્વીટ કરીને લખ્યું, 'શું તમે અમને કહી શકો છો કે તેમનું મૃત્યુ કેવી રીતે, ક્યાં અને શા માટે થયું?
યુરોપિયન ફૂટબોલ એસોસિએશને હજુ સુધી આ ટ્વીટ પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. આ લિવરપૂલ સ્ટારે સતત ગાઝાને માનવતાવાદી સહાય આપવાની હિમાયત કરી છે. કારણ કે, ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટીમાં હમાસ સાથેના યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં લાખો નાગરિકોને મારી નાંખ્યા છે, જેમાંથી મોટાભાગના બાળકો અને મહિલાઓ છે.
ઇઝરાયલી હુમલામાં પેલેસ્ટિનિયન પેલેનું મૃત્યું
પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલ એસોસિએશન (PFA) એ ગુરુવાર, 7 ઓગસ્ટના રોજ જાહેરાત કરી કે દક્ષિણ ગાઝા પટ્ટીમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં ઓબેદનું મૃત્યુ થયું. ફૂટબોલના મેદાન પરના તેમના જાદુએ તેમને 'પેલેસ્ટિનિયન પેલે' ઉપનામ આપ્યું. 1984માં જન્મેલા સુલેમાન અલ-ઓબેદ ગાઝાના સૌથી પ્રશંસનીય ફૂટબોલરોમાંના એક હતા. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં 100 થી વધુ ગોલ કર્યા છે. ઓબેદે 24 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં બે ગોલ કર્યા છે. તેઓ 2010ના AFC ચેલેન્જ કપ ક્વોલિફાયર અને 2014ના વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં પેલેસ્ટિનિયન ટીમ માટે રમ્યા હતા.
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE— Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025
પીએફએએ અલ-ઓબેદ નામના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરની પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, 'આ એ આનંદનો પુરાવો છે જે મુશ્કેલીઓ છતાં લોકોના હૃદયમાં ખીલી શકે છે. તેમણે ગાઝાના બાળકોને પોતાની પ્રતિભા અને સમર્પણ આપ્યું અને મુશ્કેલીઓ છતાં તેમના સપનાઓને ખીલવાની આશા આપી. તેમનું મૃત્યુ ફૂટબોલ જગત અને લોકોને એક કરવામાં રમતગમતની શક્તિને ઓળખતા બધા લોકો માટે એક મોટું નુકસાન છે.'
Suleiman al-Obeid, known as the ‘Palestinian Pele,’ was killed by an Israeli tank shell while waiting for food aid in Gaza. His family remembers his passion for football, even amid war.— Global South World (@g_s_world) August 10, 2025
Find out more at: https://t.co/5pnATME2dN
#Palestine #Gaza #SuleimanAlObeid #Football… pic.twitter.com/hpavYcdv6N
ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધમાં 61 હજારથી વધુ લોકો માર્યા ગયા
PFA એ એ પણ જાહેર કર્યું કે ઓક્ટોબર 2023 થી ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં પેલેસ્ટિનિયન ફૂટબોલ સમુદાયના લગભગ 325 ખેલાડીઓ, કોચ, વહીવટકર્તાઓ, રેફરી અને ક્લબ બોર્ડ સભ્યો માર્યા ગયા છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, યુદ્ધની શરૂઆતથી ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં માર્યા ગયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 61,430 થઈ ગઈ છે, જ્યારે 153,213 ઘાયલ થયા છે.
આ પણ વાંચો: