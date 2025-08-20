ETV Bharat / sports

મોહમ્મદ સલાહે ઇતિહાસ રચ્યો, આ અનોખી સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ફૂટબોલર બન્યો - MOHAMED SALAH

મંગળવારે સ્ટાર લિવરપૂલ અને ઇજિપ્તના ફોરવર્ડ મોહમ્મદ સલાહે પ્રોફેશનલ ફૂટબોલર્સ એસોસિએશન (PFA) નો પ્લેયર ઓફ ધ યર એવોર્ડ જીત્યો.

મોહમ્મદ સલાહ
મોહમ્મદ સલાહ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: લિવરપૂલના વિંગર મોહમ્મદ સલાહે મંગળવારે પ્રોફેશનલ ફૂટબોલર્સ એસોસિએશન (PFA) નો મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ યર એવોર્ડ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે ત્રીજી વખત આ એવોર્ડ જીત્યો અને આવું કરનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.

33 વર્ષીય ઇજિપ્તીયન ફૂટબોલ સ્ટારે ગયા સિઝનમાં લિવરપૂલને ટાઇટલ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તે 29 ગોલ અને 18 આસિસ્ટ સાથે લીગમાં ટોપ સ્કોરર હતો. તેના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે, તેણે માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડના કેપ્ટન બ્રુનો ફર્નાન્ડિસ, તેના રેડ્સ ટીમના સાથી એલેક્સિસ મેક એલિસ્ટર, ચેલ્સીના કોલ પાલ્મર, ન્યૂકેસલ સ્ટ્રાઈકર એલેક્ઝાન્ડર ઇસાક અને આર્સેનલ મિડફિલ્ડર ડેકલાન રાઇસને હરાવીને આ એવોર્ડ જીત્યો.

સલાહે ઇતિહાસ રચ્યો

PFA ફૂટબોલર ઓફ ધ યર એવોર્ડ 1973-74 માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારથી સાલાહ એકમાત્ર ફૂટબોલર છે જેણે આ એવોર્ડ ત્રણ વખત જીત્યો છે. તેણે 2017-18, 2021-22 અને 2024-25 માં આ એવોર્ડ જીત્યો છે. 6 ખેલાડીઓએ બે વાર આ એવોર્ડ જીત્યો છે અને આ યાદીમાં માર્ક હ્યુજીસ (1988-89, 1990-91), એલન શીયરર (1994-95, 1996-97), થિએરી હેનરી (2002-03, 2003-04), ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો (2006-07, 2007-08), ગેરેથ બેલ (2011-12, 2012-13) અને કેવિન ડી બ્રુયને (2019-20, 1920-21) જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.

તેણે પ્રીમિયર લીગ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝનનો એવોર્ડ પણ જીત્યો છે. આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર જીત્યા બાદ સલાહે પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેણે કહ્યું, 'અલબત્ત, હું ફૂટબોલ ખેલાડી બનવા માંગતો હતો અને હું પ્રખ્યાત થવા માંગતો હતો અને મારા પરિવારને ટેકો આપવા માંગતો હતો, પરંતુ જ્યારે તમે ઇજિપ્તમાં રહો છો ત્યારે તમે મોટી બાબતો વિશે વિચારતા નથી. જ્યારે તમે મોટા થાઓ છો ત્યારે તમે વસ્તુઓને અલગ રીતે જોવાનું શરૂ કરો છો, તમારી મહત્વાકાંક્ષાઓ શરૂ થાય છે અને તમે મોટું ચિત્ર જોવાનું શરૂ કરો છો'.

તમને જણાવી દઈએ કે, મોર્ગન રોજર્સે વર્ષના શ્રેષ્ઠ યુવા ખેલાડીનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. એસ્ટન વિલાના મિડફિલ્ડર મોર્ગન રોજર્સે વર્ષના શ્રેષ્ઠ યુવા ખેલાડીનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. તે એન્ડી ગ્રે, ગેરી શો, એશ્લે યંગ અને જેમ્સ મિલ્નર પછી આ એવોર્ડ જીતનાર પાંચમો એસ્ટન વિલા ખેલાડી બન્યો.

રોજર્સે આખી સીઝન દરમિયાન સ્પર્ધાની 54 મેચોમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં 14 ગોલ કર્યા હતા અને ઇંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહેલી ક્લબમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે ચેમ્પિયન્સ લીગ ક્વાર્ટર ફાઇનલ અને એફએ કપ સેમિફાઇનલમાં ટીમને પહોંચવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું.

23 વર્ષીય ખેલાડી ફેબ્રુઆરી 2024 માં મિડલ્સબ્રોથી લગભગ $15 મિલિયનની કિંમતે ક્લબમાં જોડાયો હતો. તેણે ગ્રીસ સામે ઇંગ્લેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને અત્યાર સુધીમાં છ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂક્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. યુએસ ઓપન 2025: વિશ્વ નંબર 1 જેનિક સિનર મિક્સ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાંથી નામ પાછું ખેચ્યું
  2. એશિયા કપમાં IND vs PAK મેચ થશે કે નહીં, જાણો ભૂતપૂર્વ અનુભવી ક્રિકેટરે શું કહ્યું...

નવી દિલ્હી: લિવરપૂલના વિંગર મોહમ્મદ સલાહે મંગળવારે પ્રોફેશનલ ફૂટબોલર્સ એસોસિએશન (PFA) નો મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ યર એવોર્ડ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે ત્રીજી વખત આ એવોર્ડ જીત્યો અને આવું કરનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.

33 વર્ષીય ઇજિપ્તીયન ફૂટબોલ સ્ટારે ગયા સિઝનમાં લિવરપૂલને ટાઇટલ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તે 29 ગોલ અને 18 આસિસ્ટ સાથે લીગમાં ટોપ સ્કોરર હતો. તેના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે, તેણે માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડના કેપ્ટન બ્રુનો ફર્નાન્ડિસ, તેના રેડ્સ ટીમના સાથી એલેક્સિસ મેક એલિસ્ટર, ચેલ્સીના કોલ પાલ્મર, ન્યૂકેસલ સ્ટ્રાઈકર એલેક્ઝાન્ડર ઇસાક અને આર્સેનલ મિડફિલ્ડર ડેકલાન રાઇસને હરાવીને આ એવોર્ડ જીત્યો.

સલાહે ઇતિહાસ રચ્યો

PFA ફૂટબોલર ઓફ ધ યર એવોર્ડ 1973-74 માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારથી સાલાહ એકમાત્ર ફૂટબોલર છે જેણે આ એવોર્ડ ત્રણ વખત જીત્યો છે. તેણે 2017-18, 2021-22 અને 2024-25 માં આ એવોર્ડ જીત્યો છે. 6 ખેલાડીઓએ બે વાર આ એવોર્ડ જીત્યો છે અને આ યાદીમાં માર્ક હ્યુજીસ (1988-89, 1990-91), એલન શીયરર (1994-95, 1996-97), થિએરી હેનરી (2002-03, 2003-04), ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો (2006-07, 2007-08), ગેરેથ બેલ (2011-12, 2012-13) અને કેવિન ડી બ્રુયને (2019-20, 1920-21) જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.

તેણે પ્રીમિયર લીગ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝનનો એવોર્ડ પણ જીત્યો છે. આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર જીત્યા બાદ સલાહે પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેણે કહ્યું, 'અલબત્ત, હું ફૂટબોલ ખેલાડી બનવા માંગતો હતો અને હું પ્રખ્યાત થવા માંગતો હતો અને મારા પરિવારને ટેકો આપવા માંગતો હતો, પરંતુ જ્યારે તમે ઇજિપ્તમાં રહો છો ત્યારે તમે મોટી બાબતો વિશે વિચારતા નથી. જ્યારે તમે મોટા થાઓ છો ત્યારે તમે વસ્તુઓને અલગ રીતે જોવાનું શરૂ કરો છો, તમારી મહત્વાકાંક્ષાઓ શરૂ થાય છે અને તમે મોટું ચિત્ર જોવાનું શરૂ કરો છો'.

તમને જણાવી દઈએ કે, મોર્ગન રોજર્સે વર્ષના શ્રેષ્ઠ યુવા ખેલાડીનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. એસ્ટન વિલાના મિડફિલ્ડર મોર્ગન રોજર્સે વર્ષના શ્રેષ્ઠ યુવા ખેલાડીનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. તે એન્ડી ગ્રે, ગેરી શો, એશ્લે યંગ અને જેમ્સ મિલ્નર પછી આ એવોર્ડ જીતનાર પાંચમો એસ્ટન વિલા ખેલાડી બન્યો.

રોજર્સે આખી સીઝન દરમિયાન સ્પર્ધાની 54 મેચોમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં 14 ગોલ કર્યા હતા અને ઇંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહેલી ક્લબમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે ચેમ્પિયન્સ લીગ ક્વાર્ટર ફાઇનલ અને એફએ કપ સેમિફાઇનલમાં ટીમને પહોંચવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું.

23 વર્ષીય ખેલાડી ફેબ્રુઆરી 2024 માં મિડલ્સબ્રોથી લગભગ $15 મિલિયનની કિંમતે ક્લબમાં જોડાયો હતો. તેણે ગ્રીસ સામે ઇંગ્લેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને અત્યાર સુધીમાં છ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂક્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. યુએસ ઓપન 2025: વિશ્વ નંબર 1 જેનિક સિનર મિક્સ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાંથી નામ પાછું ખેચ્યું
  2. એશિયા કપમાં IND vs PAK મેચ થશે કે નહીં, જાણો ભૂતપૂર્વ અનુભવી ક્રિકેટરે શું કહ્યું...

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHAMED SALAHMOHAMED SALAH

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.