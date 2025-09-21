ETV Bharat / sports

ભારતીય ટીમ માટે એક પણ મેચ રમ્યા વિના આ ક્રિકેટર BCCI ના નવા બનશે બોસ, નામ જાણીને ચોકી જશો

નવા BCCI પ્રમુખનું નામ 28 સપ્ટેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે અને તે પહેલાં જ નવા પ્રમુખનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

BCCI
BCCI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: વિશ્વના સૌથી ધનિક ક્રિકેટ બોર્ડ, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના નવા પ્રમુખનું નામ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ BCCI ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાના દિવસે જાહેર કરવામાં આવશે. હાલમાં, બધાની નજર નવા પ્રમુખ તરીકે કોની નિમણૂક થશે તેના પર છે. શનિવારે દિલ્હીમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં BCCI ના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ હાજરી આપી હતી. લગભગ બધા જ નવા પ્રમુખ તરીકે મિથુન મનહાસ પર સંમત થયા હતા. આ BCCI ની 94મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા હશે.

મિથુન મનહાસની નિમણૂક લગભગ નિશ્ચિત

અત્યાર સુધી, સૌરવ ગાંગુલીના કાર્યકાળ સમાપ્ત થયા પછી રોજર બિન્ની આ પદ સંભાળતા હતા. હવે, તેમનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ રહ્યો હોવાથી, તેમણે નવા સુધારા મુજબ 70 વર્ષની ઉંમરે પદ છોડવું પડશે. મિથુન મનહાસને BCCI ના આગામી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવા પર બધા સંમત થયા છે. મનહાસની ચૂંટણી આશ્ચર્યજનક છે, કારણ કે તેમણે ક્યારેય ભારતીય ટીમ માટે એક પણ મેચ રમી નથી. દેવજીત સૈકિયા સચિવ તરીકે ચાલુ રહેશે, જ્યારે રાજીવ શુક્લા ઉપપ્રમુખની ભૂમિકા સંભાળશે. રોજર બિન્ની દ્વારા BCCI પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ શુક્લાને કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

રાજીવ શુક્લાએ મોટું નિવેદન આપ્યું

BCCI ના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ કહ્યું, "હું મારું નામાંકન દાખલ કરવા આવ્યો છું. એક પેનલ તૈયાર છે, જેમાં પ્રમુખ પદ માટે મિથુન મનહાસ, ઉપપ્રમુખ પદ માટે હું, સચિવ પદ માટે દેવજીત સૈકિયા, સંયુક્ત સચિવ પદ માટે પ્રભતેજ સિંહ ભાટિયા અને ખજાનચી પદ માટે રઘુરામ ભટ્ટનો સમાવેશ થાય છે. અંતિમ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ માટે નામાંકન સબમિટ કરવામાં આવ્યા છે. તેથી, આગામી કાર્યકાળ માટે એક નવી સંસ્થા બનાવવામાં આવી રહી છે. સૌને શુભકામનાઓ."

મિથુન મનહાસની ક્રિકેટ કારકિર્દી કેવી છે?

મિથુન મનહાસ ભલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમ માટે રમ્યા ન હોય, પરંતુ તેમને ચોક્કસપણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં એક મહાન ખેલાડી માનવામાં આવે છે. મિથુન મનહાસે પોતાની કારકિર્દીમાં 157 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં 27 સદી અને 49 અડધી સદીની મદદથી 9714 રન બનાવ્યા છે. મિથુન મનહાસ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રશાસક તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેમણે IPLમાં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ, પુણે વોરિયર્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે પણ કામ કર્યું છે.

રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નવા માળખામાં, રાજીવ શુક્લા ઉપપ્રમુખ, રઘુરામ ભટ્ટ ખજાનચી, પ્રભતેજ ભાટિયા સંયુક્ત સચિવ અને અરુણ ધુમલ IPL પ્રમુખ રહેશે. દેવજીત સૈકિયા પહેલાની જેમ સચિવ તરીકે ચાલુ રહેશે.

2019 માં BCCI બંધારણમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. BCCI એ શરત મૂકી છે કે બોર્ડનું નેતૃત્વ એક ક્રિકેટર દ્વારા કરવામાં આવે. સૌરવ ગાંગુલી અને રોજર બિન્ની અગાઉ BCCI પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. હવે, મિથુન આ જવાબદારી સંભાળવાની ખૂબ નજીક છે. જો મિથુન પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાય છે, તો તે પહેલી વાર બનશે કે એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ન રમનાર ખેલાડી પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાશે, કારણ કે ભૂતપૂર્વ પ્રમુખો ગાંગુલી અને રોજર બિન્નીએ ટીમ ઇન્ડિયા માટે ઘણી મેચ રમી છે.

