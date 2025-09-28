ETV Bharat / sports

મિથુન મનહાસ બન્યા BCCI ના નવા પ્રમુખ, રોજર બિન્નીની જગ્યા લેશે

મિથુન મનહાસ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના નવા પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છે. તેઓ બીસીસીઆઈના પ્રમુખ તરીકે રોજર બિન્નીનું સ્થાન લેશે.

September 28, 2025

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના નવા પ્રમુખ બન્યા. મિથુન મનહાસ રોજર બિન્નીનું સ્થાન લેશે. આજની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM)માં BCCI ના નવા પ્રમુખની જાહેરાત કરવામાં આવી. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મિથુન મનહાસને સત્તાવાર રીતે BCCI ના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

કેન્દ્રીય મંત્રીએ માહિતી પોસ્ટ કરી

કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "ઉજવણી કરવાનો એક યાદગાર પ્રસંગ. મિથુન મનહાસને સત્તાવાર રીતે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના નવા પ્રમુખ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભૂતપૂર્વ ડોડા જિલ્લા માટે કેટલો ભાગ્યશાળી રવિવાર, જે જમ્મુ અને કાશ્મીરના સૌથી દૂરના વિસ્તારોમાંનો એક છે, જે આકસ્મિક રીતે મારો ગૃહ જિલ્લો પણ છે. થોડા કલાકોમાં જ, કિશ્તવાડની પુત્રી શીતલ વિશ્વ ચેમ્પિયન બની અને તેના થોડા જ સમયમાં, ભદરવાહનો પુત્ર મિથુન ટોચ પર પહોંચ્યો."

જાણો કોને કયું પદ મળ્યું:

રાજીવ શુક્લાને BCCIના ઉપપ્રમુખ અને દેવજીત સૈકિયાને સેક્રેટરી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રભતેજ સિંહ ભાટિયાને BCCIના સંયુક્ત સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. રઘુરામ ભટ્ટને BCCIના ખજાનચી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જયદેવ શાહને એપેક્સ કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અરુણ ધુમલ અને એમ. ખૈરુલ જમાલ મજુમદારને ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના સભ્યો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

મિથુન મનહાસ કોણ છે?

મિથુન મનહાસ એક ભારતીય ક્રિકેટર છે. ભલે તે ક્યારેય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમ માટે રમ્યો ન હોય, પરંતુ તેને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એક મહાન ખેલાડી માનવામાં આવે છે. મિથુન મનહાસે પોતાની કારકિર્દીમાં 157 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં 27 સદી અને 49 અડધી સદીની મદદથી 9714 રન બનાવ્યા છે. મિથુન મનહાસ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશન માટે પ્રશાસક તરીકે કાર્યરત છે. તેમણે IPLમાં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ, પુણે વોરિયર્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે પણ કામ કર્યું છે.

મનહાસને વહીવટી અને ક્રિકેટ બંનેનો અનુભવ છે. તેઓ જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશન (JKCA) સાથે સંકળાયેલા છે અને BCCI માં રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કરી ચૂક્યા છે. 1997/98 સીઝનમાં ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કર્યા પછી, મનહાસ એક મુખ્ય મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન હતા. તેમણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં દિલ્હીનું નેતૃત્વ કર્યું અને 2007-08માં ટીમને રણજી ટ્રોફી ટાઇટલ અપાવ્યું, જેમાં તેમણે 57.76 ની સરેરાશથી 921 રન બનાવ્યા. 2015 માં, તેઓ દિલ્હીથી જમ્મુ અને કાશ્મીર ગયા.

BCCI ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ રોજર બિન્નીનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. નવા સુધારાઓ અનુસાર, તેમને 70 વર્ષની ઉંમરે પદ છોડવું જરૂરી હતું. તેઓ પહેલાથી જ 70 વર્ષની ઉંમરે પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે તેમણે પદ છોડ્યું. દેવજીત સૈકિયા સચિવ તરીકે ચાલુ રહેશે, જ્યારે રાજીવ શુક્લા ઉપપ્રમુખની ભૂમિકા સંભાળશે.

પસંદગી સમિતિમાં મોટા ફેરફારો:

અન્ય નિર્ણયોમાં, BCCI એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઝડપી બોલર આરપી સિંહ અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્પિનર ​​પ્રજ્ઞાન ઓઝાને રાષ્ટ્રીય પસંદગીકારો તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ દિવસોમાં, તેમણે પસંદગી સમિતિમાં સુબ્રતા બેનર્જી અને એસ. શરથનું સ્થાન લીધું છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી અમિતા શર્મા મહિલા સિનિયર પસંદગી સમિતિના નવા મુખ્ય પસંદગીકાર બનશે. પાંચ મહિલા ટેસ્ટ મેચ અને 116 વનડે રમી ચૂકેલી શર્મા નીતુ ડેવિડનું સ્થાન લેશે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીઓ સુલક્ષણા નાઈક અને શ્રાવંતી નાયડુને પણ મહિલા સિનિયર પસંદગી સમિતિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

