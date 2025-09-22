ETV Bharat / sports

BCCI પ્રમુખ પદ માટે મિથુન મનહાસ કેવી રીતે ટોચની પસંદગી બન્યા?

મિથુન મનહાસ, જેમને 28 સપ્ટેમ્બરે સર્વસંમતિથી BCCI વડા તરીકે ચૂંટવામાં આવશે, તેમણે દિલ્હી માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમી હતી.

File Photo: Mithun Manhas
File Photo: Mithun Manhas (AFP)
By Sanjib Guha

Published : September 22, 2025 at 8:44 PM IST

કોલકાતા: દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મિથુન મનહાસને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના આગામી પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયાના સમાચાર હેડલાઇન્સમાં આવ્યાના એક દિવસ પછી, વિવાદ ચાલુ છે. બોર્ડના અધિકારીઓના આ પગલાથી ઘણા લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ શકે છે, પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ જે ઇચ્છ્યું હતું તે કર્યું. મનહાસ તરત જ વિજયી બન્યો નહીં.

બોર્ડે આખરે દિલ્હીના 45 વર્ષીય ભૂતપૂર્વ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટરને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું તે પહેલાં ઘણો હોબાળો થયો હતો, જેમાં ક્રિકેટનો વધુ અનુભવ ધરાવતા અન્ય પસંદગીના નામોને અવગણવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય ટીમ માટે ક્યારેય ન રમનાર મનહાસે 157 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં લગભગ 10,000 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 27 સદીનો સમાવેશ થાય છે.

એવું જાણવા મળ્યું છે કે 28 સપ્ટેમ્બરે મુંબઈમાં વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) પહેલાં નામોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે શનિવારે દિલ્હીમાં ઘણી બેઠકો યોજાઈ હતી. BCCI અધિકારીઓ અને કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હાજરીમાં પહેલી બેઠકમાં BCCI ના ટોચના પદ માટે દાવેદાર હોઈ શકે તેવા નામોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ સર્વસંમતિ થઈ ન હતી.

આ પછી, અધિકારીઓએ કેન્દ્ર સરકારના એક પ્રભાવશાળી મંત્રી સાથે બેઠક યોજી. મંત્રીએ નામોની ચર્ચા કરી અને સર્વસંમતિથી મનહાસ પર સંમતિ દર્શાવી. આ ઘટનાક્રમથી પરિચિત એક સૂત્રએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તેમની પસંદગી મુખ્યત્વે બે કારણોસર કરવામાં આવી હતી: પ્રથમ, તેમની ક્રિકેટ પૃષ્ઠભૂમિ, અને બીજું, BCCI નાના રાજ્યોમાંથી પ્રતિનિધિત્વ ઇચ્છતી હતી."

વધુમાં, કોઈપણ વિવાદ ટાળવા માટે, અધિકારીઓએ એવા નામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું નક્કી કર્યું જે બિનહરીફ ચૂંટાઈ શકે. AGM ના ઘણા સમય પહેલા, બોર્ડના અધિકારીઓએ બે બાબતો પર નિર્ણય લીધો: પ્રમુખ ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર હશે, અને ઉમેદવાર પ્રમાણમાં નાના રાજ્યમાંથી પસંદ કરી શકાય. પસંદગી પ્રક્રિયામાં રાજકારણની પણ ભૂમિકા હતી, અને કેન્દ્રમાં શાસક પક્ષ સંપૂર્ણપણે સામેલ હતો. જ્યારે BCCI ના અધિકારીઓ તીવ્ર લોબિંગ છતાં આ પદ માટે અંતિમ ઉમેદવાર પસંદ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે ઉમેદવારોની પસંદગી અને વ્યક્તિની પસંદગી નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય મંત્રીના નિવાસસ્થાને થઈ, જ્યાં બીજી બેઠક યોજાઈ.

માહિતી માટે, ભૂતપૂર્વ BCCI પ્રમુખ અને ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી અને તેમના સાથી હરભજન સિંહ - બંનેના નામે 100 થી વધુ ટેસ્ટ મેચ છે - ને તેમની વ્યાવસાયિક પ્રતિબદ્ધતાઓ અને કોમેન્ટ્રીને કારણે પ્રમુખ પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમ છતાં, BCCI આ પદ પર એક ક્રિકેટરની નિમણૂક કરવા માંગતું હતું, અને કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) ના પ્રતિનિધિ રઘુરામ ભટ (2 ટેસ્ટ મેચ), જમ્મુ અને કાશ્મીરના મિથુન મનહાસ (કોઈ ટેસ્ટ નહીં), અને સૌરાષ્ટ્રના જયદેવ શાહ (પ્રથમ-વર્ગના ક્રિકેટર) જેવા નામો આ પદ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

એક સૂત્રના જણાવ્યા મુજબ, ભટ્ટને બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેઓ KSCAનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા, જે સંગઠનમાં રોજર બિન્ની અગાઉના કાર્યકાળ દરમિયાન પ્રમુખ હતા. અંતે, સ્પર્ધા મનહાસ અને શાહ (સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન) વચ્ચે હતી. શાહ ટૂંકા અંતરથી હારી ગયા કારણ કે મનહાસ જમ્મુ અને કાશ્મીરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા, જ્યાં વિશ્વના સૌથી ધનિક ક્રિકેટ બોર્ડમાં ક્યારેય પ્રમુખ રહ્યા નથી.

તેથી, મનહાસને પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, જ્યારે સર્વોચ્ચ પરિષદમાં જયદેવ શાહને પદ આપવામાં આવ્યું. આ પહેલી વાર છે જ્યારે શાહ BCCIના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવ્યા છે, કારણ કે તેમના 80 વર્ષીય પિતા નિરંજન શાહ અગાઉ બોર્ડના સચિવ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. શાહ ઉપરાંત, IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલમાં મિઝોરમના મામોન મજુમદારના રૂપમાં એક નવો ચહેરો ઉમેરવામાં આવ્યો, જેમણે ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) ના અવિશેક દાલમિયાનું સ્થાન લીધું, જે ભૂતપૂર્વ BCCI અને ICC વડા સ્વર્ગસ્થ જગમોહન દાલમિયાના પુત્ર હતા.

21 સપ્ટેમ્બરની સમયમર્યાદા પહેલા બધા પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોએ તેમના નામાંકન દાખલ કર્યા હતા અને 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ની અંતિમ તૈયારીઓ માટે અમદાવાદ જવા રવાના થયા હતા. AGM માં કોઈ સ્પર્ધા થશે નહીં, અને બધા ચૂંટાયેલા ઉમેદવારો બિનહરીફ રીતે પોતાના પદ સંભાળશે.

નામાંકન દાખલ કરનારા પદાધિકારીઓ:

  • અધ્યક્ષ: મિથુન મનહાસ (જમ્મુ અને કાશ્મીર)
  • ઉપાધ્યક્ષ: રાજીવ શુક્લા (ઉત્તર પ્રદેશ)
  • સચિવ: દેવજીત સૈકિયા (આસામ)
  • સંયુક્ત સચિવ: પ્રભતેજ સિંહ ભાટિયા (છત્તીસગઢ)
  • કોપાધ્યક્ષ: રઘુરામ ભટ (કર્ણાટક)
  • IPL અધ્યક્ષ: અરુણ સિંહ ધુમલ (હિમાચલ પ્રદેશ)
  • નવા IPL GC સભ્ય: મામોન મજુમદાર (મિઝોરમ)
  • એપેક્સ કાઉન્સિલમાં નવા સભ્ય: જયદેવ શાહ (સૌરાષ્ટ્ર)

