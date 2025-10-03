ETV Bharat / sports

મીરાબાઈ ચાનુનું 3 વર્ષ પછી શાનદાર પ્રદર્શન, વર્લ્ડ વેઈટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો

ભારતીય મહિલા વેઇટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુએ ત્રણ વર્ષ પછી વર્લ્ડ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ધમાલ મચાવી દીધી છે.

હૈદરાબાદ: ભારતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મીરાબાઈ ચાનુએ નોર્વેના ફોર્ડેમાં યોજાયેલી વર્લ્ડ વેઈટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ત્રીજી વખત પોડિયમ ફિનિશિંગ મેળવ્યું, જેમાં 48 કિગ્રા કેટેગરીમાં કુલ 199 કિગ્રા વજન ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ત્રણ વર્ષમાં પહેલી વાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેતી ચાનુએ સ્નેચમાં 84 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 115 કિગ્રા વજન ઉપાડીને બીજા સ્થાને રહી, જ્યારે કોરિયાની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રી સોંગ-ગમ ગોલ્ડ મેડલ જીતી.

કેલિફોર્નિયાના એનાહાઇમમાં 2017 આવૃત્તિમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ ચાનુએ સ્પર્ધામાં પોડિયમ ફિનિશિંગ મેળવ્યું. ચાનુએ સમર ગેમ્સમાં પણ 199 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું હતું પરંતુ તે ચોથા સ્થાને રહી. ચાનુએ 84 કિગ્રાના સફળ સ્નેચ લિફ્ટ સાથે સારી શરૂઆત કરી. જોકે, તે બે પ્રયાસોમાં સફળતાપૂર્વક 87 કિગ્રા વજન ઉપાડવામાં નિષ્ફળ રહી.

31 વર્ષીય ચાનુને હવે 110 કિગ્રાથી વધુ વજન ઉપાડવું પડ્યું અને કુલ આશરે 200 કિગ્રા વજન ઉપાડવું પડ્યું. તેણીએ તેના પહેલા ક્લીન એન્ડ જર્ક પ્રયાસમાં 109 કિલો અને બીજા પ્રયાસમાં 112 કિલો વજન ઉપાડ્યું. તેણીના ત્રીજા પ્રયાસમાં, તેણીએ સફળતાપૂર્વક 115 કિલો વજન ઉપાડ્યું. કુલ મળીને, ચાનુએ વર્લ્ડ ગેમ્સમાં તેના મેડલની સંખ્યા 14 પર પહોંચાડી.

તેણીએ 2021 ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં એક સિલ્વર મેડલ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ત્રણ (2018 અને 2022માં ગોલ્ડ અને 2014માં એક સિલ્વર), કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયનશિપમાં પાંચ (ચાર ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર), 2020 એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં એક બ્રોન્ઝ અને 2016 સાઉથ એશિયન ગેમ્સમાં એક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.

રી સોંગ-ગમ 213 કિગ્રા (91 કિગ્રા + 122 કિગ્રા) વજન ઉપાડીને પોડિયમમાં ટોચ પર રહી, સતત બીજી વખત ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણે 122 કિગ્રા વજન ઉપાડીને ક્લીન એન્ડ જર્કનો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. થાન્યાથોન સુકચારોન 198 કિગ્રા (88 કિગ્રા + 110 કિગ્રા) વજન ઉપાડીને ત્રીજા સ્થાને રહી અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

