"...તો હું MCG માં નગ્ન થઈને ફરીશ", ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડીનુંં નિવેદન; જુઓ વિડિયો
ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ મેથ્યુ હેડને ક્રિકેટ શો 'ઓલ ઓવર બાર ધ ક્રિકેટ' ના યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા આ નિવેદન આપ્યું છે.
Published : September 12, 2025 at 8:47 PM IST
હૈદરાબાદ: નવેમ્બરમાં યોજાનારી એશિઝ શ્રેણી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન અને ઇંગ્લિશ ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે માહોલ બની રહ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડની ટીમ નવેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જશે, જ્યાં 21મી તારીખથી પ્રતિષ્ઠિત એશિઝ શ્રેણી શરૂ થશે. જોકે, આ શ્રેણી પહેલા, ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર મેથ્યુ હેડને એક મોટી જાહેરાત કરી છે. જેના કારણે ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
મેથ્યુ હેડને શું કહ્યું: ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ મેથ્યુ હેડને ક્રિકેટ શો 'ઓલ ઓવર બાર ધ ક્રિકેટ' ના યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા કહ્યું, "જો ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જો રૂટ સદી નહીં ફટકારે, તો તે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં કપડાં વિના નગ્ન થઈને ફરશે. ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન જો રૂટે અત્યાર સુધીમાં 39 ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, તેણે અત્યાર સુધીમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક પણ ટેસ્ટ સદી ફટકારી નથી. પરંતુ આ વખતે એવું લાગે છે કે જો રૂટ ચોક્કસપણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં સદી ફટકારશે. રૂટનું ફોર્મ ખૂબ સારું છે. જમણા હાથના બેટ્સમેનએ 2021 થી 61 ટેસ્ટ મેચમાં 56 થી વધુની સરેરાશથી 5720 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 22 સદી અને 17 અડધી સદી તેના બેટમાંથી આવી છે. હવે જો રૂટ આ વખતે પણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આટલા સારા ફોર્મમાં સદી નહીં ફટકારે, તો તે ખરેખર દુઃખદ હશે," મેથ્યુ હેડને કહ્યું.
I'll walk nude around the MCG if he (Joe Root) doesn't make a hundred this summer (Ashes down under).— NightWatchMad 🏏 (@NightWatchMad) September 12, 2025
- Matthew Hayden (All Over Bar The Cricket Podcast)#Ashes2025 #AUSvENG pic.twitter.com/uEdH7B63Pf
દીકરીની રમુજી વિનંતી: હેડને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે જો રૂટ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર 'સદીની આતુરતા' ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરશે. એશિઝ શ્રેણી 21 નવેમ્બરથી પર્થમાં શરૂ થશે અને આ વખતે પાંચેય ટેસ્ટ મેચ રમાશે. જોકે, હેડનની જાહેરાત સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી, તેની પુત્રી અને સ્પોર્ટ્સ કોમેન્ટેટર ગ્રેસ હેડને શોના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપી. તેણીએ રૂટને એક રમુજી વિનંતી કરી, "કૃપા કરીને જો રૂટે સદી ફટકારો નહીંતર પપ્પાનું નગ્ન ફરવાનું વચન આપણને શરમજનક બનાવશે." ગ્રેસની અપીલ જોઈને ચાહકો તેના પર રમુજી રીતે ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે.
જો રૂટની કારકિર્દી: 34 વર્ષીય જો રૂટને ટેસ્ટ ક્રિકેટનો મહાન બેટ્સમેન માનવામાં આવે છે. ઇંગ્લેન્ડ માટે સૌથી વધુ સદી ફટકારનારા રૂટે 134 ટેસ્ટ મેચમાં 13543 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન, 51.29 ની સરેરાશ અને 30 સદી તેની શાનદાર કારકિર્દીની સાક્ષી આપે છે. પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાયેલી 14 ટેસ્ટ મેચમાં એક પણ સદી ફટકારી નથી. તેણે 892 રન બનાવ્યા, 9 અડધી સદી ફટકારી, પરંતુ ત્રણ આંકડાના આંકડા સુધી પણ પહોંચી શક્યો નથી. રૂટ સૌથી વધુ 24 સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન છે. તેણે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડમાં 3-3 સદી ફટકારી છે. તેણે પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં પણ 1-1 સદી ફટકારી છે. રૂટે શ્રીલંકામાં 3 અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં 4 સદી ફટકારી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા, બાંગ્લાદેશ અને યુએઈ એવી જગ્યાઓ છે જ્યાં રૂટે એક પણ ટેસ્ટ સદી ફટકારી નથી.
