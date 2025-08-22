નવી દિલ્હી: ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં જે પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી તે હવે બન્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. એવું ક્યારેય બન્યું નથી કે મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે પોતાની કારકિર્દીની પહેલી ચાર ODI મેચમાં 50 થી વધુ રન બનાવ્યા હોય, પરંતુ હવે મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે ODI ક્રિકેટમાં એક નવો અધ્યાય લખ્યો છે.
પહેલી 4 ODI મેચમાં 50 થી વધુ રન
મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે ફેબ્રુઆરી 2025 માં લાહોરમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાની ODI કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. પોતાની પહેલી જ મેચમાં મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે 150 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી અને વિશ્વ ક્રિકેટમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી. આ પછી, આગામી મેચમાં, તે પાકિસ્તાન સામે મેદાનમાં આવ્યો અને ત્યાં 83 રન બનાવ્યા. આ બંને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી મેચ હતી, જે પછી દક્ષિણ આફ્રિકાએ એક પણ ODI મેચ રમી ન હતી.
HISTORY BY BREETZKE
Matthew Breetzke becomes the first player to score fifties in each of his first four ODI matches.
હવે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ODI શ્રેણી શરૂ થઈ છે, આ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, તેણે 57 રન બનાવ્યા. તે જ શ્રેણીની બીજી મેચમાં, મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે ફરીથી 88 રન બનાવ્યા. એટલે કે, તે સતત ચાર મેચમાં ૫૦+ રન બનાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે.
Matthew Breetzke's first 4 ODI matches.
150 (148) vs NZ
83 (84) vs PAK
58 (56) vs AUS
88 (78) vs AUS* pic.twitter.com/sr1n3E61rY
નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ પણ આવો જ રેકોર્ડ બનાવ્યો
ભારતના નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ પણ કંઈક આવું જ કર્યું. પોતાની ODI કારકિર્દીની શરૂઆતમાં, તેણે પહેલી ચાર ઇનિંગ્સમાં 50 થી વધુ રન બનાવ્યા. પરંતુ પહેલી બે મેચ પછી, સિદ્ધુએ ત્રીજી મેચમાં બેટિંગ કરી ન હતી. તેથી જ તેણે પોતાની પહેલી પાંચ ઇનિંગ્સમાં 50 થી વધુ રન બનાવ્યા. જો આ રીતે જોવામાં આવે તો, મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકેનો રેકોર્ડ અનોખો અને આશ્ચર્યજનક છે. હાલમાં, શ્રેણીની માત્ર બીજી મેચ ચાલી રહી છે અને એક મેચ બાકી છે. જો મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે છેલ્લી મેચમાં આવી જ ઇનિંગ્સ રમે છે, તો અન્ય કોઈપણ બેટ્સમેન માટે તેનો રેકોર્ડ તોડવો વધુ મુશ્કેલ બનશે.
Matthew Breetzke does it again!
He brings up his 4th consecutive ODI half-century; what a blistering start to an exciting international career.
Well played, Matthew! 🏏✨ #WozaNawe pic.twitter.com/YwdkZqJH1o
T20 અને ટેસ્ટ મેચમાં નિષ્ફળ
દક્ષિણ આફ્રિકા માટે અત્યાર સુધી ચાર ODI રમી ચૂકેલા મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે પણ બે ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જોકે તેમાં તેના આંકડા કંઈ ખાસ રહ્યા નથી. તેણે બે ટેસ્ટ મેચની ત્રણ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 14 રન બનાવ્યા છે. ટી20 ઇન્ટરનેશનલની વાત કરીએ તો, તેણે 10 મેચોમાં 151 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેની સરેરાશ 16 ની આસપાસ છે.
