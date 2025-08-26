નવી દિલ્હી: જમણા હાથના ફાસ્ટ બોલર મેટ મિલ્નેસે ઇંગ્લેન્ડમાં ચાલી રહેલા ODI ક્રિકેટ કપમાં રેકોર્ડબ્રેક બોલિંગ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. યોર્કશાયરના આ બોલરે 7 વિકેટ પોતાના નામે કરી અને પોતાની ટીમને એકતરફી જીત અપાવી. સસેક્સ સામે, આ ખેલાડીએ શાનદાર બોલિંગ કરી અને માત્ર 38 રનમાં 7 બેટ્સમેનોને પેવેલિયન મોકલી દીધા, જેમાં હેટ્રિક પણ સામેલ હતી.
આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સસેક્સની ટીમ ફક્ત 284 રન બનાવી શકી અને તેના જવાબમાં, ઇમામ-ઉલ-હકની સદીના આધારે, યોર્કશાયરની ટીમ 6 વિકેટથી જીતી ગઈ. મિલ્નેસને તેની શાનદાર બોલિંગ માટે મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.
Matt Milnes isn't hanging around 🔥— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) August 24, 2025
A third wicket in six balls 😮💨 pic.twitter.com/tHmf6Csx11
મિલ્નેસે રેકોર્ડ હેટ્રિક લીધી
મિલ્નેસે ત્રીજી ઓવરથી જ પોતાની બોલિંગ કુશળતા બતાવવાનું શરૂ કર્યું. આ ખેલાડીએ પહેલા ટોમ હેન્સને વિકેટકીપર ડ્યુકના હાથે કેચ કરાવ્યો, પછી તેણે ટોમ ક્લાર્ક અને ફિન હડસનની વિકેટ પણ લીધી. પરંતુ સસેક્સના કેપ્ટન જોન સિમ્પ્સન, ઓલી કાર્ટર સાથે મળીને, શાનદાર બેટિંગ કરી અને ટીમની કમાન સંભાળી. ડેની લેમ્બે પણ શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી, પરંતુ પછી મિલ્નેસે મધ્ય ઓવરમાં આવીને સસેક્સ સામે હેટ્રિક લીધી.
HAT-TRICK 😍— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) August 24, 2025
Matt Milnes grabbing career best figures after taking three in a row 🤯 pic.twitter.com/J7W8JPU3EO
મિલ્નેસે એક ઇનિંગમાં 7 વિકેટ લીધી
મિલ્નેસે 45મી ઓવરમાં હેટ્રિક લેવાનો જાદુ બતાવ્યો. પહેલા તેણે કાર્ટરની વિકેટ લીધી. આ ખેલાડી 94 રન બનાવીને આઉટ થયો અને તેની સદી ચૂકી ગયો. બીજા જ બોલ પર તેણે જેક કાર્સનની વિકેટ લીધી. પાંચમા બોલ પર તેણે આર્ચી લેનહામની વિકેટ લઈને તેની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. આ હેટ્રિક સાથે તેણે યોર્કશાયર માટે એક ખાસ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો.
31 વર્ષીય મિલ્નેસ 1997 પછી યોર્કશાયર માટે લિસ્ટ A મેચમાં 7 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. તેના પહેલા ડેરેન ગોફે 1997માં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. રિચાર્ડ હફે સૌપ્રથમ 1969માં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
Matt Milnes with the third best List A bowling figures in Yorkshire history.— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) August 24, 2025
Richard Hutton 7-15 v Worcs, 1969.
Darren Gough 7-27 v Ireland, 1997.
Matt Milnes 7-38 v Sussex, 2025. #SUSvYOR pic.twitter.com/qh4vmduKDv
ઇમામ-ઉલ-હકની સદી
મિલ્નેસની બોલિંગ તોફાન ઇમામ-ઉલ-હકની સદી પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. આ ડાબા હાથના બેટ્સમેને 108 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેના સિવાય જેમ્સ વ્હાર્ટને 85 રન બનાવ્યા. ઇમામ-ઉલ-હકની વાત કરીએ તો, તેણે આ ટુર્નામેન્ટમાં 6 મેચમાં 513 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 3 સદી અને 2 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
