IND vs PAK: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કર્યો, જાણો અમેરિકન ક્રિકેટરે શું કહ્યું
ભારતીય જનતા ઉપરાંત, હવે ક્રિકેટરો પણ ખુલ્લેઆમ ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા છે. જાણો કોણે શું કહ્યું છે.
Published : September 14, 2025 at 7:09 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025માં રવિવારે ભારત-પાકિસ્તાન હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચ રમાશે. આ મેચ દુબઈમાં રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મનોજ તિવારી અને ભારતીય મૂળના અમેરિકન ક્રિકેટર ઉન્મુક્ત ચંદે ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરવા અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે આ બંને ક્રિકેટરોએ શું કહ્યું છે.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરવા અંગે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરનું નિવેદન
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને પશ્ચિમ બંગાળના રમતગમત મંત્રી મનોજ તિવારીએ કહ્યું, 'આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ પરિસ્થિતિ છે. આ સમસ્યા વર્ષોથી ચાલી રહી છે. પુલવામાથી પહેલગામ અને પઠાણકોટ સુધી, અસંખ્ય આતંકવાદી હુમલાઓ સુધી. કોઈ ભારતીય તેને ભૂલી શક્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં તમે ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ રમવા માંગો છો. હું ક્યારેય રમતગમતનો વિરોધી રહ્યો નથી. હું એક ક્રિકેટર રહ્યો છું અને હું એક રમતગમત મંત્રી છું. મેં વ્યક્તિગત રીતે કહ્યું હતું કે હું ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ તેમજ એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરી રહ્યો છું કારણ કે હું તેને જોઈ શકતો નથી. એ સમજવાની જરૂર છે કે આ ફક્ત એક રમત છે. આ જીવન નથી. આપણે માનવ જીવનની તુલના રમત સાથે કરી રહ્યા છીએ. આ ક્યારેય ન કરવું જોઈએ.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'દેશની રક્ષા કરતી વખતે પોતાની ફરજ બજાવતા મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનો અને આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલા નિર્દોષ નાગરિકો જ આ સમજી શકે છે. તેથી, મને લાગે છે કે આવું ન થવું જોઈતું હતું'.
ઉન્મુક્ત ચંદ ભારત-પાકિસ્તાન મેચનું સમર્થન કર્યું
ભારતીય-અમેરિકન ક્રિકેટર ઉન્મુક્ત ચંદ, જે ભારત માટે અંડર-19 ચેમ્પિયન કેપ્ટન રહી ચૂક્યા છે, તેમણે કહ્યું, 'હું ખરેખર ઇચ્છું છું કે ટીમ ઈન્ડિયા પાકિસ્તાનને હરાવે. હું આ સાંજની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું અને ભારતનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કરી રહ્યો છું.
ભારત-પાકિસ્તાન સંભવિત પ્લેઇંગ-11
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી / અર્શદીપ સિંહ.
પાકિસ્તાન: સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, ફખર ઝમાન, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, સુફિયાન મુકીમ, અબરાર અહેમદ.
