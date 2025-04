ETV Bharat / sports

કેએલ રાહુલ vs નિકોલસ પૂરન... આજે LSG vs DC બંને ટીમના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર - LSG VS DC

આજે LSG vs DC બંને ટીમના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર ( Etv Bharat )

Published : April 22, 2025 at 11:30 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 11:36 AM IST

અમદાવાદ: IPL 2025 ની 40મી મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી ઇકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ખાતે પડોશી ટીમ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) સામે ટકરાશે. બંને ટીમો પાંચ-પાંચ મેચ જીતીને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહી છે, જોકે LSG એ DC કરતા એક મેચ વધુ રમી છે અને DC ને બદલે પોઈન્ટ ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને છે જે બીજા ક્રમે છે. LSG vs DC હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ (Etv Bharat) LSG vs DC હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ: LSG એક નવી ટીમ હોવાથી, IPLના ઇતિહાસમાં બંને ટીમો વચ્ચે ફક્ત 6 મેચ રમાઈ છે, જેમાં LSG એ ત્રણ જીતી છે, જ્યારે DC એ પણ ત્રણ જીતી છે. લખનૌમાં પણ પરિસ્થિતિ સમાન છે અને બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી બે મેચમાં બંને ટીમોએ એક-એક મેચ જીતી છે. આ મેચ રસપ્રદ છે, કારણ કે ગયા સિઝનમાં DCનું નેતૃત્વ કરનાર ઋષભ પંત હવે LSGના કેપ્ટન છે, જ્યારે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેએલ રાહુલ હવે DCના મુખ્ય બેટ્સમેન છે. આવી સ્થિતિમાં, બંને ખેલાડીઓ પાસેથી કેટલીક ખાસ અપેક્ષાઓ રહેશે. આજે LSG vs DC બંને ટીમના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર (LSG X Handle) કુલદીપ પૂરનને રોકી શકે છે: છેલ્લી બે ઇનિંગ્સ સિવાય, નિકોલસ પૂરને IPL 2025 ની લગભગ દરેક મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને આઠ ઇનિંગ્સમાં 205.58 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 368 રન બનાવ્યા છે. જોકે, કુલદીપ યાદવના નામે 12 વિકેટો પણ છે, જે આ સિઝનમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ છે, અને તે પૂરનને પણ મુશ્કેલીમાં મુકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેણે 11 ઇનિંગ્સમાં પાંચ વખત પૂરણને આઉટ કર્યો છે, જ્યારે પૂરણ તેની સામે માત્ર 14.8 ની સરેરાશ અને 106 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી સ્કોર કરવામાં સક્ષમ છે. આ ઉપરાંત, મિશેલ સ્ટાર્ક પણ તેના ડાબા હાથના ઝડપી બોલિંગથી પૂરનને રોકી શકે છે કારણ કે સ્ટાર્કે છમાંથી ચાર ઇનિંગ્સમાં પૂરનને આઉટ કર્યો છે અને પૂરન તેની સામે ફક્ત 92 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવવામાં સક્ષમ છે. પૂરન અને સ્ટાર્ક IPLમાં ફક્ત બે વાર જ ટકરાયા છે અને બંને વખત સ્ટાર્કે પૂરનને સસ્તામાં પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો છે.

સ્ટાર્ક અને કુલદીપ DCના મુખ્ય હથિયાર બીજી તરફ, કુલદીપ તેના ભૂતપૂર્વ આઈપીએલ કેપ્ટન ઋષભ પંતને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે, જે ધીમે ધીમે ફોર્મમાં પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. કુલદીપે પાંચ ટી20 ઇનિંગ્સમાં ત્રણ વખત પંતને આઉટ કર્યો છે, જ્યારે કુલદીપ તેની સામે માત્ર 92 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવવામાં સક્ષમ છે. LSGના બીજા સૌથી સફળ બેટ્સમેન મિશેલ માર્શ પણ તેના સાથી ખેલાડી સ્ટાર્ક સામે ખૂબ જ મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે, જેમણે પાંચ ઇનિંગ્સમાં ત્રણ વખત માર્શને આઉટ કર્યો છે. જોકે, માર્શ સ્ટાર્ક સામે 228 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી સ્કોર કરે છે. બીજી તરફ, કુલદીપે ત્રણ T20 ઇનિંગ્સમાં માર્શને બે વાર આઉટ કર્યો છે, જ્યારે માર્શ તેની સામે માત્ર 88 ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 7.5 ની સરેરાશથી રન બનાવે છે. નિકોલસ પૂરન (LSG X Handle) કેએલ રાહુલ ફોર્મમાં પાછા આવી શકે છે: આ IPLમાં KL રાહુલે ત્રણ મેચમાં બે અડધી સદી ફટકારીને શાનદાર શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં તે સારી શરૂઆતને મોટી ઇનિંગ્સમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યો નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ પણ થોડો ઘટ્યો છે. જોકે, તેની પાસે તેની જૂની ટીમ અને તેના જૂના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર વાપસી કરવાની ક્ષમતા છે. તે LSG ના સૌથી પ્રખ્યાત ફાસ્ટ બોલર શાર્દુલ ઠાકુર સામે 37.5 ની સરેરાશ અને 188 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી સ્કોર કરે છે. ઠાકુર છ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત બે વાર જ તેને આઉટ કરી શક્યા છે. તે જ સમયે, અવેશ ખાન સામે, જેમણે છેલ્લી મેચની છેલ્લી ઓવરોમાં પોતાના યોર્કરથી પ્રભાવિત કર્યા હતા, રાહુલ 168 ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 62 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી રન બનાવે છે. અવેશ છ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત એક જ વાર રાહુલને આઉટ કરવામાં સફળ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં રાહુલ પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. કેએલ રાહુલ (IANS) શું મિલર મોટી ઇનિંગ્સ રમશે? LSG ફિનિશર ડેવિડ મિલર આ સિઝનમાં હજુ સુધી મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નથી પરંતુ તેણે ચોક્કસપણે એક નાનકડી ભૂમિકા ભજવી છે, આઠ ઇનિંગમાં ચાર વખત અણનમ રહ્યો છે. જોકે, આ મેચમાં, જો તે યોગ્ય સમયે આવે છે, તો તે મોટી ઇનિંગ્સ રમી શકે છે, કારણ કે તે લગભગ તમામ ડીસી બોલરો સામે વધુ સારા સ્ટ્રાઇક રેટ અને સરેરાશથી રન બનાવવામાં સક્ષમ છે. કુલદીપ અને મુકેશ સિવાય, T20 માં કોઈ પણ મિલરને બે વાર આઉટ કરી શક્યું નથી. સ્ટાર્ક છ ટી20 ઇનિંગ્સમાં એક પણ વાર તેને આઉટ કરી શક્યો નથી, જ્યારે મિલર તેની સામે 135 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવે છે. મોહિત શર્મા ડીસી માટે ડેથ ઓવરોમાં બોલિંગ કરે છે પરંતુ જો મિલર તેનો સામનો કરે છે, તો તે માર ખાઈ શકે છે. મોહિત પાંચ T20 ઇનિંગ્સમાં એક પણ વાર મિલરને આઉટ કરી શક્યો નથી, જ્યારે મિલર તેની સામે 226 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવે છે. મિલરે IPLમાં DCના અન્ય ડેથ બોલર મુકેશ સામે 282 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા. આ પણ વાંચો: સુદર્શન-ગિલની જોડીએ આ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી, કોહલી-ડુ પ્લેસિસની બરોબરી કરી 'આગામી સિઝનમાં રમવા'... MI સામે હાર્યા બાદ એમએસ ધોનીનું નિવૃત્તિ અંગે એક મોટું નિવેદન

