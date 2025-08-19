ETV Bharat / sports

મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, હરમનપ્રીત કૌર બની કેપ્ટન, જાણો કોને મળ્યું સ્થાન - WOMENS WORLD CUP 2025

હરમનપ્રીત કૌર
હરમનપ્રીત કૌર (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 4:10 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 4:21 PM IST

નવી દિલ્હી: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માટે આજે એટલે કે 19 ઓગસ્ટના રોજ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આજે શરૂઆતમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ નીતુ ડેવિડ સાથે મળીને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીમની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી.

4:19 PM, 19 Aug 2025 (IST)

વર્લ્ડ કપ અને ODI શ્રેણીમાં ફક્ત એક જ ફેરફાર

ભારતે સયાલી સતઘરેને ODI વર્લ્ડ કપ ટીમમાં તક આપી નથી. તેણીને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીનો ભાગ તરીકે રાખવામાં આવી છે.

4:13 PM, 19 Aug 2025 (IST)

મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વીસી), પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, દિપ્તી શર્મા, જેમિમા રોડ્રિગ્સ, રેણુકા સિંઘ ઠાકુર, અરુંધતી રેડ્ડી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), ક્રાંતિ ગૌડ, અમનજોત કૌર, રાધા યાદવ, શ્રીયેત ચરણીયા અને શ્રીમતી કુમારી રાણા.

4:12 PM, 19 Aug 2025 (IST)

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, દીપ્તિ શર્મા, જેમિમા રોડ્રિગ્સ, રેણુકા સિંઘ ઠાકુર, અરુંધતી રેડ્ડી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), ક્રાંતિ ગૌર, સયાલી સતઘરે, રાધા યાદવ, શ્રીકેન્દ્ર, ચારણીયા, શ્રીમતી યાદવ. રાણા.

4:09 PM, 19 Aug 2025 (IST)

મહિલા વર્લ્ડ કપ ટીમની જાહેરાત લાઈવ: પસંદગી બેઠક ચાલી રહી છે

મહિલા પસંદગી સમિતિ BCCI મુખ્યાલય ખાતે પહોંચી ગઈ છે, અને ભારતીય મહિલા ટીમની પસંદગી માટેની બેઠક મુંબઈ મુખ્યાલય ખાતે ચાલી રહી છે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત માટેનો કાર્યક્રમ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.

