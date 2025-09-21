ETV Bharat / sports

ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ફરી એકવાર બંને કેપ્ટને હાથ ન મિલાવ્યો

એશિયા કપ સુપર ફોર સુપર મેચ
એશિયા કપ સુપર ફોર સુપર મેચ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 7:25 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 8:00 PM IST

હૈદરાબાદ: ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમના લાઈવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે એશિયા કપ 2025ના સુપર ફોર મેચમાં ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને છે. ટુર્નામેન્ટમાં આ બંને ટીમો વચ્ચેનો બીજો મુકાબલો છે. અગાઉ, ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આજના સુપર ફોર મેચના દરેક મિનિટ અપડેટ માટે ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમ સાથે જોડાયેલા રહો.

7:41 PM, 21 Sep 2025 (IST)

ભારત અને પાકિસ્તાને પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે-બે ફેરફાર કર્યા છે. બુમરાહ અને વરુણ ભારતીય ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, જ્યારે ફહીમ અશરફ અને સુફિયાન મુકીમ પાકિસ્તાની ટીમમાં પાછા ફર્યા છે.

ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી

પાકિસ્તાનની પ્લેઈંગ ઈલેવન: સૈમ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, અબરાર અહેમદ

7:21 PM, 21 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK લાઈવ અપડેટ્સ: પાકિસ્તાની ટીમ સ્ટેડિયમ પહોંચી

આજની યુએઈ સામેની મેચ માટે એક કલાક મોડી પહોંચેલી પાકિસ્તાની ટીમ દુબઈ સ્ટેડિયમમાં ૧૦૧ મિનિટ વહેલી પહોંચી હતી. પાકિસ્તાનની હરકતોને કારણે યુએઈ સામેની ગ્રુપ મેચ એક કલાક મોડી પડી હતી. પાકિસ્તાને તે મેચ જીતીને સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય કર્યું હતું.

7:20 PM, 21 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK લાઈવ અપડેટ્સ: ભારતીય ટીમ સ્ટેડિયમ પહોંચી

ભારતીય ટીમ એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 મેચમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરવા માટે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પહોંચી ગઈ છે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે, અને ટોસ સાંજે 7:30 વાગ્યે થશે.

