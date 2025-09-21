ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ફરી એકવાર બંને કેપ્ટને હાથ ન મિલાવ્યો

ભારત અને પાકિસ્તાને પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે-બે ફેરફાર કર્યા છે. બુમરાહ અને વરુણ ભારતીય ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, જ્યારે ફહીમ અશરફ અને સુફિયાન મુકીમ પાકિસ્તાની ટીમમાં પાછા ફર્યા છે.
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી
પાકિસ્તાનની પ્લેઈંગ ઈલેવન: સૈમ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, અબરાર અહેમદ