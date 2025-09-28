આ મેચ માટે ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો દુબઈના દુબઈ ક્રિકેટ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં પહોંચી ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા કડક સુરક્ષા વચ્ચે સફેદ બસમાં સ્ટેડિયમ પહોંચી હતી. ભારતીય ખેલાડીઓ પણ બસમાંથી ઉતરતા જોવા મળ્યા હતા. તેના થોડા સમય પછી, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ પણ મેદાનમાં આવી ગઈ.
એશિયા કપ 2025: ફાઇનલમાં ભારતનો મુકાબલો પાકિસ્તાન સામે, થોડીવારમાં ટોસ થશે
Published : September 28, 2025 at 7:23 PM IST
ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમના લાઈવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાશે. આ મહાકાવ્ય યુદ્ધ 28,000 સીટોવાળા દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારત અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં અપરાજિત રહ્યું છે, જ્યારે પાકિસ્તાન બે મેચ હાર્યા પછી ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. એશિયા કપના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચની દરેક ક્ષણ માટે ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમ સાથે જોડાયેલા રહો.
ભારતીય ટીમ સ્ટેડિયમ પહોંચી
પાકિસ્તાનની ટીમ સ્ટેડિયમમાં પહોંચી
ટીમ ઈન્ડિયા સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યાના થોડા સમય પછી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ પણ આવી. સલમાન અલી આગાના કેપ્ટનશીપ હેઠળ પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.