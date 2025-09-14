ETV Bharat / sports

IND vs PAK: દુબઈમાં ભારતીય બોલર્સ સામે PAK ટીમના હાલ બેહાલ, 64 રનમાં 6 આઉટ, કુલદીપ-અક્ષરની 2-2 વિકેટ

એશિયા કપમાં ભારત વિ. પાકિસ્તાન
એશિયા કપમાં ભારત વિ. પાકિસ્તાન (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2025 at 8:49 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: યુએઈમાં રમાઈ રહેલા એશિયા કપ 2025 ની છઠ્ઠી મેચમાં, પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. દુબઈના ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ જોવા માટે ચાહકોની ભારે ભીડ છે. પરેશન સિંદૂર પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમો એકબીજા સામે ટકરાઈ રહી છે, જેના કારણે ભારતમાં આ મેચનો ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે અને વિપક્ષી પાર્ટીઓએ પણ આજે દેશભરમાં મેચનો વિરોધ કર્યો છે. જ્યારે સરકારનું કહેવું છે કે તે ટીમ ઇન્ડિયાને ICC અને ACC ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેતા રોકી શકશે નહીં. તે જ સમયે, ભૂતપૂર્વ અનુભવી ખેલાડીઓનું કહેવું છે કે ભારતીય ટીમે તેની રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ અને ટ્રોફી ઘરે લાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. મેચ સંબંધિત આવી માહિતી અને ક્ષણ-થી-ક્ષણ અપડેટ્સ માટે ETV ભારતની સ્પોર્ટ્સ ટીમ સાથે જોડાયેલા રહો.

LIVE FEED

9:08 PM, 14 Sep 2025 (IST)

કુલદીપની એક ઓવરમાં 2 વિકેટ

અક્ષર પટેલ બાદ સ્પિનર કુલદીપ યાદવે પણ દુબઈમાં તરખાટ મચાવ્યો હતો. કુલદીપે એક જ ઓવરમાં 2 વિકેટ લઈને હસન નવાઝ અને મોહમ્મદ નવાઝને આઉટ કર્યા હતા. આમ 64 રનમાં પાકિસ્તાને 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.

8:53 PM, 14 Sep 2025 (IST)

અક્ષર પટેલ પાક. કેપ્ટનને આઉટ કર્યો

ઓલરાઉન્ડર ક્રિકેટર અક્ષર પટેલે પાકિસ્તાનને એક બાદ એક એમ બે ઝટકા આપ્યા હતા. અક્ષરે ફખર ઝમાન અને પાક. કેપ્ટન સલમાન આગાને 17 અને 3 રનમાં આઉટ કર્યા હતા.

8:51 PM, 14 Sep 2025 (IST)

પહેલી ઓવરમાં પાકિસ્તાનને ઝટકો

પાકિસ્તાને પોતાની પહેલી વિકેટ 1 રનના સ્કોર પર સૈમ અયુબના રૂપમાં ગુમાવી. હાર્દિકે તેને બુમરાહના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો, જ્યારે તેમની બીજી વિકેટ 6 રનના સ્કોર પર મોહમ્મદ હરિસના રૂપમાં પડી. તે બુમરાહની ઓવરમાં હાથે હાર્દિકના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. સૈમ 0 રન બનાવીને અને હેરિસ 3 રન બનાવીને આઉટ થયો.

8:49 PM, 14 Sep 2025 (IST)

ભારત અને પાકિસ્તાનની પ્લેઈંગ ઈલેવન

ભારત (પ્લેઈંગ ઈલેવન): અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી

પાકિસ્તાન (પ્લેઈંગ ઈલેવન): સાહિબજાદા ફરહાન, સેમ અયુબ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), ફખર ઝમાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, સુફિયાન મુકીમ, અબરાર અહેમદ

Last Updated : September 14, 2025 at 9:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAK MATCHIND VS PAK MATCH UPDATEASIA CUP 2025 LIVE UPDATEINDIA VS PAKISTAN IN DUBAIINDIA VS PAKISTAN IN DUBAI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.