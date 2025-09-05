મેસ્સીએ પોતાની છેલ્લી મેચ ઘરઆંગણે રમીને નિવૃત્તિની અટકળોને વેગ આપ્યો

આ અનુભવી ખેલાડીએ આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં પોતાના છેલ્લા ઘરઆંગણેની મેચમાં બે ગોલ કર્યા.
Published : September 5, 2025 at 8:35 PM IST
હૈદરાબાદ, 5 સપ્ટેમ્બર: શુક્રવારે રાત્રે વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં આર્જેન્ટિનાનો સામનો વેનેઝુએલા સાથે થયો. મેચના પરિણામથી ચાહકોને ચિંતા હતી તેના કરતાં વધુ આ મેચ લિયોનેલ મેસ્સીના કારણે સમાચારમાં હતી. 38 વર્ષીય મેસ્સીએ હજુ સુધી પોતાની કારકિર્દી અંગે કોઈ નિર્ણય લીધો નથી, પરંતુ તે કદાચ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર તેની કારકિર્દીની છેલ્લી મેચ રમ્યો હતો. અને તે મેચ પછી, આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ખેલાડીએ નિવૃત્તિની અટકળોને વધુ તીવ્ર બનાવી.
લિયોનેલ મેસ્સીએ આજે વેનેઝુએલા સામે 'લા આલ્બિસેલેસ્ટે' ની 3-0 થી જીતમાં બે ગોલ કર્યા. ઇન્ટર મિયામી ફૂટબોલરે બંને હાફમાં બે ગોલ કર્યા. આર્જેન્ટિના માટે ત્રીજો ગોલ લૌટારો માર્ટિનેઝે કર્યો. જોકે, મેચ પછી આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટને પત્રકારોને આપેલા નિવેદનથી વિશ્વ ચેમ્પિયનના ચાહકો ચોંકી ગયા. મેસ્સીએ કહ્યું કે તે હજુ પણ ખાતરી નથી કે તે આગામી વર્ષે કેનેડા, મેક્સિકો અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે કે નહીં.
મેચ પહેલા ચાહકોને ઉત્સાહિત જોઈને મેસ્સી પોતાના આંસુ રોકી શક્યો નહીં. બાદમાં, મેચ પહેલા રાષ્ટ્રગીત દરમિયાન, આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટાર તેના ત્રણ પુત્રો થિયાગો, માટેઓ અને સિરો સાથે મેદાનમાં પ્રવેશ્યા, એક ભાવનાત્મક ક્ષણ બનાવી. ગયા વર્લ્ડ કપ વિજયના હીરો, જેમણે ટીમને વિજય તરફ દોરી હતી, તેમણે કહ્યું કે જો તેમનું શરીર પરવાનગી આપશે તો જ તેઓ આવતા વર્ષે વર્લ્ડ કપમાં રમશે. પરંતુ તેમનું શરીર પરવાનગી આપશે કે નહીં તે એક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે.
"હું હજુ પણ વર્લ્ડ કપમાં રમવા વિશે પહેલા જે કહ્યું હતું તે કહું છું. મને નથી લાગતું કે હું બીજો વર્લ્ડ કપ રમી શકીશ. આનું કારણ મારી ઉંમર છે. તાર્કિક રીતે, મને નથી લાગતું કે હું રમી શકીશ. પરંતુ હું નજીક આવી રહ્યો છું. હવે હું મારી જાતને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યો છું કે શું હું વર્લ્ડ કપ રમી શકીશ," મેસ્સીએ કહ્યું.
વાદળી અને સફેદ જર્સીમાં કેપ્ટનના શબ્દોમાં, "હું ફિટ રહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. સૌથી ઉપર, હું મારી જાત સાથે પ્રમાણિક રહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. જ્યારે હું ફિટ હોઉં છું, ત્યારે મને ફૂટબોલનો આનંદ આવે છે. પરંતુ જ્યારે મારું શરીર સહકાર આપતું નથી, ત્યારે હું ફૂટબોલથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરું છું. તો ચાલો જોઈએ શું થાય છે. મેં હજુ સુધી વર્લ્ડ કપમાં રમવા અંગે કોઈ અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી." મેસ્સીએ એમ પણ કહ્યું કે વર્તમાન સીઝન સમાપ્ત થયા પછી, પ્રી-સીઝન પછી લગભગ છ મહિના બાકી છે. તેથી અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે હજુ પણ સમય છે.
