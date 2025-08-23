ETV Bharat / sports

FIFA વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ટીમ ભારત આવશે, કેરળમાં રમશે ફ્રેંડલી મેચ, AFAએ કરી જાહેરાત

લિયોનેલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિનાની ટીમે 2022માં FIFA વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.

આર્જેન્ટિનાની ફુટબોલ ટીમ
આર્જેન્ટિનાની ફુટબોલ ટીમ (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 2:01 PM IST

હૈદરાબાદ: લિયોનેલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિના ટીમના ભારત પ્રવાસને લઈએ અઠવાડિયાની અનિશ્ચિતતા અને અટકળો પછી, આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ ટીમે કેરળ પ્રવાસની પુષ્ટિ કરી છે. આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશન (AFA) એ શનિવાર, 23 ઓગસ્ટના રોજ પુષ્ટિ કરી હતી કે ટીમ ભારતમાં બે ફ્રેન્ડલી મેચ રમશે. પરંતુ તેમના પ્રતિસ્પર્ધીઓની હજુ પુષ્ટિ થઈ નથી. મેસ્સી આ મેચ માટે ટીમ સાથે રહેશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ આ પ્રવાસ અંગે ઘણી ઉત્સુક્તા છે.

AFA એ શું કહ્યું?

આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, આર્જેન્ટિના ભારતમાં બે મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમશે. આ પહેલા આ ટીમ ફ્રેંડલી મેચ માટે અમેરિકા જશે અને પછી નવેમ્બરમાં લુઆન્ડા, અંગોલા અને કેરળનો પ્રવાસ કરશે. AFAના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે,'લિયોનેલ સ્કોલોનીની આગેવાની હેઠળની આર્જેન્ટિનાની રાષ્ટ્રીય ટીમ 2025ના બાકીના સમયમાં બે FIFA ફ્રેન્ડલી મેચ રમશે. પહેલી મેચ ઓક્ટોબરમાં અમેરિકામાં રમાશે. બીજી, નવેમ્બરમાં, 10 થી 18 દરમિયાન, લુઆન્ડા, અંગોલામાં અને ભારતના કેરળમાં રમાશે.'

કેરળનો આભાર

આપને જણાવી દઈએ કે આર્જેન્ટિનાની ફૂટબોલ ટીમે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022 જીત્યા બાદ મળેલા સમર્થન બદલ કેરળનો આભાર માન્યો હતો. ટીમે મેસ્સીના નેતૃત્વમાં જીત દરમિયાન ચાહકો દ્વારા આપવામાં આવેલા સમર્થન બદલ ભારત, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની સાથે કેરળનો ખાસ આભાર માન્યો હતો.

આ અગાઉ, કેરળના રમતગમત મંત્રી વી.અબ્દુલ રહેમાને આર્જેન્ટિનાના કેરળ પ્રવાસને એક પ્રશંસનીય પગલું ગણાવ્યું હતું. તેમણે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર લખ્યું હતું કે, 'કેરળના ફૂટબોલ ચાહકોનો પ્રેમ અને સમર્થન નોંધપાત્ર રહ્યું છે અને આર્જેન્ટિનાની ટીમને મળવા માટે ઉત્સુક છું.'

શું મેસ્સી ભારત આવશે?

હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ નથી કે 38 વર્ષીય મેસ્સી આ મેચ માટે ભારત આવશે કે નહીં, પરંતુ દેશમાં તેમના ચાહકોની સંખ્યા વધુ હોવાથી, મોટી સંખ્યામાં દર્શકો આ મેચ જોવા આવશે. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ મેચ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

અગાઉ, એવા પણ સમાચાર હતા કે પ્રિન્સ ઑફ ફુટબૉલના નામથી પ્રસિદ્ધ આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટાર ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સી ભારત આવનાર છે. તે 12 ડિસેમ્બરની રાત્રે કોલકાતા પહોંચશે. ત્યારબાદ મેસ્સી ઘણા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે મુંબઈ, અમદાવાદ અને નવી દિલ્હીની પણ મુલાકાત લેશે. મેસ્સીની મુલાકાત 15 ડિસેમ્બરે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા બાદ પૂર્ણ થશે.

