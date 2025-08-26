નવી દિલ્હી: ભારતના સ્ટાર શટલર લક્ષ્ય સેનનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન ફરી એકવાર જોવા મળ્યું છે, જેના કારણે ભારતીય બેડમિન્ટન ચાહકો નિરાશ થયા છે. લક્ષ્ય BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હકીકતમાં, પેરિસમાં રમાઈ રહેલી BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ટૂર્નામેન્ટમાં, ભારતીય શટલર લક્ષ્ય સેનને વિશ્વના નંબર 1 અને વર્તમાન ઓલ-ઈંગ્લેન્ડ ચેમ્પિયન ચીનના શી યુ ક્વિ સામે સીધા સેટમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, આ સાથે જ ટૂર્નામેન્ટમાં તેનું અભિયાન સમાપ્ત થઈ ગયું છે.
લક્ષ્ય સેનની ચીની ખેલાડી સામે હાર
લક્ષ્ય અને શી યુ ક્વિ વચ્ચેનો આ મુકાબલો કુલ 54 મિનિટ સુધી રમાયો હતો, ત્યારબાદ તેનું પરિણામ લક્ષ્ય સામે આવ્યું. શી યુ ક્વિએ લક્ષ્યને 17-21, 19-21થી હરાવ્યું. આ સાથે, આ ટૂર્નામેન્ટમાં 2021 માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર લક્ષ્ય સેનની સફરનો અંત આવ્યો છે.
આ મેચની શરૂઆતમાં, ભારતીય શટલરે સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેણે શાનદાર રમત બતાવી જેના કારણે એક સમયે મેચ 11-11 થી બરાબર રહી હતી પરંતુ ત્યારબાદ લક્ષ્ય ઝાંખું પડતું જતું હોય તેવું લાગતું હતું. આ સિઝનમાં 9 ફાઇનલમાં અપરાજિત રહેનાર શી યુએ પોતાના વિસ્ફોટક રમતના કારણે પહેલો સેટ 21-17 થી જીત્યો.
ભારતીય ચાહકોને આશા હતી કે લક્ષ્ય બીજા સેટમાં જોરદાર વાપસી કરશે અને મેચમાં પોતાની આશા જીવંત રાખશે. પરંતુ આવું ન થયું. ચીની શટલરે બીજી ગેમમાં 14-9 ની મોટી લીડ મેળવી હતી. આ પછી, 24 વર્ષીય ભારતીય શટલરે વાપસી કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તે બીજો સેટ જીતી શક્યો નહીં અને 19-21 થી હારી ગયો.
હવે આશાઓ એચ.એસ. પ્રણય પાસેથી
ફ્રેન્ચ રાજધાનીના એડિડાસ એરેના ખાતે યોજાયેલી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં હારથી લક્ષ્ય સેન અને તેના સતત ઘટતા પ્રદર્શન પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. તે ઓલિમ્પિક રમતોમાં પણ ભારત માટે સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો ન હતો. લક્ષ્યના બહાર થયા પછી, ભારતની બધી આશાઓ હવે એચ.એસ. પર છે. પુરુષ સિંગલ્સમાં પ્રણોય. આશા પ્રણોય પર ટકેલી છે, જે મંગળવારે પ્રથમ રાઉન્ડમાં ફિનલેન્ડના જોઆકિમ ઓલ્ડોર્ફ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. જો તે પ્રથમ રાઉન્ડ જીતી જાય, તો પ્રણોય બીજા રાઉન્ડમાં ડેનમાર્કના બીજા ક્રમાંકિત એન્ડર્સ એન્ટોનસેન સામે ટકરાશે.
