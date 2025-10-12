વેસ્ટ ઈન્ડિઝની બીજી ઈનિંગમાં શાનદાર શરુઆત, 2 વિકેટે 173 રન
ભારત કરતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ હજુ પણ 97 રન પાછળ છે.
નવી દિલ્હી: અપેક્ષા મુજબ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બીજા દિવસે ફોલો-ઓન ટાળવામાં નિષ્ફળ ગયું, કુલદીપ યાદવના સ્પિન સામે વિકેટ ગુમાવી દીધી. ભારતના 518 રનના જવાબમાં, મુલાકાતી ટીમ પ્રથમ ઇનિંગમાં 250 રનથી ઓછા રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. કુલદીપે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાંચમી વખત એક ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લીધી. 248 રનમાં ઓલઆઉટ થયા બાદ, કેરેબિયન ટીમ બીજી ટેસ્ટમાં ફોલો-ઓનનો સામનો કરી રહી છે.
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે પ્રથમ ઇનિંગમાં 270 રનની લીડ લીધા બાદ વિરોધી ટીમને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પાડી. ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેપ્ટન શુભમન ગિલે બેવડી સદી ફટકારી, જેનાથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રથમ ઇનિંગમાં રનનો ભાર ઉઠાવી ગયું. જોકે, ટોચના ક્રમના બેટ્સમેનોના આંશિક પ્રતિકારને કારણે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બીજા દિવસનો અંત ચાર વિકેટે 140 રન પર કર્યો. રવિન્દ્ર જાડેજાએ બીજા દિવસે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે કુલદીપે એક વિકેટ લીધી.
રવિવારના રોજ જાડેજા ભલે અણનમ રહ્યો હોય, પરંતુ કોટલા પીચ પર કુલદીપના તોફાને કેરેબિયન બેટિંગને હચમચાવી નાખી. ગઈકાલના અણનમ બેટ્સમેન શાઈ હોપ ત્રીજા દિવસે સવારે પાંચ રન ઉમેર્યા બાદ કુલદીપના હાથે ક્લીન બોલ્ડ થયા હતા. હોપે 36 રન બનાવ્યા હતા. ગઈકાલના અન્ય અણનમ બેટ્સમેન ટેવિન ઈમલાચ પણ 21 રન બનાવીને ચાઈનીઝ બોલરોનો શિકાર બન્યા હતા. આ પછી જસ્ટિન ગ્રીવ્સ (17) અને જોમેલ વોરિક (1) વહેલા પેવેલિયન પાછા ફર્યા હતા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, જેણે 175 રનમાં આઠ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.
ખૈરી પિયરે અને એન્ડરસન ફિલિપ્સની જોડીએ નવમી વિકેટ માટે 46 રન ઉમેર્યા. લંચ બ્રેક પછી પિયરે પડકાર તોડ્યો. ડાબોડી ઓલરાઉન્ડર જસપ્રીત બુમરાહ દ્વારા 46 બોલમાં 23 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ કુલદીપે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના અગિયારમા બેટ્સમેન જેડેન સિલાસને 13 રન બનાવીને પોતાની પાંચ વિકેટ પૂર્ણ કરી. કેરેબિયન ઇનિંગ્સ 81.5 ઓવરમાં 248 રન પર સમાપ્ત થઈ. કુલદીપે 82 રનમાં પાંચ વિકેટ લીધી. બુમરાહ અને સિરાજે એક-એક વિકેટ લીધી. જાડેજાએ ગઈકાલે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.
બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ, ટીમ ઈન્ડિયાએ દિલ્હી ટેસ્ટમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. કેપ્ટન તરીકે ગિલનો આ પહેલો ટોસ હતો. ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલની ડેડી સદીએ ભારતના મોટા રનનો પાયો નાખ્યો. ડાબોડી ઓપનર બીજા દિવસના સવારના સત્રમાં 175 રન બનાવીને રન આઉટ થયો. ત્યારબાદ, કેપ્ટન ગિલે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાની 10મી સદી પૂર્ણ કરી અને ભારતને 500 રનનો આંકડો પાર કરાવ્યો. તે 129 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. ભારતે પોતાનો પહેલો દાવ 5 વિકેટે 518 રન પર ડિકલેર કર્યો હતો.
