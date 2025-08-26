નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. આ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ચાઈનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવને પણ ભારતીય ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અગાઉ, તે ઈંગ્લેન્ડમાં પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનો ભાગ હતો પરંતુ તેને પ્લેઈંગ-11 માં રમવાની તક મળી ન હતી.
આ દિવસોમાં કુલદીપ યાદવ તેની રજાઓનો આનંદ માણી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, તેણે સોશિયલ મીડિયા પર તેના અંગત જીવનના કેટલાક ખાસ ક્ષણો શેર કર્યા છે, જેમાં તે તેની ભાવિ પત્ની એટલે કે મંગેતર સાથે જોવા મળે છે. કુલદીપે તેની મંગેતર વંશિકા સાથે કેટલીક ખાસ તસવીરો શેર કરી છે.
કુલદીપ અને વંશિકા ખૂબ જ સુંદર લુકમાં જોવા મળ્યા:
વાસ્તવમાં, કુલદીપ યાદવે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સ્ટોરી શેર કરી છે, જેમાં તે વંશિકા સાથે જોવા મળે છે. આ તસવીરમાં બંને ખૂબ જ સુંદર અને સારા દેખાઈ રહ્યા છે. તસવીરમાં કુલદીપ કાળા કોટમાં જોવા મળે છે. તેણે કોટ નીચે સફેદ શર્ટ પહેર્યો છે. વંશિકા તેની સાથે સફેદ રંગના ડ્રેસમાં જોવા મળે છે. તે સુંદર ગાઉનમાં જોવા મળે છે.
Kuldeep Yadav with his love ♥️ pic.twitter.com/K1LB0P0arf— Team India (@FCteamINDIA) August 25, 2025
કુલદીપ-વંશિકા પર ચાહકોએ કોમેન્ટનો કર્યો વરસાદ
આ પછી, સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો વિવિધ કોમેન્ટોનો કરી રહ્યા છે. ચાહકો કહે છે કે કુલદીપ વરસાદની ઋતુમાં રોમેન્ટિક મૂડમાં જોવા મળે છે. આ સાથે, ઘણા ચાહકોએ કુલદીપ યાદવ અને વંશિકાના લુકની પ્રશંસા કરી છે. એક યુઝરે કહ્યું, સુંદર તસવીર . બીજા યુઝરે લખ્યું, વાહ શું કપલ. એક યુઝરે લખ્યું, શું સુંદર ક્ષણ. કુલદીપ યાદવ અને તેના જીવનસાથીને પ્રેમ અને ખુશીઓથી ભરેલું જીવન જીવવા માટે શુભકામનાઓ.
Kuldeep Yadav's Instagram story. ❤️ pic.twitter.com/Tc6sHF1WBz— Tanuj (@ImTanujSingh) August 25, 2025
Kuldeep Yadav gets engaged to his childhood friend Vanshika. (Abhishek Tripathi).— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 4, 2025
- Many congratulations to them. ❤️ pic.twitter.com/fdTncdtYa4
તમને જણાવી દઈએ કે, કુલદીપ યાદવે IPL સમાપ્ત થયા પછી જૂનમાં તેની બાળપણની મિત્ર વંશિકા સાથે સગાઈ કરી હતી. તેણે આ સગાઈ ખાનગી રાખી હતી. લખનૌના શ્યામ નગરની રહેવાસી વંશિકા LICમાં કામ કરે છે.
કુલદીપે ભારત માટે ટેસ્ટમાં 56, ODIમાં 181 અને T20માં 69 વિકેટ લીધી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે આ વર્ષે IPLમાં કુલદીપે 14 મેચોમાં 7.08 ના પ્રભાવશાળી ઇકોનોમી રેટ અને 24.07 ની બોલિંગ એવરેજથી 15 વિકેટ લીધી હતી.
આ પણ વાંચો: