ETV Bharat / sports

પ્રેમમાં કુલદીપ યાદવ, મંગેતર સાથેની રોમેન્ટિક તસવીર શેર કરીને સોશિયલ મીડિયા પર આગ લગાવી દીધી - KULDEEP YADAV WITH FIANCE

ભારતીય ક્રિકેટર કુલદીપ યાદવે સોશિયલ મીડિયા પર એક રોમેન્ટિક તસવીર શેર કરી છે, જેમાં તે તેની મંગેતર વંશિકા સાથે જોવા મળી રહ્યો છે.

કુલદીપ અને વંશિકા
કુલદીપ અને વંશિકા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. આ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ચાઈનામેન સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવને પણ ભારતીય ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અગાઉ, તે ઈંગ્લેન્ડમાં પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનો ભાગ હતો પરંતુ તેને પ્લેઈંગ-11 માં રમવાની તક મળી ન હતી.

આ દિવસોમાં કુલદીપ યાદવ તેની રજાઓનો આનંદ માણી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, તેણે સોશિયલ મીડિયા પર તેના અંગત જીવનના કેટલાક ખાસ ક્ષણો શેર કર્યા છે, જેમાં તે તેની ભાવિ પત્ની એટલે કે મંગેતર સાથે જોવા મળે છે. કુલદીપે તેની મંગેતર વંશિકા સાથે કેટલીક ખાસ તસવીરો શેર કરી છે.

કુલદીપ અને વંશિકા ખૂબ જ સુંદર લુકમાં જોવા મળ્યા:

વાસ્તવમાં, કુલદીપ યાદવે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સ્ટોરી શેર કરી છે, જેમાં તે વંશિકા સાથે જોવા મળે છે. આ તસવીરમાં બંને ખૂબ જ સુંદર અને સારા દેખાઈ રહ્યા છે. તસવીરમાં કુલદીપ કાળા કોટમાં જોવા મળે છે. તેણે કોટ નીચે સફેદ શર્ટ પહેર્યો છે. વંશિકા તેની સાથે સફેદ રંગના ડ્રેસમાં જોવા મળે છે. તે સુંદર ગાઉનમાં જોવા મળે છે.

કુલદીપ-વંશિકા પર ચાહકોએ કોમેન્ટનો કર્યો વરસાદ

આ પછી, સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો વિવિધ કોમેન્ટોનો કરી રહ્યા છે. ચાહકો કહે છે કે કુલદીપ વરસાદની ઋતુમાં રોમેન્ટિક મૂડમાં જોવા મળે છે. આ સાથે, ઘણા ચાહકોએ કુલદીપ યાદવ અને વંશિકાના લુકની પ્રશંસા કરી છે. એક યુઝરે કહ્યું, સુંદર તસવીર . બીજા યુઝરે લખ્યું, વાહ શું કપલ. એક યુઝરે લખ્યું, શું સુંદર ક્ષણ. કુલદીપ યાદવ અને તેના જીવનસાથીને પ્રેમ અને ખુશીઓથી ભરેલું જીવન જીવવા માટે શુભકામનાઓ.

તમને જણાવી દઈએ કે, કુલદીપ યાદવે IPL સમાપ્ત થયા પછી જૂનમાં તેની બાળપણની મિત્ર વંશિકા સાથે સગાઈ કરી હતી. તેણે આ સગાઈ ખાનગી રાખી હતી. લખનૌના શ્યામ નગરની રહેવાસી વંશિકા LICમાં કામ કરે છે.

કુલદીપે ભારત માટે ટેસ્ટમાં 56, ODIમાં 181 અને T20માં 69 વિકેટ લીધી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે આ વર્ષે IPLમાં કુલદીપે 14 મેચોમાં 7.08 ના પ્રભાવશાળી ઇકોનોમી રેટ અને 24.07 ની બોલિંગ એવરેજથી 15 વિકેટ લીધી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. રોહિત શર્માએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ અંગે મોટું નિવેદન, ટેસ્ટ ક્રિકેટ માનસિક.......
  2. BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં લક્ષ્ય સેનનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન, ચીની ખેલાડી સામે હાર

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. આ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ચાઈનામેન સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવને પણ ભારતીય ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અગાઉ, તે ઈંગ્લેન્ડમાં પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનો ભાગ હતો પરંતુ તેને પ્લેઈંગ-11 માં રમવાની તક મળી ન હતી.

આ દિવસોમાં કુલદીપ યાદવ તેની રજાઓનો આનંદ માણી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, તેણે સોશિયલ મીડિયા પર તેના અંગત જીવનના કેટલાક ખાસ ક્ષણો શેર કર્યા છે, જેમાં તે તેની ભાવિ પત્ની એટલે કે મંગેતર સાથે જોવા મળે છે. કુલદીપે તેની મંગેતર વંશિકા સાથે કેટલીક ખાસ તસવીરો શેર કરી છે.

કુલદીપ અને વંશિકા ખૂબ જ સુંદર લુકમાં જોવા મળ્યા:

વાસ્તવમાં, કુલદીપ યાદવે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સ્ટોરી શેર કરી છે, જેમાં તે વંશિકા સાથે જોવા મળે છે. આ તસવીરમાં બંને ખૂબ જ સુંદર અને સારા દેખાઈ રહ્યા છે. તસવીરમાં કુલદીપ કાળા કોટમાં જોવા મળે છે. તેણે કોટ નીચે સફેદ શર્ટ પહેર્યો છે. વંશિકા તેની સાથે સફેદ રંગના ડ્રેસમાં જોવા મળે છે. તે સુંદર ગાઉનમાં જોવા મળે છે.

કુલદીપ-વંશિકા પર ચાહકોએ કોમેન્ટનો કર્યો વરસાદ

આ પછી, સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો વિવિધ કોમેન્ટોનો કરી રહ્યા છે. ચાહકો કહે છે કે કુલદીપ વરસાદની ઋતુમાં રોમેન્ટિક મૂડમાં જોવા મળે છે. આ સાથે, ઘણા ચાહકોએ કુલદીપ યાદવ અને વંશિકાના લુકની પ્રશંસા કરી છે. એક યુઝરે કહ્યું, સુંદર તસવીર . બીજા યુઝરે લખ્યું, વાહ શું કપલ. એક યુઝરે લખ્યું, શું સુંદર ક્ષણ. કુલદીપ યાદવ અને તેના જીવનસાથીને પ્રેમ અને ખુશીઓથી ભરેલું જીવન જીવવા માટે શુભકામનાઓ.

તમને જણાવી દઈએ કે, કુલદીપ યાદવે IPL સમાપ્ત થયા પછી જૂનમાં તેની બાળપણની મિત્ર વંશિકા સાથે સગાઈ કરી હતી. તેણે આ સગાઈ ખાનગી રાખી હતી. લખનૌના શ્યામ નગરની રહેવાસી વંશિકા LICમાં કામ કરે છે.

કુલદીપે ભારત માટે ટેસ્ટમાં 56, ODIમાં 181 અને T20માં 69 વિકેટ લીધી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે આ વર્ષે IPLમાં કુલદીપે 14 મેચોમાં 7.08 ના પ્રભાવશાળી ઇકોનોમી રેટ અને 24.07 ની બોલિંગ એવરેજથી 15 વિકેટ લીધી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. રોહિત શર્માએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ અંગે મોટું નિવેદન, ટેસ્ટ ક્રિકેટ માનસિક.......
  2. BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં લક્ષ્ય સેનનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન, ચીની ખેલાડી સામે હાર

For All Latest Updates

TAGGED:

KULDEEP YADAVKULDEEP YADAV WITH FIANCEKULDEEP YADAV FIANCE VANSHIKAKULDEEP YADAV WITH FIANCE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.