જુનાગઢ પણ રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરના શૂટરો આપવામાં બનશે સક્ષમ, યુવા ખેલાડીઓ કરી રહ્યા છે શૂટિંગની ખૂબ મહેનત
Published : September 8, 2025 at 6:18 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 7:47 PM IST

જુનાગઢ: આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગ સ્પર્ધામાં જૂનાગઢના ખેલાડીઓનું નામ ગુંજતું થાય તે પ્રકારના દ્રશ્ય સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્ય સ્તરે અનેક મેડલ જીતી ચૂકેલા કુલદીપ પંડ્યા હાલ રાજ્ય સ્તરે શૂટિંગ સ્પર્ધામાં પદક મેળવીને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સામેલ થવા માટે મહેનત કરી રહ્યો છે. કુલદિપ બે વાર ભોપાલ, મેરઠ અને દિલ્લીમાં જઈ 4 વાર નેશનલ રમી ચૂક્યો છે. તો બીજી તરફ તેમના દ્વારા જ પ્રશિક્ષણ કરેલા યુવાન ખેલાડીઓ રાજ્ય સ્તરે શૂટિંગની સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને જુનાગઢનું નામ રોશન કરી રહ્યો છે.

દુનિયામાં જુનાગઢનું નામ જળહળે તેવી શક્યતા

શૂટિંગ આ એવી રમત છે કે જેમાં હજુ સુધી ગુજરાતના ખેલાડીઓએ કોઈ ખાસ દમખમ દેખાડીને રાષ્ટ્રીય કે અંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખૂબ સારો દેખાવ કરવાની સાથે પદકો મેળવ્યા હોય, પરંતુ આ સમય હવે જુનાગઢ માટે ભૂતકાળ બનવા જઈ રહ્યો છે. જુનાગઢના જ યુવા શૂટર કુલદીપ પંડ્યા રાજ્ય સ્તરે અનેક સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને જુનાગઢને પદક અપાવવામાં સફળ રહ્યો છે હાલ કુલદીપ પંડ્યા રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા માટે મહેનત કરી રહ્યો છે.

શૂટિંગ પ્રક્ટિસ કરી રહેલા યુવાનો
શૂટિંગ પ્રક્ટિસ કરી રહેલા યુવાનો
જુનિયર ખેલાડીઓને શૂટિંગની સ્પર્ધામાં પ્રશિક્ષણ

રાષ્ટ્રીય સ્તરે યોજાતી સ્પર્ધામાં દેખાવોને આધારે કોઈ પણ ખેલાડીની પસંદગી ભારતની ટીમમાં થતી હોય છે, જે ત્યારબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત વૈશ્વિક રમતોત્સવ જેવા કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલમ્પિક જેવા વિશ્વના સૌથી મોટા રમતગમતના મેળાવડામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે તે માટે કુલદીપ પંડ્યા અત્યારથી ખૂબ તૈયારી કરી રહ્યો છે. જુનાગઢમાંથી જ અન્ય જુનિયર ખેલાડીઓને શૂટિંગની સ્પર્ધામાં પ્રશિક્ષણ આપીને રાજ્ય સ્તરે પહોંચાડવામાં પણ સફળ રહ્યો છે.

યુવા ખેલાડીઓ કરી રહ્યા છે શૂટિંગની ખૂબ મહેનત (Etv Bharat Gujarat)
યુવા ખેલાડીઓ કરી રહ્યા છે શૂટિંગની ખૂબ મહેનત (Etv Bharat Gujarat)

ડિસેમ્બર મહિનામાં વેસ્ટ ઝોન સ્પર્ધાનું આયોજન

આગામી ડિસેમ્બર મહિનામાં ગોવા ખાતે સમગ્ર દેશના વેસ્ટ ઝોનમાં આવતા રાજ્યોના શૂટરો વચ્ચે શૂટિંગની એક સ્પર્ધાનું આયોજન થશે, જેમાં પણ કુલદીપ પંડ્યા ભાગ લેવા જઈ રહ્યો છે તે 50 મીટર પ્રોન પોઝિશનમાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યો છે. અગાઉ તે રાજ્ય સ્તરે આયોજિત 10 મીટર એર રાઈફલ સ્પર્ધામાં સ્ટેટ લેવલના અનેક પદો જીતી ચૂક્યો છે. ગોવા ખાતે થનારી સ્પર્ધા બાદ ભારતની શૂટિંગ ટીમની જાહેરાત થઈ શકે છે ત્યારબાદ ખેલાડીઓની અંતિમ પસંદગી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધા માટે ભારતની ટીમ માટે થઈ રહી છે, જેમાં પણ કુલદીપ પંડ્યા પસંદ થવાને લઈને ખૂબ મહેનત કરી રહ્યો છે.

કુલદિપ યુવાન ખેલાડીઓને શૂટિંગની તાલીમ આપી રહ્યો છે (Etv Bharat Gujarat)
જુનિયર ખેલાડીઓને શૂટિંગની સ્પર્ધામાં પ્રશિક્ષણ (Etv Bharat Gujarat)
યુવા ખેલાડીઓને શૂટિંગની તાલીમ લઈ રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

યુવાન ખેલાડીઓને શૂટિંગની તાલીમ આપી રહ્યો છે

કુલદીપ પંડ્યા સ્વયમ રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાની તૈયારીઓ કરી રહ્યો છે અને તે સાથે સાથે જુનાગઢમાંથી યુવાન ખેલાડીઓને શૂટિંગની તાલીમ પણ આપી રહ્યો છે. જુનાગઢમાંથી પાછલા કેટલાક મહિનામાં પાંચ ખેલાડીઓ રાજ્ય સ્તરે શૂટિંગની સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને ખૂબ સારો દેખાવ કર્યા છે. હાલમાં શૂટિંગમાં તાલીમ લઈ રહેલા ઉમંગ સુથારે માત્ર ચાર મહિનાની જ ટ્રેનિંગમાં રાજ્યસ્તરે પ્રથમ વખત શૂટિંગની સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને ખૂબ સારો દેખાવ કર્યો છે. ઉમંગ સુથાર ખૂબ જ નજીવા અંતરથી રાજ્ય સ્તરે કોઈ પદક મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે, પરંતુ પ્રથમ વખત રાજ્યસ્તરના અનુભવ બાદ તે ફરીથી રાજ્ય સ્તરે આયોજિત શૂટિંગની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ફરી એક વખત હાથમાં રાયફલ સાથે નિશાન તાકતો જોવા મળી રહ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

