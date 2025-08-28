ETV Bharat / sports

દુલીપ ટ્રોફી 2025ની આજથી શરુઆત, જાણો ટીમ અને સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ વિશે - DULEEP TROPHY 2025

દુલીપ ટ્રોફી 2025માં કુલ 5 મેચ રમાશે. આમાંથી 2 ક્વાર્ટર ફાઇનલ, 2 સેમિફાઇનલ અને 1 ફાઇનલ મેચ રમાશે.

Published : August 28, 2025 at 10:08 AM IST

Duleep Trophy 2025: દુલીપ ટ્રોફી 2025 ની શરુઆત આજથી થઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે બધી ટીમોએ પોતાની ટીમોની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ સીઝન બધા ખેલાડીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેવાની છે. આવનાર સમયમાં ભારતીય ટીમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે. આ ટુર્નામેન્ટની બધી મેચ બેંગલુરુના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે રમાશે.

દુલીપ ટ્રોફી 2025માં કુલ 5 મેચ રમાશે: આ ટીમોમાં ઉત્તર ઝોન, દક્ષિણ ઝોન, પશ્ચિમ ઝોન, પૂર્વ ઝોન, મધ્ય ઝોન અને ઉત્તર-પૂર્વ ઝોન છે. દુલીપ ટ્રોફી 2025માં કુલ 5 મેચ રમાશે. આમાંથી 2 ક્વાર્ટર ફાઇનલ, 2 સેમિફાઇનલ અને 1 ફાઇનલ મેચ રમાશે. બધી નોકઆઉટ મેચ હશે અને હારનારી ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. આ ટુર્નામેન્ટની છેલ્લી સીઝન દક્ષિણ ઝોન જીતી હતી.

ઉત્તર પૂર્વ ઝોનના ખેલાડીઓ: રોંગસેન જોનાથન (કેપ્ટન), અંકુર મલિક, જેહુ એન્ડરસન, આર્યન બોરા, ટેચી ડોરિયા, આશિષ થાપા, સેદેઝાલી રુપેરો, કર્ણજીત યુમનમ, હેમ છેત્રી, પાલઝોર તમંગ, અર્પિત સુભાષ ભટેવારા (વિકેટકીપર), આકાશ ચૌધરી, બિશ્વોર્જિત, જોન્થમ સિંઘ, લૌજિત, અર્પિત સુભાષ ભટેવારા.

મધ્ય ઝોનના ખેલાડીઓ: ધ્રુવ જુરેલ (કેપ્ટન, વિકેટકીપર), રજત પાટીદાર, આર્યન જુયાલ, ડેનિશ માલેવાર, સંચિત દેસાઈ, કુલદીપ યાદવ, આદિત્ય ઠાકરે, દીપક ચહર, સરંશ જૈન, આયુષ પાંડે, શુભમ શર્મા, યશ રાઠોડ, હર્ષ દુબે, માનવ સુથાર, ખલેલ અહેમદ.

પૂર્વ ઝોનના ખેલાડીઓ: ઈશાન કિશન (કેપ્ટન), અભિમન્યુ ઈસ્વરન (વાઈસ-કેપ્ટન), સંદીપ પટનાયક, વિરાટ સિંહ, દાનિશ દાસ, શ્રીદમ પોલ, શરણદીપ સિંહ, કુમાર કુશાગ્રા, રિયાન પરાગ, ઉત્કર્ષ સિંહ, મનીષી, સૂરજ સિંધુ જયસ્વાલ, મુકેશ કુમાર, આકાશ દીપ, મોહમ્મદ શમી.

ઉત્તર ઝોનના ખેલાડીઓ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), શુભમ ખજુરિયા, અંકિત કુમાર (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, યશ ધૂલ, અંકિત કલસી, નિશાંત સિંધુ, સાહિલ લોત્રા, મયંક ડાગર, યુધવીર સિંહ ચરક, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, અંશુલ કંબોજ, આકિબ નબી, કન્હૈયા વાઘેલા

પશ્ચિમ ઝોનના ખેલાડીઓ: શાર્દુલ ઠાકુર (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, આર્ય દેસાઈ, હાર્વિક દેસાઈ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર, સરફરાઝ ખાન, રુતુરાજ ગાયકવાડ, જૈમીત પટેલ, મનન હિંગરાજિયા, સૌરભ નાવલે (વિકેટકીપર), શમ્સ મુલાની, તનુષેન્દ્ર કોર્પોરેશન, તનુષેન્દ્ર કોર્પોરેશન, ડી. અર્જન નાગવાસવાલા.

દક્ષિણ ઝોનના ખેલાડીઓ: તિલક વર્મા (કેપ્ટન), મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન (વાઈસ-કેપ્ટન, વિકેટકીપર), તન્મય અગ્રવાલ, દેવદત્ત પડિકલ, મોહિત કાલે, સલમાન નિઝાર, એન જગદીસન (વિકેટકીપર), ટી વિજય, આર સાઈ કિશોર, તનય ત્યાગરાજન, વિષક વિજયકુમાર, ભુજ, ભુજ, ભુજ, ભુજ, ભુજ, આર. સિંઘ, સ્નેહલ કૌથંકર

ક્વાર્ટર ફાઇનલ 1: ઉત્તર ઝોન વિરુદ્ધ પૂર્વ ઝોન - 28 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ

ક્વાર્ટર ફાઇનલ 2: મધ્ય ઝોન વિરુદ્ધ ઉત્તર-પૂર્વ ઝોન - 28 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ

સેમિફાઇનલ 1: દક્ષિણ ઝોન વિરુદ્ધ (QF-1 ના વિજેતા) - 4 સપ્ટેમ્બરથી 7 સપ્ટેમ્બર

સેમિફાઇનલ 2: પશ્ચિમ ઝોન વિરુદ્ધ (QF-2 ના વિજેતા) - 4 સપ્ટેમ્બરથી 7 સપ્ટેમ્બર

ફાઇનલ: મધ્ય ઝોન વિરુદ્ધ બંને સેમિફાઇનલ વિજેતાઓ - 11 સપ્ટેમ્બરથી 15 સપ્ટેમ્બર

